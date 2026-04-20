Huyền thoại bóng đá Brazil chỉ còn 48 giờ nữa là gia nhập MU...

20/04/2026 07:39

(PLO)- "Tôi chỉ còn 48 giờ nữa là gia nhập MU – nhưng một cuộc điện thoại đã thay đổi tất cả", đó là ai?

MU đã thực hiện một số bản hợp đồng đáng chú ý trong những năm qua, nhưng cũng có một số cầu thủ tài năng đã vuột mất khỏi tay họ. Bộ phim tài liệu mới về Ronaldinho hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ thêm sự nghiệp của huyền thoại bóng đá người Brazil, đồng thời mang đến những khoảnh khắc tỏa sáng của anh cho khán giả trẻ, những người chưa từng chứng kiến ​​anh ở thời kỳ đỉnh cao.

Những năm tháng huy hoàng nhất của Ronaldinho có thể đã diễn ra khác đi và người hâm mộ Manchester United hiểu điều đó rất rõ, nhiều người tự hỏi điều gì có thể đã xảy ra nếu thương vụ chuyển đến Old Trafford của huyền thoại bóng đá người Brazil không bị đổ bể.

Ronaldinho đã vươn lên trở thành siêu sao toàn cầu tại Barcelona. Anh suýt chút nữa đã gia nhập Manchester United, nhưng cuối cùng CLB xứ Catalan đã chiêu mộ anh từ Paris Saint-Germain (PSG) vào phút chót.

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đang tìm kiếm sự tăng cường lực lượng sau khi MU cho phép David Beckham rời đi để gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực hết mình của vị HLV huyền thoại, ông không còn cơ hội nào khi Ronaldinho nhận được cuộc gọi chỉ vài ngày trước khi thương vụ dự kiến ​​hoàn tất.

MU cần tìm người thay cho David Beckham, người đã gia nhập Real Madrid. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Tôi nhớ có hai hoặc ba bản hợp đồng có khả năng sẽ được Manchester United ký kết", huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Paul Scholes nhớ lại, "Tôi nghĩ người nổi bật nhất là Ronaldinho. Ronaldinho đang tham gia chuyến du đấu trước mùa giải và chúng tôi đã gần như công bố thương vụ chiêu mộ Ronaldinho và trao số áo cho cậu ấy.

Nhưng tôi nghĩ cuối cùng Ronaldinho đã thay đổi ý định vào phút chót và ký hợp đồng với Barcelona. Thật kỳ lạ vì chúng tôi đã đối đầu với Barcelona trong chuyến du đấu trước mùa giải đó".

Ronaldinho đã tạo dựng được danh tiếng lẫy lừng nhờ những màn trình diễn xuất sắc cho CLB và đội tuyển quốc gia Brazil. Sau khi tỏa sáng tại CLB Gremio của Brazil, anh nhanh chóng thích nghi với bóng đá châu Âu tại PSG trước khi đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch World Cup 2002 đầy thắng lợi của Brazil.

MU không hề lo ngại về khả năng thích nghi của cầu thủ người Nam Mỹ tại Premier League và, đương nhiên, có rất nhiều kỳ vọng trước thương vụ chuyển nhượng này. Điều đó càng khiến MU thất vọng hơn khi Ronaldinho lại chọn Barcelona.

"Chúng tôi đều rất hào hứng, Ronaldinho là một cầu thủ tuyệt vời!", huyền thoại của MU Paul Scholes nói thêm, "Tôi nghĩ lúc đó Ronaldinho đến từ PSG và tất cả chúng tôi đều sẽ có cơ hội được chơi cùng cậu ấy. Ronaldinho sẽ mang đến điều gì đó đặc biệt.

Gần giống như những gì Eric Cantona đã mang đến cho đội. Rồi ba ngày sau, chúng tôi lại thi đấu với Ronaldinho và tất cả đều cố gắng đá Ronaldinho vì anh ấy không ký hợp đồng với chúng tôi. Điều đó thật đáng thất vọng, nhưng tôi đã may mắn được chơi cùng một số cầu thủ tuyệt vời và Ronaldinho sẽ chỉ là một cầu thủ xuất sắc khác mà tôi từng được chơi cùng, nhưng việc cậu ấy gia nhập Manchester United đã không bao giờ xảy ra".

Lời khẳng định của Paul Scholes không hề phóng đại. Trả lời phỏng vấn FourFourTwo năm 2014, Ronaldinho đã tiết lộ thêm về lý do thay đổi quyết định vào phút chót.

"Chuyện đó suýt nữa đã xảy ra với MU", Ronaldinho khẳng định, "Chỉ cách nhau 48 giờ, nhưng Sandro Rosell đã nói với tôi rất lâu trước khi tôi nhận được lời đề nghị: "Nếu tôi trở thành chủ tịch của Barcelona, cậu có đến không?' Tôi đã nói có".

Với MU, việc họ ký hợp đồng với Ronaldinho chỉ còn là vấn đề chi tiết, trước khi Rosell gọi điện báo rằng ông ấy sẽ thắng cử chức chủ tịch Barca. Và tôi đã hứa với ông ấy rằng tôi sẽ chơi cho Barca. Cuộc đàm phán diễn ra nhanh chóng. Tôi nói với MU rằng tôi đã chọn Barca".

MU không quá tiếc nuối vì mất Ronaldinho vì ngay sau đó họ đã mua được Cristiano Ronaldo. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ronaldinho đã tỏa sáng rực rỡ tại Camp Nou, giành Quả bóng vàng năm 2005 và là thành viên của đội bóng đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League năm 2006. Trong hoàn cảnh bình thường, Manchester United có lẽ đã phải hối tiếc vì bỏ lỡ một cầu thủ vĩ đại như vậy.

Việc họ không làm vậy phần lớn là do những gì đã xảy ra chỉ vài tuần sau khi Ronaldinho chuyển đến đội khác. Số tiền lẽ ra được dùng để chiêu mộ Ronaldinho đã được chuyển hướng sang hai bản hợp đồng khác - đồng đội của Ronaldinho ở tuyển Brazil là Kleberson và, quan trọng hơn nhiều, một cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi tên là... Cristiano Ronaldo, người gia nhập MU từ Sporting năm mới 19 tuổi với giá kỷ lục khoảng 19 triệu bảng Anh.