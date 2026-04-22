Tiết lộ chấn động về thái độ của Garnacho tại MU 22/04/2026 12:45

Thời gian của Alejandro Garnacho tại MU kết thúc không mấy tốt đẹp khi Ruben Amorim bật đèn xanh cho sự ra đi của anh, trong khi huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Nicky Butt cho rằng thái độ của ngôi sao người Argentina rõ ràng là một vấn đề. Nicky Butt đã chỉ trích gay gắt hành vi của Alejandro Garnacho và cho rằng cựu ngôi sao của MU hiện đang chơi cho Chelsea đã "quá đề cao về bản thân" nhưng "thực ra cũng chẳng giỏi giang gì".

Cầu thủ người Argentina Alejandro Garnacho lần đầu tiên tạo dựng tên tuổi tại Old Trafford, có một số khoảnh khắc tỏa sáng, trước khi chuyển đến Chelsea vào mùa hè và xảy ra mâu thuẫn với những người cấp trên.

Alejandro Garnacho đã làm phật lòng Ruben Amorim tại Manchester United và bị gạt ra ngoài lề. Anh bị loại khỏi đội hình chính trong trận chung kết Europa League, phản ứng giận dữ trên mạng xã hội, và sau đó chia sẻ ảnh mình mặc áo Aston Villa có tên Marcus Rashford.

Garnacho tự cho mình là ngôi sao tại MU và bị HLV Ruben Amorim đẩy đi. ẢNH: MIRROR/GETTY

Alejandro Garnacho đã nói rõ rằng mình muốn ra đi và MU rất vui lòng tạo điều kiện cho thương vụ này. Butt là người phụ trách học viện đào tạo trẻ của MU khi Garnacho mới đến. Butt đã nhìn thấy rõ ràng Garnacho đã tự đánh giá cao bản thân và có thái độ cao ngạo như thế nào. Những hành vi của Garnacho trong những ngày cuối cùng tại Old Trafford là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Huyền thoại của MU Nicky Butt nói trên chương trình The Good, The Bad & The Football: "Tôi nghĩ Alejandro Garnacho có một chút gì đó khác biệt. Và khi Garnacho được vào đội một - tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ vì tôi đã ở đó - cậu ấy đã vượt quá khả năng của mình quá nhanh. Garnacho đạt được vị thế siêu sao quá sớm.

Và đây không phải là lời của một cựu cầu thủ nói rằng họ được trả lương quá cao, tôi hy vọng các cầu thủ trẻ cũng được trả hàng triệu đô la, nhưng Garnacho đã đạt được vị thế siêu sao quá nhanh. Rõ ràng là Garnacho đã ghi bàn thắng bằng cú sút kiểu xe đạp chổng ngược, một pha bóng phi thường. Nhưng ai đó trong CLB hoặc đội bóng lúc đó lẽ ra phải ngăn cản và kéo anh ta xuống mặt đất, Họ có thể đã làm vậy, nhưng có lẽ anh ta đã phớt lờ họ.

Nhưng điều tốt nhất mà MU đã làm là bán Garnacho đi, bởi vì, hãy quên khả năng của anh ta đi, và tôi cũng không nghĩ anh ta giỏi đến thế, nhưng tôi thấy thái độ của anh ta thật đáng xấu hổ khi còn ở MU. Quan trọng hơn là khi anh ta rời đi, nếu bạn hoàn toàn thiếu tôn trọng đồng đội và CLB khi ra đi, thì coi như chấm dứt".

Cựu sao của MU Garnacho cũng chỉ là dự bị ở Chelsea. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mặc dù đã nỗ lực để ra đi, Alejandro Garnacho lại thấy mình chỉ là một cầu thủ dự bị tại Chelsea. Garnacho đã đá chính 14 lần cho The Blues nhưng không thể tạo được dấu ấn ổn định khi The Blues sở hữu rất nhiều tài năng tấn công.

Tuần trước, Alejandro Garnacho dường như đã xóa tất cả các bài đăng liên quan đến Chelsea khỏi tài khoản TikTok của mình, nhưng lại ra sân thi đấu cho The Blues vào cuối tuần trong trận thua 0-1 trước chính MU. Hôm nay (22-4), Garnacho lại vào sân từ ghế dự bị trong trận thua tan nát 0-3 của Chelsea trước Brighton ở trận đấu sớm vòng 34 Premier League. Điều này tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại gần đây của Chelsea với 5 trận thua liên tiếp mà không ghi được bàn nào, đồng thời gần như chấm dứt hy vọng giành vé tham dự Champions League mùa giải tới.