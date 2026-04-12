Carrick xác nhận tin vui về tình hình chấn thương của MU 12/04/2026 12:23

MU sẽ trở lại thi đấu tại Premier League vào rạng sáng thứ ba tuần sau 14-4 khi họ đối đầu với Leeds United. HLV tạm quyền Michael Carrick sẽ phải đưa ra quyết định ở vị trí trung vệ, trong bối cảnh Harry Maguire bị treo giò.

HLV Michael Carrick của Manchester United đã xác nhận rằng Lisandro Martinez có thể trở lại sau chấn thương để thay thế Harry Maguire bị treo giò trong trận đấu với Leeds. Manchester United sẽ trở lại thi đấu sau 24 ngày kể từ trận gần nhất, nhưng sẽ không có Maguire sau khi anh bị truất quyền thi đấu trong trận hòa 2-2 với Bournemouth .

Martinez đã bỏ lỡ 5 trận đấu gần nhất của MU do chấn thương bắp chân và chưa ra sân kể từ trận hòa 1-1 với West Ham vào ngày 10-2. Tuy nhiên, trung vệ người Argentina đã cùng toàn đội MU tham gia trại huấn luyện kéo dài 4 ngày tại Ireland trong tuần này và sẵn sàng thay thế Maguire nếu Carrick lựa chọn anh.

Martinez đã sẵn sàng ra sân thi đấu cho MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Đó là quyết định mà chúng tôi đưa ra", HLV Carrick nói, "Chúng tôi sẽ không bị ép buộc làm bất cứ điều gì. Tôi nghĩ điều quan trọng là các chàng trai phải sẵn sàng. Vậy nên đó là quyết định mà chúng tôi sẽ đưa ra. Martinez đã trở lại tập luyện, điều đó thật tuyệt. Nhưng chúng tôi chắc chắn phải đưa ra quyết định đúng đắn và đảm bảo anh ấy đã sẵn sàng".

MU vẫn chưa có sự phục vụ của Matthijs de Ligt, khiến Martinez, Leny Yoro và Ayden Heaven trở thành 3 trung vệ còn lại cho trận đấu với Leeds. Maguire đã nhận án treo giò một trận vì phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trong trận hòa với Bournemouth, nhưng án phạt này vẫn có thể bị kéo dài nếu anh bị kết tội có hành vi không đúng mực với trọng tài thứ tư Matt Donohue.

Patrick Dorgu cũng phải ngồi ngoài kể từ trận thắng 3-2 của Manchester United trên sân khách Emirates trước Arsenal vào ngày 25-1. Dorgu đã đến Ireland, nhưng hiện vẫn chưa thể trở lại thi đấu sau chấn thương gân kheo.

De Ligt đã vắng mặt kể từ trận thắng 2-1 trước Crystal Palace vào ngày 30-11 năm ngoái do chấn thương lưng dai dẳng. Và tuyển thủ Hà Lan có thể sẽ không ra sân thêm trận nào trong mùa giải này.

Carrick đang dẫn dắt MU rất tốt. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Rõ ràng là De Ligt không có mặt ở đó (ở Ireland)", Carrick cho biết, "Lý do De Ligt không đến là vì anh ấy chưa hoàn toàn sẵn sàng thi đấu trên sân cỏ. Patrick Dorgu đã đi cùng chúng tôi và đang ở giai đoạn hồi phục tốt hơn một chút. De Ligt thì chưa đạt đến giai đoạn đó, vì vậy việc anh ấy tiếp tục quá trình phục hồi chức năng và việc cố gắng giúp anh ấy trở lại là rất quan trọng.

Phương pháp điều trị và các bài tập của De Ligt khác nhau. De Ligt đang tập luyện trong phòng gym nhưng chưa hoàn toàn ra sân cỏ và chưa sẵn sàng cho điều đó. Đó là quá trình không may mà bạn phải trải qua khi bị chấn thương.

Đôi khi quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn những lần khác và đôi khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch và chậm hơn một chút. Hiện tại De Ligt đang trong giai đoạn vượt qua khó khăn đó và chúng tôi đang cố gắng giúp anh ấy hồi phục hoàn toàn".