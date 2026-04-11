Hé lộ tương lai của Bruno Fernandes ở MU nhờ giọng địa phương của đứa trẻ 11/04/2026 14:21

(PLO)- Bruno Fernandes hé lộ manh mối quan trọng về tương lai của mình tại MU nhờ giọng Manchester của một đứa trẻ, sau khi "đau lòng" vì những lùm xùm chuyển nhượng vào mùa hè năm ngoái.

Đội trưởng của MU Bruno Fernandes khẳng định rằng gia đình anh cảm thấy "như ở nhà" và đã ổn định cuộc sống tại Manchester. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nói với các phóng viên của Anh hồi tháng 10 năm ngoái rằng anh sẽ xem xét lại tương lai của mình sau World Cup 2026 vào mùa hè này.

Tình trạng hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes – hợp đồng có thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm – đã dẫn đến nhiều đồn đoán về tương lai của anh tại Manchester United. Mùa hè năm ngoái, Bruno Fernandes đã từ chối lời đề nghị từ CLB Al Hilal thuộc giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, sau khi cựu HLV trưởng Ruben Amorim thuyết phục anh rằng anh là một phần quan trọng trong tương lai của Manchester United.

Bruno Fernandes, 31 tuổi, đã gây chú ý vào tháng 12 năm ngoái khi anh nói rằng lãnh đạo của MU rất muốn bán anh khi Al Hilal đưa ra lời đề nghị 100 triệu bảng Anh. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Canal 11 của Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes cho biết anh "đau lòng" và "buồn" về cách xử lý tình huống và rằng CLB "thiếu can đảm" để đưa ra quyết định thay cho anh.

Manchester United chuẩn bị trở lại Champions League mùa giải tới và không có ý định nào muốn Bruno Fernandes rời đi trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Và Bruno Fernandes hoàn toàn đồng quan điểm, anh chia sẻ trên podcast Men in Blazers thông tin thú vị về những đứa trẻ nói giọng Manchester, điều đó đã hé lộ tương lai của anh tại Old Trafford. Những đứa trẻ này không ai khác chính là con của tiền vệ người Bồ Đào Nha này.

Bruno Fernandes nói: “Tôi cảm thấy như ở nhà tại Manchester, các con tôi cũng cảm thấy như ở nhà tại đây. Vì vậy, thật tuyệt vời khi tôi được ở một nơi mà các con tôi có thể vui chơi và cảm thấy như ở nhà giống như ở Manchester. Tôi cảm thấy mình là người Manchester cho đến khi nghe các con tôi nói tiếng Anh với giọng địa phương, lúc đó tôi mới hiểu rằng mình không phải người Manchester chính gốc như chúng".

Bruno Fernandes kết hôn với vợ Ana vào năm 2015, 5 năm trước khi anh chuyển từ Sporting đến MU, và cặp đôi có hai con nhỏ. Năm ngoái, Ana đã giúp Fernandes đưa ra quyết định ở lại MU. Có cảm giác rằng nếu MU giành được suất tham dự Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2023 - 2024, thì mọi cuộc thảo luận còn lại về tương lai của Bruno sẽ chấm dứt.

Bruno Fernandes cũng cho biết khát vọng về việc chiêu mộ các "tân binh" của MU sẽ được đáp ứng trong mùa hè này, khi "quỷ đỏ" thành Manchester dự kiến ​​ký hợp đồng với hai tiền vệ và tìm kiếm các lựa chọn ở vị trí tiền vệ cánh trái và hậu vệ biên.

Michael Carrick, người có thể được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU đến cuối mùa giải, khẳng định rằng không nên bán Bruno Fernandes. Phát biểu hồi tháng trước, Carrick cho biết: “Về vấn đề của CLB và tương lai, tôi khó có thể tham gia quá nhiều vào những việc đó. Chắc chắn chúng tôi không muốn mất Bruno Fernandes, tôi có thể khẳng định điều đó. Cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi và chắc chắn là người chúng tôi không muốn để mất".

Bruno Fernandes là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premier League, cùng với các ngôi sao của Arsenal là Declan Rice và William Saliba. Mùa giải trước, Fernandes đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm Sir Matt Busby lần thứ tư, trở thành người thứ tư sau David de Gea và Cristiano Ronaldo từng bốn lần đoạt giải nội bộ của MU này.

Với bảy trận đấu còn lại, Bruno Fernandes chỉ cần bốn pha kiến ​​tạo nữa để san bằng kỷ lục 20 pha kiến ​​tạo tại Premier League do Kevin de Bruyne và Thierry Henry thiết lập. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng giải thích rằng việc MU vừa gia hạn hợp đồng với Harry Maguire thêm 1 năm là rất quan trọng đối với CLB.