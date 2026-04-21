Chuyển nhượng của Arsenal: Thần đồng 16 tuổi và mức phí 44 triệu bảng Anh 21/04/2026 07:39

Arsenal đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn. Hiện tại, Pháo thủ đang tham gia cuộc đua giành hai danh hiệu lớn nhất mùa giải này - Premier League và Champions League. Điều đó phần lớn là nhờ vào công tác tuyển quân mùa hè năm ngoái, khi họ chiêu mộ tới tám cầu thủ với mức chi kỷ lục của CLB trong kỳ chuyển nhượng, lên tới hơn 250 triệu bảng Anh.

Giám đốc thể thao của Arsenal Andrea Berta đã chứng tỏ kỹ năng đàm phán của mình bằng cách hoàn tất một số thương vụ lớn, bao gồm cả việc chiêu mộ Eberechi Eze và Viktor Gyokeres.

Nhưng vị giám đốc người Ý này không thể ngủ quên trên chiến thắng khi mùa giải tới sẽ rất quan trọng, với nhiều nguồn tin cho rằng Berta đã bắt đầu tiến hành đàm phán với một số mục tiêu chuyển nhượng. Giờ đây, tờ Mirror Football (Anh) sẽ điểm qua những tin tức chuyển nhượng mới nhất xoay quanh đội dẫn đầu Premier League Arsenal sau thất bại 1-2 trước Man City ở vòng 33 Premier League.

Arsenal để mắt đến thần đồng 16 tuổi

Theo các nguồn tin, Arsenal đang rất quan tâm đến cầu thủ trẻ Jeremy Monga của Leicester City. Tờ Telegraph đưa tin, HLV Mikel Arteta của "pháo thủ" ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ chạy cánh 16 tuổi này từ lâu.

Jeremy Monga đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với Leicester City, hợp đồng có hiệu lực khi anh tròn 17 tuổi vào mùa hè này, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Monga sẽ ở lại Leicester City mùa giải tới. Monga là cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử Premier League sau Max Dowman của Arsenal và Ethan Nwaneri, ra mắt vào tháng 4 năm 2025.

Jeremy Monga có khả năng chơi ở cả hai cánh hoặc thậm chí là vị trí trung vệ, đã có 28 lần ra sân mùa này dù còn rất trẻ. Điều đó đã giúp Monga trở thành một trong những tài năng được săn đón nhất trong bóng đá Anh, và Arsenal đang hy vọng sẽ giữ vững vị thế trước sự cạnh tranh từ các đối thủ trong mùa hè này.

Berta lên kế hoạch cướp mục tiêu của MU

Theo các nguồn tin, Arsenal được cho là đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Ederson của Atalanta cùng với Manchester United. Manchester United đã liên hệ chặt chẽ với tuyển thủ 26 tuổi người Brazil trong suốt 18 tháng qua.

Tuy nhiên, các báo cáo gần đây tiết lộ Arsenal đang cố gắng "cướp lấy chữ ký" của Ederson trước MU. Tờ Athletic (Anh) cho rằng Ederson, người chỉ còn một năm hợp đồng với Atalanta và khó có khả năng gia hạn, dự kiến ​​sẽ rời CLB Serie A trước World Cup 2026.

Atalanta định giá Ederson vào khoảng 43,5 triệu bảng Anh, nhưng các đội bóng muốn chiêu mộ Ederson tin rằng họ có thể có được anh với giá thấp hơn khoảng 10 triệu bảng Anh. Atletico Madrid cũng cố gắng đưa Ederson đến thủ đô Tây Ban Nha hồi đầu tháng này, nhưng thương vụ đã đổ bể.

Cầu thủ người Brazil Ederson từng thi đấu cho các CLB như Cruzeiro, Corinthians và Salernitana trước khi gia nhập Atalanta vào tháng 6 năm 2022. Kể từ đó, Ederson đã ghi được 15 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo trong 174 trận đấu, giúp Atalanta giành chức vô địch Europa League hai mùa giải trước và củng cố danh tiếng của họ như một đội bóng thường xuyên nằm trong tốp 4 Serie A.