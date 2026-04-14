Carrick chỉ trích Tierney gay gắt sau trận thua của MU 14/04/2026 12:59

HLV tạm quyền của MU Michael Carrick đã đặt câu hỏi về các quyết định của trọng tài Paul Tierney sau khi Quỷ đỏ để thua Leeds United 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 32 Premier League, trong đó Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu.

Michael Carrick đã vô cùng tức giận sau thất bại của Manchester United trước kình địch Leeds United, mô tả việc trọng tài chính Paul Tierney rút thẻ đỏ Lisandro Martinez là "một trong những quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng thấy".

Martinez đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi giật tóc tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds United. Trọng tài Paul Tierney được VAR (trọng tài video) hướng dẫn xem lại tình huống trên màn hình đặt cạnh sân và đã rút thẻ đỏ.

Martinez sẽ phải nhận án treo giò ba trận, bỏ lỡ các trận đấu với Chelsea, Brentford và Liverpool. HLV của MU Carrick cho rằng quyết định của Tierney là "gây sốc" và cũng phản đối pha phạm lỗi với Leny Yoro.

VAR check lại tình huống và sau đó ngôi sao của MU Martinez nhận thẻ đỏ. ẢNH: MIRROR

"Chúng tôi đã không khởi đầu trận đấu tốt lắm", HLV tạm quyền của MU Carrick nói với Sky Sports, "Chúng tôi đã để thủng lưới, điều này xảy ra sau khi Leny Yoro bị đánh mạnh vào sau đầu bằng cùi tay. Họ đã không quyết định lật ngược tình huống đó, đó là một khoảnh khắc quan trọng trong trận đấu.

Chúng tôi không thực sự bắt nhịp được, không phối hợp ăn ý. Chúng tôi có một vài khoảnh khắc tốt nhưng nhìn chung không duy trì được phong độ đó trong phần lớn thời gian của hiệp đầu tiên.

Tôi nghĩ các chàng trai đã giữ vững tinh thần lạc quan và chiến đấu hết mình trong hiệp hai, sau quyết định gây sốc khi truất quyền thi đấu của Licha (Martinez). Đây là trận thứ hai liên tiếp chúng tôi phải chịu những quyết định bất lợi như vậy, nhưng quyết định đó là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến".

Khi thông báo quyết định cho đám đông fan trên sân Old Trafford, trọng tài Tierney nói: "Sau khi xem xét, cầu thủ số 6 của Manchester United phạm lỗi giật tóc - hành vi bạo lực. Quyết định cuối cùng là thẻ đỏ".

HLV Carrick của MU rất tức giận với quyết định đuổi Martinez của trọng tài. ẢNH: SKY SPORTS

Cựu hậu vệ của Manchester United, Gary Neville, từng nói vào thời điểm đó: "Martinez trông có vẻ bối rối và hoang mang: "Tôi đã làm gì vậy?". Cậu ta giật tóc người khác và hành động đó dẫn đến thẻ đỏ, chuyện này giờ đã khác. Cậu ta biết mình đang làm gì".

Nhưng Carrick không đồng ý, cho rằng Calvert-Lewin là người chủ động va chạm dẫn đến thẻ đỏ. "Bạn có thể dùng khuỷu tay thúc vào thái dương của Leny Yoro, rõ ràng là dùng tay trước", HLV Carrick của MU nói, "Rồi bạn có thể vung tay vào mặt Licha, và vì cậu ta mất thăng bằng nên cậu ta vô tình chạm vào phía sau tóc, làm tuột búi tóc ra và khiến nó trông như... tôi cũng không biết nó trông như thế nào nữa.

Đó không phải là kéo, không phải là giật, không phải là hành động hung hăng, anh ta chỉ chạm vào tóc và bị đuổi khỏi sân. Tệ hơn nữa là anh ta bị đuổi khi VAR xem xét lại quyết định. Thật là sốc".