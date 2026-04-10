MU trao đổi cầu thủ để mua ngôi sao lý tưởng thay cho Casemiro 10/04/2026 07:29

MU đang rất muốn chiêu mộ ít nhất một tiền vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và có thể có cơ hội vàng để chiêu mộ một trong những mục tiêu dài hạn của họ bằng thương vụ khôn ngoan. MU có thể tham gia vào một thương vụ chuyển nhượng dạng trao đổi cầu thủ vào mùa hè, trong đó Joshua Zirkzee sẽ chuyển đến Atalanta trong một thỏa thuận trao đổi với Ederson.

Tiền đạo người Hà Lan Zirkzee đã trải qua hai mùa giải tồi tệ tại Old Trafford. Zirkzee, 24 tuổi, chỉ ghi được 9 bàn thắng sau 69 lần ra sân cho Quỷ đỏ và chỉ đá chính 4 trận mùa này. Cựu ngôi sao của Bologna và Bayern Munich Zirkzee thường xuyên được đồn đoán sẽ rời Manchester United và theo các báo cáo ở Ý, Atalanta đang nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng chiêu mộ anh.

Theo TuttoAtalanta (Ý), đội bóng Serie A Atalanta đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Zirkzee vào mùa hè, và xem anh là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công của họ. Atalanta có thể phải cạnh tranh với các đối thủ trong nước như AS Roma và Como.

Ederson của Atalanta đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng Atalanta có thể vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Zirkzee, nhất là khi Manchester United đang quan tâm đến cầu thủ của họ là Ederson. Tiền vệ người Brazil Ederson đã được liên hệ với Manchester United từ lâu và chỉ còn hơn một năm hợp đồng với CLB, vì vậy Atalanta hoàn toàn có thể bán anh vào mùa hè.

Ederson có thể gia nhập MU để thay thế cho Casemiro, người sẽ rời Old Trafford khi hết hợp đồng vào mùa hè. Manuel Ugarte cũng được cho là sẽ rời MU vào mùa hè này. Tuy nhiên, MU có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh nếu họ theo đuổi Ederson.

Giám đốc thể thao của Atletico Madrid, Mateu Alemany, mới đây đã xác nhận đội bóng của ông cũng quan tâm đến việc chiêu mộ cầu thủ này. Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), ông nói: "Thêm một cầu thủ giỏi nữa vào danh sách những người chúng tôi đang có".

Zirkzee có thể chia tay MU sau mùa giải này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Phát biểu hồi đầu mùa giải, HLV Michael Carrick của Manchester United cho rằng Zirkzee vẫn còn vai trò quan trọng, có khả năng khiến thương vụ trao đổi cầu thủ bị tạm hoãn. Carrick nói: “Vâng, tôi đã nói điều này nhiều lần rồi nhưng tôi nghĩ toàn bộ đội hình đều vô cùng quan trọng.

Tôi hiểu rằng một số cầu thủ đã thi đấu nhiều hơn những người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là tình trạng đó sẽ tiếp diễn trong phần còn lại của mùa giải. Tôi đặc biệt nghĩ đến Zirkzee, cậu ấy đã chơi rất tốt. Vì vậy, tôi rất vui mừng cho đội và cho cậu ấy. Zirkzee lại vào sân từ băng ghế dự bị, giống như trận đấu với West Ham và đã tạo được ảnh hưởng.

Tôi nghĩ đó là một phần của vấn đề. Bạn cần tất cả mọi người. Chúng tôi có rất nhiều tài năng trong đội hình để có thể sử dụng khi cần. Tôi thực sự rất hài lòng với toàn đội, phải nói là vậy. Cách họ đoàn kết, với tinh thần đồng đội và mỗi người đều tạo ra tác động theo những cách khác nhau chính là điều chúng tôi mong muốn".