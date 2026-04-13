Diễn biến bất ngờ trong thương vụ chuyển nhượng Rashford 13/04/2026 12:29

Những tin tức chuyển nhượng mới nhất về Marcus Rashford cho thấy tương lai của ngôi sao Manchester United, hiện đang được cho mượn tại Barcelona, ​​vẫn còn chưa chắc chắn.

Barcelona dự kiến ​​sẽ đạt được thỏa thuận chiêu mộ Alessandro Bastoni từ Inter Milan, vượt mặt Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này. Đây là thương vụ có thể ảnh hưởng đến tương lai của Marcus Rashford. Đội bóng xứ Catalan và người đại diện của Bastoni được cho là đang cùng hướng tới một kết quả chung, và chỉ còn là "vấn đề thời gian" trước khi tất cả các bên đạt được sự đồng thuận.

Người ta cho rằng tình hình tài chính của Barca đã được cải thiện đáng kể, nhưng một cầu thủ có mức lương cao vẫn có thể ra đi để Barcelona có thể chiêu mộ mục tiêu ưu tiên là Bastoni và một tiền đạo mới, cụ thể là Julian Alvarez.

Alessandro Bastoni nhiều khả năng sẽ gia nhập Inter Milan. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Đây là lý do tình hình của Rashford tại Barcelona trở nên bấp bênh. Trước đó, đã có thông tin cho rằng mức lương của tiền đạo đang thuộc biên chế của MU là trở ngại, mặc dù Rashford sẵn sàng giảm lương xuống gần một nửa, nhưng điều đó đã làm đình trệ tiến trình đàm phán thỏa thuận.

Barca rất muốn giữ lại những cầu thủ giàu kinh nghiệm để hỗ trợ nhóm cầu thủ trẻ, điều này đã có lợi cho Rashford, nhất là khi tiền đạo kỳ cựu 37 tuổi Robert Lewandowski nhiều khả năng sẽ ra đi vào cuối mùa giải.

Theo các báo cáo từ truyền thông Ý, Lewandowski có thể được trao đổi trong thương vụ Barcelona mua Bastoni và Alvarez, với AC Milan và Juventus được nhắc đến như những điểm đến tiềm năng cho tiền đạo người Ba Lan. Bản báo cáo nói thêm, mặc dù Barcelona tuân thủ các quy định tài chính, họ vẫn cần phải bán đi một cầu thủ có mức lương cao để cân bằng ngân sách, và Lewandowski có thể là cầu thủ đó.

Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho tuyển thủ Anh trong việc hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trong mơ để ở lại đội chủ sân Camp Nou. Barca rất muốn có một số cầu thủ giàu kinh nghiệm trong phòng thay đồ, và với việc Rashford hiện đã 28 tuổi và sắp đạt mốc 500 lần ra sân trong màu áo các CLB, anh hoàn toàn có vị thế để đảm nhận vai trò đó.

Rashford ghi bàn cho Barcelona trong trận đấu với đối thủ cùng thành phố Espanyol vào thứ Bảy tuần trước. Tiền đạo người Anh đã ấn định chiến thắng sau khi cú đúp của Ferran Torres và bàn thắng của Lamine Yamal đã giúp Barcelona gần như chắc thắng.

Rashford vẫn còn hợp đồng với Manchester United đến năm 2028, và việc anh kết thúc mùa giải như thế nào vẫn có thể ảnh hưởng đến việc Barcelona có giữ chân tiền đạo này hay không, khi HLV Hansi Flick rất ngưỡng mộ anh.

Barca đã tiến hành đàm phán với những cầu thủ có lối chơi tương tự như Rashford, trong đó có Andreas Schjelderup của Benfica, Victor Munoz của Osasuna và Jan Virgili của Mallorca. HLV Flick rất vui mừng khi thấy Rashford ghi bàn vào lưới Espanyol, dù ông quyết định chỉ tung Rashford vào sân từ băng ghế dự bị trong bối cảnh Raphinha phải ngồi ngoài vì chấn thương. HLV người Đức cũng dành những lời tốt đẹp cho Torres, người đã phải đối mặt với nhiều áp lực trong suốt mùa giải.

Tương lai lâu dài của Rashford tại Barca vẫn chưa rõ ràng. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Tôi rất vui mừng cho Ferran Torres, cũng như cho những bàn thắng của Lamine Yamal và Marcus Rashford", HLV Hansi Flick của Barcelona, "Điều quan trọng nhất là bảo vệ các cầu thủ. Chúng tôi sẽ bị chỉ trích, nhưng chúng tôi phải đối mặt với điều đó. Điều này không dễ dàng, và đôi khi không công bằng, nhưng đó là một phần công việc của chúng tôi. Đó là một phần trách nhiệm của tôi. Torres đang có phong độ tốt, và đó là một điều tốt".

Tuần trước, Flick đã được hỏi về Rashford và cho rằng cầu thủ này đã hòa nhập tốt tại Barcelona trước trận đấu với Atletico. Ông nói: "Không chỉ là việc pressing khi có bóng; cuối cùng, bạn cũng phải phòng ngự. Nhưng Rashford đang làm tốt và đã thích nghi. Chúng ta sẽ thi đấu với Atletico, và họ rất mạnh ở hai cánh".