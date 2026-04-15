Trận đấu lớn nhất lịch sử Premier League 15/04/2026 06:59

(PLO)- Arsenal nhận được lời cảnh tỉnh về trận đấu với Man City khi hai đối thủ cạnh tranh chức vô địch chuẩn bị chạm trán trong trận đấu quyết định. Vậy đâu là trận đấu lớn nhất lịch sử Premier League?

Arsenal bước vào trận đấu then chốt tranh chức vô địch Premier League vào Chủ nhật với Manchester City, đội bóng biết rằng họ có thể bị đối thủ vượt mặt trên bảng xếp hạng nếu để thua tại Etihad. Trận đấu này vốn dĩ đã được dự đoán là lớn nhưng tờ Mirror đặt câu hỏi đâu là trận đấu lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Chỉ vài tuần trước, cuộc đua giành chức vô địch Premier League dường như chỉ còn là thủ tục. Thậm chí một số người còn sớm tuyên bố Arsenal sẽ giành chiến thắng. Nhưng sau cú sảy chân của Pháo thủ trên sân nhà trước Bournemouth hôm thứ Bảy, Manchester City biết rằng họ có thể vượt qua đối thủ cạnh tranh chức vô địch nhờ hiệu số bàn thắng bại nếu giành chiến thắng trong hai trận đấu tiếp theo tại Premier League. Và thật không may cho HLV Mikel Arteta và các học trò, đội bóng của HLV Pep Guardiola đã chứng tỏ mình là một đối thủ hoàn toàn khác trong mùa xuân này.

Với trận đấu vào Chủ nhật được dự đoán sẽ có ảnh hưởng lớn đến chức vô địch, đây đang trở thành trận đấu lớn nhất mùa giải. Nhưng trận đấu đỉnh cao này xếp hạng như thế nào trong số những sự kiện bom tấn mọi thời đại của Ngoại hạng Anh? Hãy cùng xem nhận xét từ đội ngũ biên tập bóng đá của tờ Mirror xem họ coi đâu là trận đấu lớn nhất lịch sử Premier League.

Man City và Arsenal đua vô địch Premier League đầy hấp dẫn. ẢNH: MIRROR

John Cross

Trận đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mùa giải năm nay. Hoàn toàn có thể lập luận rằng đội thắng sẽ giành tất cả, bởi vì nếu Manchester City thắng thì chắc chắn toàn bộ động lực sẽ thuộc về họ. Tương tự, nếu Arsenal thắng thì tất cả trách nhiệm sẽ dồn lên vai thầy trò Mikel Arteta để hoàn thành những gì họ đã bắt đầu và giành chức vô địch Premier League. Còn nếu hòa… thì chẳng có gì được định đoạt cả.

Do đó, tôi nghĩ đây là một trận đấu bom tấn, trận đấu của mùa giải và tôi rất nóng lòng chờ đợi hai đối thủ này so tài tại sân Etihad. Nhưng cuối cùng, trận đấu đó không nhất thiết sẽ quyết định tất cả và đó là lý do tại sao nó có lẽ được xếp chung với trận đấu nổi tiếng của Liverpool với Chelsea tại Anfield và cú trượt chân của Steven Gerrard. Trận đấu đó cũng diễn ra vào tháng Tư và nếu Liverpool thắng, họ chắc chắn sẽ giành chức vô địch. Nhưng Liverpool lại thua từ cú trượt chân của Gerrard và đánh mất cơ hội.

Chúng ta cũng nhớ đến pha cứu thua xuất sắc trên vạch vôi của John Stones vào tháng 1 năm 2019, khi Manchester City buộc phải thắng. Liverpool lẽ ra đã có thể tạo ra khoảng cách 10 điểm. Thay vào đó, Manchester City đã thắng 2-1 và lội ngược dòng giành chức vô địch.

Arsenal đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trận đấu mà Man City ngược dòng đầy cảm xúc đánh bại QPR để vượt MU giành chức vô địch nhờ bàn thắng của Sergio Aguero không phải là lớn nhất. Nếu Premier League tồn tại vào năm 1989, thì trận lớn nhất là cuộc chiến giành chức vô địch vĩ đại nhất tại Anfield khi Arsenal đánh bại Liverpool 2-0 để đăng quang.

Arsenal có lẽ cần thêm một trận thắng tương tự như năm 1989 và lần này là trước Man City ở Etihad.

