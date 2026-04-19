MU phẫn nộ vì trọng tài Premier League thiếu nhất quán 19/04/2026 12:48

(PLO)- MU cực kỳ thất vọng và phẫn nộ khi một lần nữa trọng tài Premier League lại thiếu nhất quán trong việc ra quyết định.

Lisandro Martinez đã nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực trong trận thua 1-2 của MU trước Leeds United ngay trên sân nhà Old Trafford, nhưng một vụ việc tương tự ở Premier League liên quan đến hành vi giật tóc lại không bị trừng phạt.

Sự phẫn nộ của Manchester United trước việc Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu dường như càng gia tăng sau một vụ việc tương tự ở Ngoại hạng Anh mà không dẫn đến thẻ đỏ. Cầu thủ người Argentina đã bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực sau khi giật tóc Dominic Calvert-Lewin trong trận thua trước Leeds United.

Chỉ năm ngày sau vụ việc đó, Dango Outtara lại thực hiện hành vi tương tự với Calvin Bassey trong trận đấu giữa Fulham và Brentford, nhưng trọng tài Paul Tierney chỉ thổi phạt. Đáng chú ý, ông Paul Tierney cũng là trọng tài điều khiển trận đấu tại Old Trafford hồi đầu tuần giữa MU với Leeds United và chính là người rút thẻ đỏ đuổi Martinez, điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về tính nhất quán trong các quyết định của trọng tài Premier League.

Dango Outtara thực hiện hành vi giật tóc Calvin Bassey nhưng thoát thẻ đỏ. ẢNH: PREMIER LEAGUE

Do sự tiếp xúc giữa Dango Outtara và Calvin Bassey là rất ít, trọng tài Paul Tierney hoàn toàn có thể bỏ qua tình huống này. Tuy nhiên, VAR cũng không can thiệp, và Craig Pawson là người giám sát hệ thống VAR tại Stockley Park. Tương tự, trọng tài Tierney cũng không thổi phạt Martinez, nhưng sau khi VAR vào cuộc và ông xem lại tình huống qua màn hình, ông đã đuổi Martinez khỏi sân.

Trước đó, cũng trong mùa giải này, hậu vệ Michael Keane của Everton đã bị truất quyền thi đấu vì giật tóc Tolu Arokodare của Wolves. Mặc dù pha giật tóc nhẹ từ Outtara có thể không nghiêm trọng bằng những pha giật tóc của Martinez và Keane, nhưng đã có một tiêu chuẩn được thiết lập rằng bất kỳ hình thức giật tóc đều dẫn đến việc bị đuổi khỏi sân.

Do nhận thẻ đỏ trực tiếp, Martinez vắng mặt trong ba trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh của MU, án treo giò bắt đầu từ trận gặp Chelsea mà "quỷ đỏ" thành Manchester đã thắng 1-0 ngay tại Stamford Bridge, trong bối cảnh họ khủng hoảng hàng thủ.

Harry Maguire cũng bị cấm thi đấu trong chuyến làm khách đến Stamford Bridge sau khi nhận thêm án treo giò một trận vì những lời lẽ nhắm vào trọng tài thứ tư sau khi anh nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Bournemouth trước kỳ nghỉ quốc tế hồi tháng Ba.

Martinez bị treo giò 3 trận vì hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewin. ẢNH: MIRROR/GETTY

Vấn đề của Michael Carrick ở vị trí trung vệ càng trở nên trầm trọng hơn khi Leny Yoro không cùng đội đến London, có thể do chấn thương, điều này cũng khiến anh vắng mặt trong trận đấu với Chelsea. Vì thế, MU chỉ còn đúng 1 trung vệ thực thụ là Aden Heaven.

Noussair Mazraoui đã đá cặp với Heaven ở trung tâm hàng phòng ngự MU. Chiến thắng 1-0 trước Chelsea giúp MU củng cố vững chắc vị trí trong tốp 5 Premier League để giành vé dự Champions League mùa tới. MU hiện có 58 điểm xếp ở vị trí thứ ba, hơn đội xếp thứ sáu là chính Chelsea đến 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa.