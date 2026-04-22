MU có thể khiến Arsenal mất chức vô địch Premier League 22/04/2026 07:09

Rayan Cherki chuyển đến Manchester City vào mùa hè năm ngoái và cho biết anh quyết định chuyển đến Etihad sau thất bại đau đớn của Lyon trước MU tại Europa League. Cầu thủ kiến ​​tạo lối chơi này đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch chinh phục Premier League của đoàn quân HLV Pep Guardiola.

Man City tiến gần hơn đến việc hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh bằng cách đánh bại Arsenal 2-1 tại Etihad - nhưng chính màn lội ngược dòng ở phía bên kia thành Manchester mới là yếu tố quyết định cho sự hồi sinh của "Man xanh".

Đội bóng của Pep Guardiola có thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League vào thứ năm (23-4) nếu đánh bại Burnley trong trận đấu bù và chìa khóa cho chuỗi trận thắng ấn tượng cuối mùa giải của Man City chính là phong độ xuất sắc của Rayan Cherki.

Cầu thủ người Pháp, bản hợp đồng mùa hè từ Lyon, đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng trước Arsenal hôm Chủ nhật. Một tuần trước đó, Cherki đã kiến ​​tạo cho Nico O'Reilly ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng trước Chelsea. 10 pha kiến ​​tạo của Cherki mùa này, chỉ đứng sau Bruno Fernandes và anh cũng ghi được số bàn thắng tương đương.

Rayan Cherki gia nhập Man City vì muốn trả thù Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Cherki vào Chủ nhật là khi anh ung dung xâm nhập vòng cấm Arsenal, rê bóng qua lại giữa các hậu vệ "pháo thủ" với vẻ tự tin thường thấy. Thế nhưng, khát vọng gia nhập Man City của Cherki lại xuất phát từ thất bại trước đối thủ cùng thành phố của Man City là Manchester United.

Mùa giải trước, mùa giải cuối cùng của Cherki với Lyon, Cherki đã góp mặt tại Old Trafford ở vòng tứ kết Europa League gặp MU. Tiền vệ kiến ​​tạo này đã ghi bàn trong hiệp phụ và đóng vai trò quan trọng giúp Lyon dẫn trước MU đến 4-2 khi chỉ còn sáu phút nữa là hết giờ. Tuy nhiên, MU đã ghi ba bàn thắng trong thời gian đó để ngược dòng thắng Lyon 4-3 trong trận tứ kết lượt về (lượt đi hòa 2-2), làm tan vỡ hy vọng của người hâm mộ Pháp.

Tài năng của Cherki là điều hiển nhiên và Man City đã chọn trả khoản phí ban đầu là 30,45 triệu bảng Anh, để Cherki ký hợp đồng 5 năm đến năm 2030. Khi chuyển đến Etihad, cầu thủ 22 tuổi thừa nhận anh rất muốn trả thù MU sau những đau đớn mà "quỷ đỏ" thành Manchester đã gây ra cho anh.

Rayan Cherki nói: “Tôi không thích khi Manchester United thắng Lyon vì tôi là fan của Lyon. Giờ tôi đang chờ trận đấu để hạ gục họ. Tôi chỉ muốn đến xem Manchester City thi đấu thôi".

Cherki đã vắng mặt trong trận thắng 3-0 của Manchester City trước Manchester United hồi đầu mùa giải. Sau đó, vào tháng Giêng, anh vào sân từ băng ghế dự bị khi Quỷ đỏ giành chiến thắng bất ngờ 2-0 trước chính Manchester City trên sân nhà Old Trafford.

Tiền vệ kiến ​​tạo người Pháp có thể vẫn đang chờ để trả thù MU như lời anh nói, nhưng mục tiêu cuối cùng là vinh quang tại Ngoại hạng Anh và Rayan Cherki đóng vai trò không thể thiếu trong chuỗi trận thắng gần đây của Man City khi họ đang nỗ lực lật ngược khoảng cách điểm số khổng lồ, điều mà nhiều người đã cho rằng Man City không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Arsenal hồi đầu mùa giải.

Rayan Cherki đau đớn sau thất bại cay đắng của Lyon trước MU ở tứ kết Europa League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tờ Mirror (Anh) đã đưa ra bình luận thú vị, chính "MU có thể khiến Arsenal mất chức vô địch Premier League mùa này vì lỡ làm buồn lòng Cherki". Mirror tuyên bố, "MU đã nhúng tay vào vụ chuyển nhượng của Man City (Cherki), vụ chuyển nhượng có thể khiến Arsenal mất chức vô địch Premier League".

Khi gia nhập Man City, Rayan Cherki chia sẻ, “Khi tôi nói chuyện với HLV Pep Guardiola và ông ấy muốn tôi, ông ấy đã nói rất rõ ràng. Hệ thống, CLB, thành phố này đều rất tốt. Tôi muốn chiến thắng và tôi nghĩ Man City cũng muốn vô địch. Đối với tôi, điều đó tốt hơn.

Trách nhiệm giúp đội bóng tiếp tục giành chiến thắng là điều tôi muốn đón nhận. Tôi chỉ rời Lyon vì một dự án mà tôi thực sự tin tưởng và mọi thứ ở Man City đều cho thấy tôi có thể phát triển khả năng của mình và giúp đội bóng thành công trong tương lai".