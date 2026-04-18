Arteta tuyên bố thắng Man City 18/04/2026 15:39

(PLO)- Mikel Arteta đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào Arsenal bằng lời tuyên bố sẽ chiến thắng Man City ngay tại Etihad - "Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng".

Arsenal đã bị chỉ trích về lối chơi trong những lần đối đầu trước đây với Man City, nhưng họ biết rằng chiến thắng cuối tuần này trên sân Etihad sẽ gần như chắc chắn giúp họ giành được danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên sau hơn 20 năm.

HLV Mikel Arteta đã hứa rằng Arsenal sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng trong trận đấu quyết định chức vô địch với Manchester City vào lúc 22 giờ 30 ngày mai 19-4 trên sân khách Etihad ở vòng 33 Premier League. HLV người Tây Ban Nha khẳng định Arsenal sẽ không bao giờ nghĩ đến việc phòng ngự co cụm tại sân Etihad, ngay cả khi một trận hòa sẽ giúp họ nắm chắc cơ hội vô địch.

HLV Mikel Arteta của Arsenal mạnh miệng tuyên bố trong buổi họp báo trước trận đấu: “Chúng tôi muốn thắng trận đấu. Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng trước Man City. Chúng tôi chưa hề nói về chuyện đó (hòa). Chúng tôi cần phải thắng trận đấu này. Và chúng tôi đang chuẩn bị để giành chiến thắng. Sân vận động này sẽ không khác gì những sân chúng tôi đã từng đến trong năm năm qua. Không có gì thay đổi cả".

Arteta tuyên bố quyết thắng Manchester City. ẢNH: YOUTUBE

Hai năm trước, Arsenal đã hòa không bàn thắng tại sân Etihad khi cả hai đội đều đang cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh, và tiền vệ Rodri của Man City sau đó tuyên bố đó là khoảnh khắc họ biết mình sẽ đăng quang ngôi vô địch khi Arsenal chỉ biết co cụm phòng thủ không muốn đá thắng. Nhưng Arteta khẳng định Arsenal không hề có ý định chơi phòng ngự chặt chẽ và đó có thể là một điểm số tốt nếu họ thắng tất cả các trận còn lại.

Lần này, Arteta đã nói rõ rằng mình đang nhắm đến mục tiêu cuối cùng và cơ hội giành lại khoảng cách 9 điểm so với Man City. Arsenal hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 70 điểm, hơn Man City 6 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

HLV Arteta nói thêm: “Bạn không thể biết trước được. Bạn phải giành được một điểm quý giá bằng cách thắng trận đấu tiếp theo. Hoặc lẽ ra chúng tôi nên làm tốt hơn trong trận đấu với Manchester City khi có cơ hội. Chúng tôi sẽ không chủ động chơi theo kiểu đó (phòng ngự) vì chúng tôi không bao giờ làm vậy.

Đôi khi đối thủ quá mạnh khiến bạn buộc phải có mặt ở đó, và trong trường hợp của Man City, sẽ có những lúc bạn cũng phải làm như vậy, lùi sâu trong vòng cấm trong một khoảng thời gian, và đó là thực tế".

Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Arsenal sẽ định đoạt danh hiệu Ngoại hạng Anh. ẢNH: SHUTTERSTOCK

HLV Mikel Arteta hy vọng Martin Odegaard có thể góp mặt, không loại trừ khả năng Jurrien Timber ra sân nhưng sẽ không có sự phục vụ của Bukayo Saka và khẳng định ông sẽ không ngại tung cầu thủ 16 tuổi Max Dowman vào sân trong trận đấu quyết định chức vô địch tiềm năng với Manchester City.

HLV Mikel Arteta của Arsenal nói: “Tôi chắc chắn Max Dowman sẽ sẵn sàng. Bất kể được sử dụng trong hoàn cảnh nào, bạn đều biết cậu ấy sẽ thể hiện như thế nào. Max Dowman đã chứng minh điều đó trong mùa giải này và trong tất cả các trận đấu mà chúng tôi đã dùng cậu ấy".