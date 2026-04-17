Sancho nhận tối hậu thư phải hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trong mơ 17/04/2026 13:55

Jadon Sancho rất muốn trở lại Borussia Dortmund để vực dậy sự nghiệp sau quãng thời gian chuyển đến Manchester United đầy tai hại, nhưng ngôi sao người Anh sẽ phải chấp nhận mức lương thấp hơn để có thể trở lại CLB trong mơ từng làm nên sự nghiệp của mình.

Jadon Sancho sẽ phải chấp nhận giảm lương đáng kể nếu muốn trở lại Borussia Dortmund vào mùa hè này. Anh sẽ rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6 khi hợp đồng hiện tại của anh với đội chủ sân Old Trafford hết hạn. Nhiều CLB đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chiêu mộ cựu tiền vệ cánh của đội tuyển Anh.

Nhưng được biết CLB cũ của Sancho là Borussia Dortmund đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 26 tuổi này. Anh đã thể hiện phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp khi ba lần khoác áo đội bóng Bundesliga, và rất muốn trở lại Dortmund.

Nhưng được biết Giám đốc điều hành của Dortmund, Hans-Joachim Watzke, đã nói rõ và đưa ra tối hậu thư với Sancho rằng CLB của ông không thể đáp ứng mức lương 250.000 bảng mỗi tuần mà anh đang nhận được ở bóng đá Anh. Điều đó có nghĩa là Sancho sẽ phải chấp nhận một hợp đồng với mức lương gần 150.000 bảng mỗi tuần để có thể chuyển đến Dortmund. Sancho đang rất muốn rời bỏ Premier League và trở lại Bundesliga với hy vọng vực dậy sự nghiệp đang xuống dốc của mình.

Jadon Sancho gia nhập MU từ Dortmund với giá 73 triệu bảng Anh vào năm 2021. Anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc giúp "quỷ đỏ" thành Manchester cạnh tranh những danh hiệu lớn một lần nữa. Nhưng thương vụ này trở thành cơn ác mộng cho cả hai bên.

Vào đầu mùa giải 2023 - 2024, Sancho bị cấm tập luyện cùng đội hình Manchester United sau một cuộc tranh cãi công khai với HLV lúc bấy giờ là Erik ten Hag. Anh trở lại Dortmund theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng và giúp họ lọt vào chung kết Champions League.

Sancho trở lại Manchester United trước mùa giải tiếp theo, nhưng dù đã làm lành với Ten Hag, anh vẫn được phép gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn một mùa giải. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh không gây được ấn tượng và lại được cho mượn đến Aston Villa vào đầu mùa giải này, nơi anh cũng không thể tạo được dấu ấn.

Jadon Sancho cảm thấy một khởi đầu mới trong môi trường quen thuộc ở Dortmund sẽ giúp anh tìm lại phong độ tốt nhất và niềm đam mê với bóng đá. Anh đã có 23 lần khoác áo đội tuyển Anh và là thành viên của Tam sư lọt vào chung kết Euro 2021. Nhưng anh chưa ra sân cho đội tuyển Anh kể từ tháng 10 cùng năm, và vẫn rất muốn được thi đấu thường xuyên trong đội hình chính để tăng cơ hội được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia.