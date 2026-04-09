Carrick xác nhận mục tiêu mới đầy tham vọng của MU 09/04/2026 13:29

HLV tạm quyền Michael Carrick đã đưa các cầu thủ MU đến Dublin (Ireland) để tham gia trại huấn luyện kéo dài bốn ngày trong kỳ nghỉ dài và chưa từng có tiền lệ giữa các trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Michael Carrick cho biết ông quyết định đưa toàn đội Manchester United đến Ireland để đảm bảo "sự mới" trong thời gian dài chờ đợi giữa các trận đấu. Manchester United đã không thi đấu kể từ trận hòa 2-2 với Bournemouth tại Premier League vào ngày 20-3 và đang chờ đợi trận đấu tiếp theo với Leeds United vào ngày 13-4.

Khoảng thời gian 24 ngày không thi đấu của MU đã gây khó khăn cho Carrick và ban huấn luyện của ông, những người cần giữ cho các cầu thủ luôn ở trạng thái sung sức. MU đã đón các cầu thủ trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia tuần trước, nhưng không tham gia vòng tứ kết FA Cup vào cuối tuần trước.

Carrick vốn quen tập trung hoàn toàn vào giải Ngoại hạng Anh, khi MU không tham gia bất kỳ giải đấu châu Âu nào mùa này và đã bị loại khỏi cả Carabao Cup lẫn FA Cup ngay từ những vòng đầu tiên. Nhưng khoảng thời gian nghỉ dài giữa các trận đấu đã khiến Carrick phải suy nghĩ lại và quyết định đưa toàn đội đến Dublin tham gia trại huấn luyện kéo dài bốn ngày.

Các cầu thủ MU tích cực tập luyện tại Ireland. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Hôm thứ Hai, Manchester United đã đưa 25 cầu thủ đến Ireland, trong đó có Lisandro Martinez và Patrick Dorgu, những người đang hướng đến việc trở lại sau chấn thương, cùng các cầu thủ trẻ của học viện đào tạo như Fred Heath, Yuel Helafu, Jim Thwaites và Victor Musa. Carrick hiện đã giải thích lý do đằng sau chuyến đi này.

"Có nhiều lý do khác nhau", HLV Carrick nói với trang web của Manchester United, "Tôi nghĩ chúng tôi đã tập luyện khá nhiều, rõ ràng là do các trận đấu diễn ra theo cách như vậy. Và trung tâm huấn luyện Carrington là một nơi tuyệt vời, đừng hiểu nhầm ý tôi, nhưng tôi nghĩ giờ đây đội cần một chút sự tươi mới, một chút tập trung trở lại, khi mọi người được tập hợp lại và dành thời gian ở đây.

Họ ăn trưa và ăn tối cùng nhau, và tham gia một vài hoạt động để cả đội có thể kết nối lại với nhau, cả cầu thủ và nhân viên. Sau đó, họ đến làm việc, tập luyện, chuẩn bị, cố gắng cải thiện và sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới".

Carrick được hỗ trợ bởi các trợ lý HLV Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans, Travis Binnion và Craig Mawson. Trợ lý HLV Holland có rất nhiều kinh nghiệm, từng làm việc cùng Gareth Southgate tại đội tuyển Anh trước đây. Carrick đã giải thích mục tiêu trong phần còn lại của mùa giải tại MU.

“Trận gặp Bournemouth và Leeds, tôi nghĩ là một kỷ lục ở Ngoại hạng Anh về khoảng thời gian giữa các trận đấu”, ông nói. “Vì vậy, khoảng cách giữa hai trận đấu thực sự rất dài. Tôi nghĩ chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là phải tập hợp toàn đội lại với nhau và thực sự tập trung vào việc kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp. Tôi nghĩ đây là địa điểm hoàn hảo cho điều đó".

Carrick đã đặt mục tiêu cho MU từ nay đến cuối mùa giải. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ ngôn ngữ mà chúng ta nên sử dụng với tư cách là CLB này là kết thúc mùa giải ở vị trí càng gần đầu bảng càng tốt. Tôi không biết điều đó có khả thi đến mức nào, nhưng đó phải luôn là thử thách: làm sao để càng gần vị trí dẫn đầu càng tốt.

Chúng tôi đã tập trung nói chuyện với các cầu thủ nhiều hơn về việc giành chiến thắng trong các trận đấu, thay vì quá lo lắng về những gì đang diễn ra ở các giải đấu khác. Nhưng rõ ràng, trong bối cảnh hiện tại, việc kết thúc mùa giải với vị trí dự Champions League sẽ là một kết quả tốt cho chúng tôi, nhưng tôi nghĩ chúng ta luôn nên hướng đến nhiều hơn thế".

MU hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với bảy trận đấu còn lại. Sau khi giành được 23 điểm trong tổng số 30 điểm tối đa dưới sự dẫn dắt của Carrick, "quỷ đỏ" thành Manchester đang ở vị trí thuận lợi để giành một suất tham dự Champions League mùa giải tới, đặc biệt là sau khi Premier League xác nhận đã có thêm suất thứ năm giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới.