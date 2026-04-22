Dự đoán bất ngờ về tốp 6 Premier League 22/04/2026 07:39

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Mirror (Anh) đã phỏng vấn cựu tiền đạo của Manchester United, Liverpool và đội tuyển Anh Michael Owen về sự lựa chọn của mình cho chức vô địch Premier League và cuộc đua giành vé dự Champions League.

Michael Owen dự đoán Everton sẽ bất ngờ lọt vào tốp 6 Premier League mùa này, vượt qua Chelsea. Everton đã để thua đối thủ cùng thành phố Liverpool với tỷ số 2-1 vào Chủ nhật trong trận derby đầu tiên được tổ chức tại sân vận động Hill Dickinson.

Trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 cho đến khi đội trưởng của Liverpool Virgil van Dijk ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 90+10, khiến nửa kia vùng Merseyside vỡ òa trong niềm vui. Tuy nhiên, Owen tin rằng đội bóng của HLV David Moyes sẽ làm đủ để đảm bảo một vị trí trong tốp 6 Ngoại hạng Anh mùa giải này.

Cựu sao của Liverpool và MU Michael Owen đã đưa ra dự đoán về tốp 6 Ngoại hạng Anh mùa này. ẢNH: PA WIRE

Trận thua 1-0 của Chelsea trước của MU ngay trên sân nhà Stamford Bridge tối thứ Bảy vừa qua đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng của HLV Liam Rosenior trong việc dẫn dắt The Blues giành vé dự Champions League mùa giải tới. Việc kết thúc mùa giải trong tốp 6 sẽ là một thành tích phi thường đối với Everton và là vị trí cao nhất của họ tại giải Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2013/2014, khi họ kết thúc ở vị trí thứ năm với 72 điểm.

Cựu tiền đạo đội tuyển Anh Owen cũng tin rằng chiến thắng quan trọng của Manchester City trước Arsenal hôm Chủ nhật đã làm nghiêng cán cân về phía HLV Pep Guardiola trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa này với HLV Mikel Arteta.

Cựu tiền đạo của Real Madrid, Manchester United và LIverpool Owen đã chia sẻ độc quyền với Mirror Football rằng: "Chà, phải nói rằng Man City hiện đang được đánh giá cao hơn một chút, vì vậy tôi có lẽ sẽ nói: Man City, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Liverpool (tốp 5 Ngoại hạng Anh giành vé dự Champions League mùa tới).

Tôi nghĩ Everton vẫn có cơ hội. Chelsea vẫn còn một vài trận đấu khó khăn phía trước và hiện tại mọi thứ ở Chelsea không được suôn sẻ. Vì vậy, tôi cảm nhận được tinh thần của Everton. Có lẽ Everton có thể lọt vào tốp 6 Premier League (giành vé dự Europa League mùa tới)".

Chiến thắng của Liverpool trong trận derby vùng Merseyside trước kình địch Everton đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Arne Slot vươn lên vị trí thứ năm Premier League, hơn vị trí thứ sáu của Chelsea đến 7 điểm và nắm giữ lợi thế lớn để giành vé dự Champions League mùa giải tới. Owen cho rằng chiến thắng này vô cùng quan trọng đối với Liverpool trong mùa giải này, khi cả Chelsea và Everton trước đó đều bám sát đội bóng của Arne Slot.

Owen cho rằng Everton của HLV David Moyes sẽ vượt qua Chelsea, cán đích ở vị trí thứ 6 Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Michael Owen nói về trận derby Merseyside, "Tôi nghĩ đó là một kết quả lớn với Liverpool. Không chỉ kết quả đó, mà những kết quả trong vài tuần gần đây ở Liverpool cũng rất khả quan. Hiện tại Liverpool đang có khoảng cách 7 điểm, nhưng họ còn phải đối đầu với Aston Villa, Chelsea, Manchester United, và còn nhiều trận đấu khó khăn phía trước.

Nếu kết quả trận đấu đảo ngược, Everton sẽ chỉ còn cách 2 điểm với những trận đấu sắp tới. Đó hẳn là một kết thúc mùa giải đầy căng thẳng, nhưng bảy điểm đó giờ là một lợi thế rất lớn cho Liverpool. Đừng hiểu lầm, điều đó không biến một mùa giải tồi tệ thành một mùa giải tốt cho Liverpool.

Nhưng ít nhất nó đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ được tham dự Champions League mùa tới vì tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của nó. Nếu không có nguồn tiền từ Champions League chảy vào, bạn sẽ bắt đầu tụt hậu và chúng ta đã thấy điều đó ở các CLB khác, điều này có thể rất khó khăn".