2. Sam Meade

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là trận đấu lớn nhất của Ngoại hạng Anh trong một thập kỷ, thậm chí còn vượt qua một số trận đấu giữa Man City và Liverpool trong thời kỳ hoàng kim của Pep Guardiola và Jurgen Klopp . Vị trí của họ trong mùa giải đồng nghĩa với việc, bất kể kết quả thế nào, người ta luôn cảm thấy có một bước ngoặt khác sắp xảy ra.

Nhưng lần này thì khác, Man City cần phải thắng để giành chức vô địch. Ngay cả một trận hòa cho Arsenal cũng có thể đủ để ngăn chặn cỗ máy khổng lồ đến từ Manchester. Tuy nhiên, những vết nứt chắc chắn đang xuất hiện ở Pháo thủ. Nhưng xét về những trận đấu lớn nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, vẫn cần một điều gì đó thực sự để vượt qua trận đấu giữa Man City và Manchester United năm 2012, khi Vincent Kompany đánh đầu ghi bàn thắng quyết định.

Đó chỉ là ba trận đấu trước khi mùa giải kết thúc. Đó là giữa một đội bóng đang thống trị ở Anh và một đối trọng đang lên muốn chấm dứt sự thống trị đó và cả hai CLB đều cùng TP Manchester. Đó là Sir Alex Ferguson cố gắng ngăn chặn Roberto Mancini. Đó là một cuộc đua danh hiệu đã được quyết định bởi hiệu số bàn thắng thua. Có rất nhiều điểm tương đồng giữa cuộc đua danh hiệu lần đó và cuộc đua lần này, nhưng tầm quan trọng của trận derby Manchester vào ngày 30-4 năm 2012 là không gì sánh bằng.

Man City luôn đua nước rút cực hay. ẢNH: MIRROR/GETTY

3. Jeremy Cross

Đã có những trận đấu lớn hơn cuộc đối đầu giữa Manchester City và Arsenal cuối tuần này. Nhưng không thể phủ nhận rằng trận đấu sắp tới là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong những mùa giải gần đây.

Kết quả này sẽ không quyết định ai sẽ giành chức vô địch. Bởi vì sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ phía trước. Nhưng bất cứ ai chiến thắng sẽ có lợi thế lớn để trở thành nhà vô địch nước Anh.

Arsenal sẽ có lợi thế dẫn đầu khá lớn. Nhưng nếu Man City đánh bại đội quân của Mikel Arteta, họ sẽ nắm giữ vị trí thuận lợi để giành lại ngôi vương. Và toàn bộ động lực đều đang thuộc về Pep Guardiola và các cầu thủ của ông.

4. Andy Dunn

Về mặt thể lực, việc Arsenal phải thi đấu một trận cực kỳ quan trọng vào giữa tuần trước khi làm khách trên sân Etihad vào Chủ nhật tới là điều không lý tưởng. Nhưng xét về mặt tâm lý, đó có thể là một điều tốt. Trận lượt về tứ kết Champions League gặp Sporting Lisbon sẽ giúp họ bớt chú ý hơn đến trận đấu với Manchester City.

Đây là một câu nói sáo rỗng rất cũ, nhưng HLV Mikel Arteta phải coi chuyến làm khách đến Etihad chỉ là một trận đấu quan trọng khác. Nó không phải là trận đấu quyết định chức vô địch Premier League.

Sau trận đấu hôm Chủ nhật, đội bóng của Pep Guardiola sẽ còn sáu trận đấu nữa. Trong số đó có những chuyến làm khách đến Bournemouth và Everton, những trận đấu hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng.

Pep Guardiola đang có sự tự tin lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Những chiến thắng của Man City trước Liverpool ở FA Cup và Chelsea ở Premier League rất ấn tượng. Tuy nhiên, trong cả hai trận đấu, họ đều có những khoảng thời gian dài tỏ ra dễ bị tổn thương. Việc Man City duy trì phong độ hoàn hảo từ giờ đến cuối mùa giải không phải là điều chắc chắn, vì vậy trận đấu cuối tuần này rất quan trọng nhưng không phải là trận quyết định.

Và biết đâu đấy, có thể sẽ có phán quyết về 115 cáo buộc vi phạm tài chính liên quan đến Man City trước khi mùa giải kết thúc. Điều đó quả thực rất thú vị.