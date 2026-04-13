'Tôi không cần MU hứa giúp tôi vô địch Premier League' 13/04/2026 12:59

Bruno Fernandes đã thể hiện phong độ xuất sắc trong suốt thời gian khoác áo MU, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha này hiểu đội chủ sân Old Trafford không thể đảm bảo giúp anh thành công ở Premier League.

Bruno Fernandes nói với Manchester United rằng dù họ không thể hứa giúp anh vô địch Ngoại hạng Anh nhưng miễn là "quỷ đỏ" có thể chứng minh sự cạnh tranh thì anh đã hài lòng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang trải qua một trong những mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp, dẫn đầu mọi chỉ số tấn công dành cho một tiền vệ kiến ​​tạo, điều này giúp anh trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này.

Bruno Fernandes đã khoác áo MU trong giai đoạn đội bóng gặp khó khăn trong việc giành các danh hiệu lớn. Cựu ngôi sao của Sporting Lisbon chỉ giành được hai danh hiệu trong hơn sáu năm tại Old Trafford, mặc dù những màn trình diễn cá nhân của anh xứng đáng với nhiều danh hiệu hơn.

Bruno Fernandes hiện là đội trưởng của Manchester United. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Đội bóng thành Manchester đã gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định suốt mùa giải và Bruno Fernandes đã yêu cầu MU không cần hứa hẹn giành chức vô địch Premier League, mà chỉ cần cam kết sẽ tiếp tục cạnh tranh.

Bruno Fernandes chia sẻ với tờ Telegraph (Anh): “Điều tôi luôn nói với CLB là: "Các bạn không thể hứa với tôi rằng tôi sẽ vô địch Ngoại hạng Anh. Điều đó là không thể. Nhưng nếu các bạn hứa với tôi rằng chúng ta sẽ cạnh tranh và góp mặt ở các trận chung kết thì đó là tất cả những gì tôi cần". Bởi vì khi đó, trách nhiệm của tôi là phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, giúp mọi người xung quanh trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, để trở thành CLB mà chúng ta mong muốn".

Bruno Fernandes thường xuyên góp mặt ở các trận bán kết và chung kết các giải đấu cúp cùng MU. Anh hai lần thất bại ở trận chung kết Europa League, lần gần nhất là mùa giải trước, nhưng đã giành chức vô địch ở Carabao Cup và FA Cup. 2 lần thua ở chung kết Europa League không làm người đàn ông 31 tuổi này tức giận, anh hài lòng vì MU vẫn đang cạnh tranh.

“Ai đến Manchester United cũng đều muốn giành mọi danh hiệu", Bruno Fernandes nói, “Không ai nghĩ rằng khi đến CLB, chúng ta sẽ chỉ chiến đấu cho một hoặc hai danh hiệu trong sáu năm. Bạn muốn chiến đấu cho tất cả. Rồi chúng ta vào đến ba trận chung kết mà không thắng. Điều đó có thể xảy ra.

Nhưng ít nhất anh cũng đã tham gia vào trận đấu. Chúng ta đã rất gần chiến thắng. Và điều tôi luôn nói với CLB mỗi khi trao đổi, điều tôi mong muốn từ khi đến đây, là được cạnh tranh. Bởi vì nếu tôi cạnh tranh, tôi sẽ tiến gần hơn đến chiến thắng".

Những nỗ lực của Bruno Fernandes mùa này, với 16 pha kiến ​​tạo, diễn ra bất chấp việc MU gặp khó khăn trong nửa đầu mùa giải. Điều đó cuối cùng dẫn đến việc Ruben Amorim bị sa thải và Michael Carrick dẫn dắt đội bóng có một sự chuyển biến tích cực về phong độ. Nhờ vậy, Quỷ đỏ hiện đang đứng thứ ba Premier League và có cơ hội tốt để trở lại Champions League mùa tới.

Bruno Fernandes cùng MU thất bại trong 2 trận chung kết Europa League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bruno Fernandes từng góp mặt trong đội hình MU có những chuỗi trận ấn tượng, nhưng MU chưa bao giờ có thể duy trì phong độ đến đích, điều mà anh biết là mục tiêu cuối cùng.

Bruno Fernandes nói: “Suy cho cùng, vấn đề là chúng ta sẽ làm gì cho mùa giải tới, để duy trì phong độ như giai đoạn này trong cả mùa giải? Bởi vì ai cũng có thể chơi tốt trong một số giai đoạn. Duy trì phong độ tốt trong cả mùa giải thì khó hơn nhiều.

Và đó là điều Manchester United chưa làm được, ít nhất là kể từ khi tôi đến đây, bởi vì với Ole Gunnar Solskjaer, trong mùa giải thứ hai của tôi, chúng tôi đã chơi rất tốt cho đến tháng Giêng. Và rồi Manchester City đã tăng tốc và cuối cùng chúng tôi chỉ về nhì”.