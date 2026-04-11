De Gea chia sẻ về năm tuyệt vời nhất cuộc đời sau khi rời MU 11/04/2026 07:29

(PLO)- "Tôi là huyền thoại của MU nhưng năm sau khi rời Old Trafford là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi", đó là ai?

Thủ môn lừng danh David De Gea đã tiết lộ về cuộc sống của mình kể từ khi rời MU. David de Gea đã thẳng thắn chia sẻ về một năm xa rời bóng đá ngay sau khi hết hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Thủ môn người Tây Ban Nha mô tả 12 tháng đó là khoảng thời gian "tuyệt vời nhất" trong cuộc đời mình.

De Gea đã trở thành một biểu tượng tại Manchester United. Thủ môn 35 tuổi này đã giúp "quỷ đỏ" giành chức vô địch Premier League, FA Cup và League Cup dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, khẳng định vị thế của mình là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới .

Sau 12 mùa giải tại MU, De Gea rời Old Trafford vào tháng 7 năm 2023 và nghỉ ngơi trọn 1 mùa giải sau đó, trước khi ký hợp đồng với CLB Fiorentina ở Serie A, nơi anh thi đấu đến tận bây giờ. De Gea vừa trở lại Anh trong màu áo Fiorentina để đối đầu với Crystal Palace trong trận lượt đi tứ kết Europa League và thua 0-3.

Cựu thủ môn kỳ cựu của Atletico Madrid và MU đã trải qua một mùa giải không mấy suôn sẻ ở Florence, khi đội bóng của HLV Paolo Vanoli bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng tại Serie A. Tuy nhiên, De Gea và các đồng đội đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và bắt đầu leo ​​lên trên bảng xếp hạng Serie A.

De Gea là huyền thoại của MU.

Khi nhìn lại khoảng thời gian rời xa sân cỏ sau khi rời Manchester United, David De Gea chia sẻ với tờ Gazetta (Ý): "Đó là một quyết định dễ dàng. Sau 12 năm ở Manchester United, tôi cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, tôi đã nghỉ một năm để dành thời gian cho gia đình và bạn bè: đó là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục tập luyện với HLV Craig, người rất ủng hộ và đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi tin chắc mình có thể thi đấu ở đẳng cấp cao trở lại. Khi Fiorentina gọi cho tôi, tôi đã sẵn sàng. Lần đầu tiên bước vào sân vận động Rocco B. Commisso Viola Park, tôi đã không nói nên lời: không có nhiều cơ sở vật chất như vậy ở châu Âu".

David De Gea đã nói về những năm tháng ở MU với đầy nhiệt huyết. De Gea mô tả HLV Sir Alex Ferguson như một "người cha" và cho rằng thất bại đau lòng trước đối thủ cùng thành phố Manchester City tại Premier League năm 2012 chính là chất xúc tác cho chức vô địch của MU ở mùa giải tiếp theo, mùa giải cuối cùng của Fergie.

"Chúng tôi đã để mất chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong năm đầu tiên khi Man City giành lấy danh hiệu bằng một chiến thắng phút chót, bất chấp việc chúng tôi đã thắng Sunderland. Chúng tôi đã bù đắp lại bằng cách giành chức vô địch Premier League vào mùa giải 2012 - 2013 - mỗi trận đấu tại Manchester United đều rất đặc biệt", David De Gea tiếp tục.

De Gea khẳng định 1 năm nghỉ ngơi không bóng đá sau khi chia tay MU là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời anh.

Khi bàn về những khó khăn của Fiorentina mùa giải này, De Gea nói: "Không có lời giải thích nào cả. Chúng tôi khởi đầu tệ và tự tạo áp lực rất lớn cho bản thân. Điều đó cũng khó khăn đối với tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi phải chiến đấu để trụ hạng. Các cầu thủ trẻ chịu nhiều thiệt thòi hơn.

Trong những tình huống như vậy, bạn phải mạnh mẽ về tinh thần. Tôi cũng không ở phong độ tốt nhất, nhưng tôi không bỏ cuộc, chỉ có nỗ lực hết mình mới vượt qua được. Khoảnh khắc khó khăn nhất là vào cuối năm 2025, khi chúng tôi đứng cuối bảng, chưa thắng trận nào.

Thống kê cho thấy chưa từng có đội nào trong hoàn cảnh của chúng tôi trụ lại được. Lúc đó tôi rất lo lắng: tôi cảm thấy như mình đang ở trong một cơn ác mộng. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đã cải thiện ở nhiều lĩnh vực và vẫn đang cạnh tranh ở giải đấu, nhưng chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực hết mình".

Trận đấu với Crystal Palace đã thu hút sự chú ý của De Gea và việc trở lại Anh luôn là một điều hấp dẫn với anh. David De Gea kết luận: "Chúng tôi đang tập trung vào Serie A, nhưng chúng tôi phải tin tưởng vào điều đó. Crystal Palace rất mạnh, và việc trở lại Anh sẽ rất tuyệt vời đối với tôi. Giành được một danh hiệu sẽ là điều tuyệt vời cho người hâm mộ, chúng ta có thể làm được".