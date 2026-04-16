Tin nhắn bị rò rỉ của Casemiro nói lên tất cả về MU 16/04/2026 07:29

(PLO)- Tin nhắn bị rò rỉ của Casemiro gửi cho người đại diện về tình hình hiện tại ở MU đã nói lên rất nhiều điều.

Casemiro sẽ rời MU sau bốn năm gắn bó vào cuối mùa giải. Tiền vệ người Brazil ra đi nhưng lời hứa của anh có thể sắp trở thành hiện thực sau ba năm. Cựu ngôi sao của Real Madrid được cho là đã nhắn tin cho người đại diện của mình vào năm 2023, hứa sẽ giải quyết các vấn đề của MU sau thất bại cay đắng trước Brentford dưới thời HLV Erik ten Hag.

Khi Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải, Manchester United đang đứng trước cơ hội trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB khi nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League với việc đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League.

Sau quãng thời gian đầy biến động tại Old Trafford, phong độ đỉnh cao của Casemiro tại Manchester United đến đúng lúc khi anh đã có những đóng góp quan trọng giúp duy trì hy vọng dự cúp châu Âu của đội bóng.

Theo một báo cáo từ tờ Telegraph năm 2023, khởi đầu mùa giải ảm ​​đạm của MU với những thất bại trước Brighton & Hove Albion và Brentford đã thúc đẩy cầu thủ từng 5 lần vô địch Champions League này rời Madrid đến Manchester. Tuyển thủ Brazil đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 70 triệu bảng Anh sang Premier League vào mùa hè, rời khỏi Real Madrid sau một thời gian gặt hái nhiều danh hiệu.

Casemiro muốn giúp MU giành vé dự Champions League trước khi ra đi. ẢNH: MIRROR/GETTY

Thời gian của Casemiro ở thủ đô Tây Ban Nha kết thúc sau khi Real Madrid giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Aurelien Tchouameni từ AS Monaco, và sự xuất hiện của cầu thủ người Pháp đã đe dọa vị trí của tiền vệ người Brazil trong bối cảnh thời gian thi đấu của Casemiro có nguy cơ giảm sút.

Sau trận thua thảm hại 4-0 trước Brentford của Manchester United, Casemiro, khi đó 30 tuổi, đã nhắn tin cho người đại diện của mình: "Hãy nói với họ (Manchester United) rằng tôi sẽ khắc phục chuyện này". Sự nghiệp của Casemiro trong suốt hợp đồng bốn năm ở Old Trafford không hề suôn sẻ sau khi nhận những lời chỉ trích từ những cựu danh thủ lừng danh hiện là bình luận viên bóng đá như Jamie Carragher và Gary Neville .

Cựu hậu vệ Liverpool Carragher, đặc biệt, đã đưa ra một nhận xét gay gắt về quãng thời gian của cầu thủ người Brazil tại MU khi ông khuyên Casemiro nên rời khỏi Premier League. Tuy nhiên, những màn trình diễn xuất sắc mùa giải này của Casemiro đã khiến Carragher phải rút lại lời nói của mình và thừa nhận rằng Casemiro đã chứng minh ông sai.

Mặc dù đã cân bằng kỷ lục ghi bàn cao nhất trong sự nghiệp ở mùa giải này trên mọi đấu trường, với 7 bàn thắng - tất cả đều được ghi ở Ngoại hạng Anh mùa này, Casemiro sẽ nói lời tạm biệt với MU sau khi cuối cùng đã đạt được mục tiêu đặt ra là thay đổi vận mệnh của CLB.

Casemiro dành tình yêu đặc biệt cho MU. ẢNH: CAMERASPORTS

Trong tuyên bố rời Manchester United vào cuối mùa giải này, Casemiro nói: "Tôi sẽ luôn mang Manchester United theo mình suốt cuộc đời. Từ ngày đầu tiên bước chân đến sân vận động tuyệt đẹp này, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê của Old Trafford và tình yêu mà giờ đây tôi chia sẻ với những người hâm mộ dành cho CLB đặc biệt này.

Chưa đến lúc nói lời tạm biệt; còn rất nhiều kỷ niệm nữa để tạo nên trong bốn tháng tới. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải cùng nhau chiến đấu. Như mọi khi, tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực để giúp Manchester United đạt được thành công".

Trong một buổi hỏi đáp gần đây với MU, Casemiro nói thêm: "Điều tôi sẽ nhớ nhất chính là tình cảm mà người hâm mộ dành cho CLB. Tất nhiên, là CLB, nhưng người hâm mộ lại gắn bó với CLB bất kể kết quả thế nào. Ở trận đấu tiếp theo, họ sẽ có mặt để cổ vũ các cầu thủ và CLB, đó là điều tôi sẽ nhớ nhất".