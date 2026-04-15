Chuyện gây sốc về 6 cầu thủ Arsenal vắng mặt trước trận gặp Sporting 15/04/2026 12:15

(PLO)- Chuyện gây sốc về sáu cầu thủ Arsenal vắng mặt trong buổi tập trước trận đấu với Sporting City, trong đó có Declan Rice gặp vấn đề về chấn thương.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 15-4. Arsenal đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận lượt về tứ kết Champions League gặp Sporting CP trên sân nhà Emirates vào lúc 2 giờ sáng mai 16-4, nhưng sáu cầu thủ đã vắng mặt.

Sáu ngôi sao của Arsenal đã không được nhìn thấy trong buổi tập của "pháo thủ" trước trận đấu với Sporting Lisbon. Đội bóng của HLV Mikel Arteta có thể sẽ thiếu một số nhân tố quan trọng khi tiếp đón đội bóng Bồ Đào Nha tại sân Emirates trong trận lượt về tứ kết UEFA Champions League .

Riccardo Calafiori, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber và Declan Rice đều vắng mặt trong buổi huấn luyện tại Trung tâm đào tạo Sobha Realty. Mikel Merino, người vừa phẫu thuật bàn chân hồi tháng Hai, cũng không có mặt.

Việc Rice vắng mặt là một mối lo ngại mới đối với Arsenal, và Mikel Arteta từ chối đi sâu vào chi tiết về vấn đề của tiền vệ trụ cột người Anh. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi không muốn làm điều đó. Chúng ta sẽ phải chờ xem vào sáng mai. Declan Rice đã chơi rất nhiều trận và đó là một phần của vấn đề".

Declan Rice đang dính chấn thương chưa rõ khả năng ra sân ngày mai. ẢNH: MIRROR/GETTY

Về các cầu thủ khác, Arteta nói thêm: "Chúng ta phải đợi đến sáng mai để xem tình hình của một số cầu thủ". Tuy nhiên, những người như Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Leandro Trossard, William Saliba và Gabriel Magalhaes đều có mặt.

Kai Havertz, người vào sân thay Martin Odegaard giữa hiệp hai, đã ấn định chiến thắng cho Arsenal tại sân vận động Jose Alvalade, ghi bàn thắng quyết định vào lưới Rui Silva ở phút bù giờ. Sau trận đấu, Mikel Arteta hết lời khen ngợi cựu tiền đạo Chelsea.

HLV Mikel Arteta của Arsenal nói, "Havertz đã trải nghiệm điều đó, đã là một phần của nó và đó là một điều thực sự quan trọng đối với đội bóng. Và bây giờ Havertz đã sẵn sàng, tôi có thể thấy từ sự thất vọng hôm trước rằng cậu ấy muốn ra sân ngay lập tức và pha ghi bàn, cả từ Gabi lẫn cậu ấy, đều rất tuyệt vời".

Mặc dù Arsenal tự tin sẽ lọt vào bán kết khi vẫn bất bại ở Champions League mùa này, nhưng họ đã thua ba trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường.

6 ngôi sao Arsenal không thể tập luyện trước trận gặp Sporting. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Điều tôi đang cố gắng làm là cống hiến hết mình cho CLB, tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ của chúng tôi, và tôi biết rằng, nếu bầu không khí, người hâm mộ, sự ủng hộ, năng lượng trong sân vận động là tuyệt vời nhất thế giới, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn nhiều", Arteta nói sau trận thua sốc 1-2 của Arsenal trước AFC Bournemouth hôm thứ Bảy vừa qua, "Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào khác để thi đấu tốt hơn khi có được sự hỗ trợ như vậy.

Nhưng sau đó chúng ta phải đáp trả, chúng ta đã có những khoảnh khắc làm được điều đó trong hiệp một, và cũng có những khoảnh khắc chúng ta không đạt được phong độ tốt nhất. Vì vậy, chúng ta phải xin lỗi người hâm mộ và chắc chắn phải cải thiện".

Arsenal đã từ chỗ cạnh tranh danh hiệu trên bốn mặt trận xuống chỉ còn hai sau thất bại trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup, tiếp theo là trận thua bất ngờ trước Southampton ở FA Cup. Arsenal cũng chứng kiến ​​khoảng cách dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League của họ bị thu hẹp xuống chỉ còn sáu điểm trước trận đấu với đội xếp thứ hai là Man City vào Chủ nhật tuần này trên sân Etihad.