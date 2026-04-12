Siêu máy tính dự đoán gây sốc về Arsenal 12/04/2026 13:13

(PLO)- Siêu máy tính của Premier League dự đoán Arsenal sẽ không vô địch sau trận thua mới nhất.

Hy vọng giành chức vô địch Premier League của Manchester City đã được siêu máy tính tiếp thêm động lực sau khi Arsenal bất ngờ bị Bournemouth đánh bại 2-1 ngay trên sân nhà Emirates vào đêm qua 11-4, khiến mùa giải của "pháo thủ" thành London đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Một siêu máy tính đã dự đoán Man City sẽ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh với cách biệt chỉ một điểm, chỉ vài giờ sau khi Arsenal thất bại, mở ra cơ hội cho đối thủ của họ. Arsenal đã kiểm soát cuộc đua giành chức vô địch trong phần lớn mùa giải.

Ngay cả sau cú ngã ở cúp quốc nội, Arsenal vẫn dẫn đầu với khoảng cách 9 điểm trước đội nhì bảng Man City, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách lên 12 điểm. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đã bị Bournemouth đánh bại một cách bất ngờ, đó là thất bại thứ năm cho họ trong mùa giải.

Liệu Arsenal có hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League? ẢNH: MIRROR/GETTY

Manchester City hẳn đã dõi theo khi hy vọng giành chức vô địch Premier League thứ năm trong sáu năm của họ được củng cố đáng kể. Và các thuật toán giờ đây đã dự đoán rằng chức vô địch sẽ thuộc về đội bóng thành Manchester, chứ không phải đội bóng phía bắc London.

Đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào HLV Mikel Arteta, người đã về nhì trong ba năm liên tiếp gần đây. Vào năm 2023 và 2024, Arsenal dẫn đầu cho đến những phút cuối cùng, nhưng lại để vuột mất cơ hội và chứng kiến ​​Man City vượt qua.

Đội bóng của Pep Guardiola được dự đoán sẽ kết thúc mùa giải với 81 điểm - hơn Arsenal một điểm. Điều đáng ngạc nhiên là siêu máy tính không nghĩ rằng Man City sẽ thắng Arsenal vào cuối tuần tới, nhưng lại dự đoán Arsenal sẽ hòa bốn trong sáu trận đấu cuối cùng.

Điều đó sẽ khiến họ đánh mất tám điểm, trong khi Man City được dự đoán sẽ thắng sáu trong tám trận cuối cùng để giành thêm một danh hiệu nữa. Đó sẽ là danh hiệu Premier League thứ bảy của Pep Guardiola kể từ khi ông dẫn dắt Man City ở Anh cách đây một thập kỷ.

Các suất tham dự Champions League và cuộc chiến trụ hạng là những diễn biến quan trọng khác vẫn cần được giải quyết. Sự hồi sinh giữa mùa giải của Manchester United đã giúp họ vươn lên vị trí thứ ba, vị trí mà họ được siêu máy tính dự đoán sẽ giữ vững đến cuối mùa giải, trong khi Aston Villa trở lại Champions League sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, theo FindSisterSites.

Liverpool và Chelsea đang cạnh tranh vị trí thứ năm, trong đó The Blues được đánh giá cao hơn hẳn khi giành được suất cuối cùng tham dự Champions League. Đội bóng vùng Merseyside kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu, một sự tụt hạng đáng kể so với mùa giải vô địch năm ngoái, và điều này có thể khiến HLV Arne Slot phải đối mặt với nguy cơ mất việc.

Ở cuối bảng xếp hạng, Tottenham, một đội bóng luôn góp mặt ở Ngoại hạng Anh, chứng kiến ​​những ngày tháng ở giải đấu cao nhất của họ kết thúc. Tottenham chưa từng xuống hạng kể từ những năm 1970, nhưng bất chấp sự thay đổi HLV, Roberto De Zerbi vẫn không thể cứu vãn tình thế và họ đã bỏ lỡ cơ hội trụ hạng với cách biệt ba điểm, theo siêu máy tính.

Bảng xếp hạng Premier League cuối mùa do siêu máy tính dự đoán. ẢNH: MIRROR

Tottenham chỉ giành được 5 điểm từ 7 trận đấu cuối cùng, giúp Leeds United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17, dưới Nottingham Forest và West Ham, đội bóng giành được 9 điểm từ 6 trận đấu để tránh xuống hạng.

Ở những nơi khác, mùa giải đáng thất vọng của Newcastle khiến họ kết thúc ở vị trí thứ 13, dưới cả đối thủ truyền kiếp Sunderland. Brighton cũng có một năm thi đấu ấn tượng, kết thúc ở vị trí thứ bảy, chỉ thiếu một điểm để giành suất tham dự Champions League.