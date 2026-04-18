Cole Palmer xác nhận lập trường về việc gia nhập MU 18/04/2026 15:59

Tương lai của Cole Palmer đã trở thành chủ đề nóng trong những tháng gần đây giữa những tin đồn chuyển nhượng đến CLB mà anh hâm mộ từ nhỏ là MU và giờ đây ngôi sao của Chelsea và đội tuyển Anh đã lên tiếng.

Cole Palmer tuyên bố anh "không có kế hoạch" rời Chelsea, giáng một đòn mạnh vào hy vọng chiêu mộ anh của Manchester United. Cole Palmer, 23 tuổi, được cho là không hài lòng với cuộc sống ở Tây London trong mùa giải thứ ba khoác áo The Blues.

Sự ra đi bất ngờ của HLV Enzo Maresca vào tháng Giêng đã khiến tương lai của tuyển thủ Anh càng thêm bấp bênh, và Chelsea hiện đã tụt xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League dưới sự dẫn dắt của HLV mới Liam Rosenior.

Cole Palmer lớn lên là một cổ động viên của MU nhưng lại trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của đối thủ truyền kiếp Manchester City, đội bóng đã bán anh cho Chelsea với giá 42,5 triệu bảng Anh vào tháng 9 năm 2023.

Cole Palmer khẳng định anh sẽ không rời Chelsea, dập tắt hi vọng của MU. ẢNH: SKY SPORTS

Trước trận đấu quan trọng của Chelsea trên sân nhà Stamford Bridge gặp chính MU vào lúc 2 giờ sáng mai 19-4 ở vòng 33 Premier League, Cole Palmer đã dập tắt những lời đồn đoán về việc anh gia nhập MU.

"Mọi người chỉ bàn tán thôi", Cole Palmer nói với tờ The Guardian (Anh), "Khi thấy vậy, tôi chỉ cười thôi. Rõ ràng Manchester là nhà của tôi. Cả gia đình tôi đều ở đó, nhưng tôi không nhớ nhà. Có lẽ tôi sẽ nhớ nếu không về đó ba tháng hoặc hơn. Nhưng rồi khi về nhà, tôi nghĩ dù sao thì ở đó cũng chẳng còn gì dành cho tôi nữa".

Đã ký hợp đồng béo bở với Stamford Bridge đến năm 2033, Cole Palmer nói thêm: "Tôi không có kế hoạch rời Chelsea. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều để phấn đấu. Chúng tôi sẽ thi đấu trận bán kết FA Cup (gặp Leeds United) và nếu giành được suất tham dự Champions League, chúng tôi sẽ có vị trí thuận lợi để chiêu mộ những cầu thủ cần thiết".

Cầu thủ 23 tuổi người Anh tiết lộ thêm anh đã có cuộc nói chuyện với các ông chủ của Chelsea và anh tin chắc rằng cách thức hoạt động của CLB - ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ, thường xuyên thay đổi HLV và trao các hợp đồng dài hạn - sẽ chứng tỏ sự thành công sau nhiều năm bị chỉ trích. Cole Palmer đã lấy hợp đồng sáu năm mới của đội trưởng Reece James làm ví dụ cho niềm tin từ trong phòng thay đồ của The Blues.

Cole Palmer sẽ có trận đối đầu quyết định với đội bóng anh hâm mộ từ nhỏ là MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Chúng tôi đã nói chuyện với các ông chủ và họ chắc chắn về những cầu thủ sẽ ký hợp đồng", Cole Palmer chia sẻ, "Reece James sẽ không ký hợp đồng sáu năm nếu chưa được các ông chủ và ban giám đốc cho biết. Tôi và Reece James đã nói chuyện rất nhiều, về những thứ chúng tôi cần, những cầu thủ chúng tôi cần ký hợp đồng và mọi thứ cần phải diễn ra như thế nào. Anh ấy sẽ không ký hợp đồng mới nếu không biết rõ mọi chuyện ra sao".

Chelsea bước vào trận đấu quyết định chiếc vé dự Champions League mùa tới với khoảng cách 7 điểm so với MU. Ngay cả một chiến thắng cũng không đủ để họ vươn lên vị trí thứ năm, khi Liverpool đang dẫn trước 4 điểm. 5 đội dẫn đầu Premier League vào cuối mùa sẽ giành vé dự Champions League mùa tới.