'Tôi gặp vấn đề và đột ngột rời MU' 18/04/2026 07:29

(PLO)- "Tôi gặp vấn đề và đột ngột rời MU - tôi đã phạm sai lầm và hối hận về quyết định của mình", đó là ai?

Một cựu cầu thủ của MU đã chia sẻ về thời gian thi đấu tại Old Trafford và lý do rời "quỷ đỏ" thành Manchester. Massimo Taibi vẫn còn tiếc nuối về việc chia tay MU. Thủ môn người Ý đến Anh chơi bóng với mức giá rất cao nhưng nhanh chóng rời CLB khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đang tìm kiếm người thay thế cho Peter Schmeichel.

Sau chiến dịch giành cú ăn ba lịch sử của Manchester United, Mark Bosnich được đôn lên làm thủ môn số một, nhưng chấn thương sớm của thủ môn người Úc đã buộc CLB phải tham gia thị trường chuyển nhượng. Taibi được chiêu mộ với mức phí khá lớn là 4,5 triệu bảng Anh sau những màn trình diễn ấn tượng tại Venezia.

Đội hình của MU năm đó. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Taibi được giao nhiệm vụ đầy áp lực là ra mắt MU trong trận đấu với kình địch Liverpool tại Anfield, góp phần vào chiến thắng 3-2 của đội bóng mới. Tuy nhiên, đây lại là điểm sáng hiếm hoi của Taibi, người sau đó đã mắc một sai lầm tai hại trong trận đấu với Southampton khi cú sút yếu ớt của Matt Le Tissier lọt qua giữa hai chân anh.

Trận thua thảm hại 5-0 trước Chelsea vào tháng 10 năm 1999 là thất bại đầu tiên của MU tại Premier League kể từ tháng 12 năm 1998. Đó cũng là lần ra sân thứ tư và cuối cùng của thủ môn Taibi cho MU. Tuy nhiên, thủ môn này dường như đã phớt lờ lời khuyên của Sir Alex Ferguson khi rời đi để gia nhập Reggina theo dạng cho mượn vào tháng Giêng.

Bây giờ, Massimo Taibi nói với tờ Gazzetta dello Sport (Ý), "Tôi là người đã mắc sai lầm khi rời đi. Tôi gặp vấn đề gia đình ở Ý và tôi cần giải quyết nó một cách nhanh chóng".

Thể hiện sự hối tiếc về quyết định đó, Taibi nói: "Đúng vậy, tôi đã có hợp đồng bốn năm. Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân trong trận gặp Liverpool, rồi tôi đã mắc sai lầm (trong trận đấu với Chelsea) mà tôi đã kể với bạn. Sir Alex Ferguson khuyên tôi nên học tiếng Anh và ở lại để biết cách tận dụng cơ hội. Tôi đã sai khi hành động bốc đồng".

Trong mùa giải đầu tiên sau thời Schmeichel, Taibi phải cạnh tranh suất bắt chính với Bosnich và Raimond van der Gouw. Mặc dù để thủng lưới 11 bàn trong bốn trận đấu, việc chuyển nhượng đột ngột đến Reggina đã tước đi cơ hội chuộc lỗi của Taibi, khiến người đàn ông hiện 56 tuổi này phải tiếc nuối về những gì đáng lẽ đã có thể xảy ra.

Manchester United cuối cùng đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau khi thủ môn người Ý ra đi. Tuy nhiên, Taibi khẳng định ông có mối quan hệ tốt đẹp với Sir Alex Ferguson, dù từng phải hứng chịu "phương pháp sấy tóc" huyền thoại từ HLV của MU.

"Chúng tôi có mối quan hệ tốt, mặc dù trong giờ nghỉ giữa trận Chelsea thắng Manchester United 5-0 đó, Sir Alex Ferguson đã nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu mà tôi vẫn còn nhớ", Taibi nhớ lại, Tôi đã mắc sai lầm và để thủng lưới. Giờ nghỉ giữa hiệp, ông ấy đã làm náo loạn cả phòng thay đồ.

Khi nổi giận, Sir Alex Ferguson làm rung cả tường. Ông ấy trút giận lên tất cả mọi người, kể cả tôi. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ và nói, "Massimo Taibi, pha bóng đó..." Nhưng ông ấy vẫn muốn giữ tôi ở lại Manchester United".

Cựu thủ môn Massimo Taibi của MU hiện tại. ẢNH: MIRROR/GETTY

Massimo Taibi chính thức chuyển đến Reggina với giá 2,5 triệu bảng Anh vào tháng 7 năm 2000. Sau khi Reggina xuống hạng khỏi Serie A, anh trải qua bốn mùa giải với Atalanta và cũng có những quãng thời gian thi đấu cho Torino và Ascoli trước khi giải nghệ vào năm 2009.

Trong khi đó, MU tiếp tục tìm kiếm một thủ môn số một, và chiêu mộ được Fabien Barthez, người từng vô địch World Cup cùng tuyển Pháp, vào mùa giải tiếp theo. Tuyển thủ Pháp này trở thành thủ môn số một của Sir Alex Ferguson trong ba năm, cùng đội bóng giành được hai chức vô địch Premier League.