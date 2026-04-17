MU hiểu rõ sự thật về việc bổ nhiệm HLV Luis Enrique 17/04/2026 07:29

HLV của Paris Saint-Germain (PSG, Luis Enrique, là một trong số những cái tên được liên hệ với vị trí HLV trưởng của MU mùa giải tới, và dường như tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha đang dần được hé lộ.

Theo các nguồn tin, Luis Enrique, mục tiêu của Manchester United, sắp ký hợp đồng mới với tư cách HLV trưởng của PSG. "Quỷ đỏ" thành Manchester vẫn đang tìm kiếm một HLV trưởng chính thức mới sau khi Ruben Amorim bị sa thải vào ngày 5-1.

HLV tạm quyền Michael Carrick đã gây ấn tượng trong thời gian dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, giúp MU có vị trí thuận lợi để giành vé dự Champions League. MU hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League và hơn Chelsea (đội xếp thứ sáu) bảy điểm, trong khi Chelsea chỉ đứng ngoài vị trí cuối cùng giành vé tham dự giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu.

Luis Enrique nhiều khả năng sẽ ở lại PSG chứ không dẫn dắt MU mùa tới. ẢNH: UEFA

Dù vậy, MU vẫn đang cân nhắc các lựa chọn cho việc bổ nhiệm một HLV chính thức sau mùa hè, với việc Luis Enrique, Oliver Glasner và Andoni Iraola, người được cho là đã nhận được lời đề nghị từ Crystal Palace, nằm trong số những cái tên được nhắc đến. Tuy nhiên, tờ The Telegraph (Anh) đưa tin cựu HLV trưởng của Barcelona, Luis Enrique nhiều khả năng sẽ ở lại PSG và không mặn mà với MU. Các cuộc đàm phán về một hợp đồng mới tại đội chủ sân Parc des Princes đang diễn ra khá thuận lợi.

Được biết, chiến lược gia người Tây Ban Nha Luis Enrique sẽ gia hạn hợp đồng ở lại thủ đô Paris (Pháp) đến năm 2029, với điều khoản gia hạn thêm 12 tháng nữa. Hợp đồng hiện tại của Enrique với PSG có thời hạn đến tháng 6-2027. Mặc dù được cho là không có gì gấp gáp để ký kết một thỏa thuận mới, nhưng cả PSG và Enrique đều hài lòng và mong muốn giải quyết tương lai lâu dài.

Những thông tin này xuất hiện sau những phát biểu gần đây của Enrique về triển vọng lâu dài của ông tại đội bóng thủ đô nước Pháp. HLV 55 tuổi này mới đây bác bỏ những đồn đoán rằng ông đã từ chối gia hạn hợp đồng với PSG, Enrique gọi đó là "tin giả".

Luis Enrique nói: "Đây là những tin đồn luôn lan truyền ở PSG. Chúng tôi đã quen với những chuyện đó rồi, đó là chuyện riêng tư và sẽ vẫn như vậy. Có rất nhiều "tin giả" và chúng sẽ không gây bất ổn cho các cầu thủ hay toàn đội. Việc đàm phán là điều bình thường, nhưng chúng vẫn được giữ kín. Chúng tôi biết mình muốn gì, và đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi bình tĩnh và thư thái".

Luis Enrique đang thu hút sự chú ý của rất nhiều đội bóng lớn, trong đó có MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Luis Enrique tiếp quản PSG vào tháng 7 năm 2023 và đã đạt được những thành công phi thường cùng gã khổng lồ bóng đá Pháp. Cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha đã dẫn dắt đội bóng thủ đô Paris giành cú ăn ba mùa giải trước - bao gồm cả chức vô địch Champions League đầu tiên, được ấn định bằng chiến thắng ngoạn mục 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết.

PSG đang có vị thế rất tốt để bảo vệ ngôi vô địch châu Âu mùa giải này sau khi loại Liverpool với tổng tỷ số 4-0 ở tứ kết. Nhà vô địch Ligue 1 sẽ đối đầu với nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich ở bán kết, trong trận đấu được xem là chung kết sớm.