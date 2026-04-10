Donnarumma phủ nhận scandal chấn động ở tuyển Ý 10/04/2026 12:55

Thủ môn Gianluigi Donnarumma của đội tuyển Ý cho biết anh rất đau lòng trước những thông tin cho rằng các cầu thủ đội tuyển quốc gia Ý đã đòi tiền thưởng nếu họ giành vé tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè này.

Đội tuyển Ý, bốn lần vô địch thế giới, đã bỏ lỡ vòng chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp sau khi thua Bosnia và Herzegovina 4-1 trên chấm loạt sút luân lưu trong trận chung kết play-off hồi tháng trước.

"Với tư cách đội trưởng, tôi chưa bao giờ đến xin đội tuyển quốc gia Ý một xu nào cả," Thủ môn của Man City Gianluigi Donnarumma phủ nhận cáo buộc khi chia sẻ với Sky Sports Italia, "Điều mà đội tuyển Ý vẫn thường làm, như mọi giải đấu khác, là tặng quà cho những cầu thủ đủ điều kiện tham gia giải đấu đó. Chỉ có vậy thôi, nhưng không ai yêu cầu liên đoàn bóng đá Ý bất cứ điều gì, phần thưởng của chúng tôi là được tham dự World Cup".

Thủ môn Gianluigi Donnarumma của tuyển Ý. ẢNH: EPA

Việc đội tuyển Ý không giành được vé tham dự World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7 tại Bắc Mỹ đã dẫn đến việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý Gabriele Gravina từ chức dưới áp lực khổng lồ và cựu thủ môn Gianluigi Buffon từ bỏ vị trí trưởng đoàn của đội tuyển. HLV trưởng tuyển Ý Gennaro Gattuso cũng đã rời khỏi vị trí của mình.

"Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, tiến về phía trước", Donnarumma, 27 tuổi, khẳng định, "Chúng ta phải vực dậy; còn bốn năm nữa mới đến World Cup tiếp theo. Trong thời gian đó còn có những giải đấu lớn như Giải vô địch châu Âu và Nations League. Trước khi nghĩ đến World Cup, chúng ta cần tập trung vào những giải đấu lớn diễn ra trong thời gian giữa các kỳ World Cup và cần phải khởi đầu lại mạnh mẽ ngay lập tức".