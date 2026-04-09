Tài năng trẻ đặc biệt của MU 09/04/2026 07:29

(PLO)- Không phải JJ Gabriel, một ngôi sao của MU đã được ca ngợi là tài năng trẻ đặc biệt, đó là ai?

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Mirror (Anh) bình luận, MU đã có Max Dowman của riêng mình, đồng đội cũ ca ngợi tài năng trẻ "đặc biệt" của đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, James Nolan từng thi đấu cùng và đối đầu với một số tài năng hàng đầu trong thời gian ở học viện đào tạo trẻ của MU và anh đã chỉ ra một cầu thủ trẻ đáng chú ý của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Trong khi các đối thủ Arsenal và Liverpool chứng kiến ​​những tài năng trẻ nổi lên như nấm mùa này, Manchester United cũng có lý do để phấn khởi. JJ Gabriel đã nhận được rất nhiều sự chú ý, dù cầu thủ mới 15 tuổi này chưa thể ra mắt Premier League cho đến mùa giải tới do các quy định của giải đấu, nhưng Gabriel không phải là ngôi sao trẻ duy nhất của Manchester United gây được tiếng vang.

Tài năng trẻ của MU Shea Lacey, người sẽ tròn 19 tuổi trong tháng này, lớn tuổi hơn một chút so với Max Dowman của Arsenal và Rio Ngumoha của Liverpool. Tuy nhiên, cựu đồng đội của Lacey ở Manchester United, James Nolan, tin rằng cầu thủ chạy cánh Lacey - người đã có trận ra mắt Premier League vào tháng 12 năm ngoái - là một tài năng vô cùng đặc biệt.

James Nolan từng chơi cho đội trẻ MU đối đầu với những đội trẻ khác như Arsenal hay Barca. ẢNH: MANCHESTER UNITED

“Shea Lacey, chính là người đó", James Nolan, người từng ở chung nhà với tuyển thủ trẻ quốc tế người Anh Shea Lacey trong thời gian anh ở Old Trafford, cho biết. James Nolan đã chứng kiến ​​Lacey bị đuổi khỏi sân trong trận ra mắt FA Cup gặp Brighton hồi tháng Giêng nhưng tin rằng ngay cả điều đó cũng không làm giảm đi phẩm chất của Lacey.

“Shea Lacey có tố chất đó", James Nolan nói thêm, “Shea Lacey chỉ chơi 10, 15 phút, nhưng bạn có thể thấy đẳng cấp của cậu ấy”. Nolan, người từng làm đội trưởng đội U-18 của MU, chơi ở vị trí hậu vệ phải và hậu vệ trái trong thời gian ở học viện đào tạo, hiểu rõ những yếu tố tạo nên một cầu thủ chạy cánh xuất sắc.

Khi được tờ Mirror Football hỏi về đối thủ khó nhằn nhất, James Nolan trả lời, “Khi đội một Manchester United thi đấu với Barcelona ở Europa League tại Nou Camp, lãnh đạo 2 đội đã nói chuyện với nhau để hai đội trẻ có thể đá 1 trận. Chúng tôi đã thi đấu với đội học viện đào tạo trẻ của Barcelona vào buổi sáng, sau đó xem đội một thi đấu vào buổi tối.

Tôi vào sân trong hiệp hai và có một cậu bé 13 tuổi của Barca đứng bên cạnh. Cậu ấy vào sân và tôi nghĩ, "Ồ, dễ thôi mà". Cuối cùng người đó lại là Lamine Yamal. Yamal vào sân và nhận được bóng. Tôi áp sát Yamal, rồi anh ấy khống chế bóng một nhịp từ khoảng cách 25 mét và tung cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành. Tôi nghĩ, "Được rồi". Hai phút sau, tôi cố gắng cản phá Yamal nhưng anh ấy lại vượt qua tôi và làm y hệt như vậy".

Shea Lacey được ca ngợi là tài năng trẻ đặc biệt của MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

James Nolan nói thêm: “Tôi đã từng thi đấu, đối đầu với Ethan Nwaneri ở Arsenal, rồi còn Myles Lewis-Skelly, Nico O'Reilly, Rico Lewis. Và tất nhiên là tôi cũng từng chơi cùng Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, Shea Lacey nữa. Có rất nhiều lần tôi rời sân bóng sau trận đấu và nghĩ, "Thật tuyệt vời!". Bạn biết đấy, khi đối đầu với ai đó, họ chỉ cần chạm bóng một lần là đã làm được điều kỳ diệu và đặc biệt, giống như Yamal vậy".

Khi nói về những cầu thủ chạy cánh tài năng, - dù là Yamal hay Lacey, James Nolan chia sẻ thêm: "Thật đặc biệt. Tôi may mắn được thi đấu với những cầu thủ này và đó là một trong những điều tôi sẽ luôn nhớ mãi, đó là khoảng thời gian tuyệt vời".

Trong khi đó, JJ Gabriel, người chỉ tròn 15 tuổi vào tháng 10, hoàn toàn có thể là tài năng sáng giá tiếp theo. Nolan nhớ lại lần gặp gỡ chàng trai trẻ JJ Gabriel trong thời gian anh còn ở học viện của MU và nói rằng thật "đáng sợ" khi thấy Gabriel thăng tiến nhanh đến vậy.

"Khi chúng tôi còn học cao đẳng để lấy bằng BTEC, JJ Gabriel thường đến trường và tập luyện cùng chúng tôi vào buổi chiều, ngay cả khi mới 12, 13 tuổi, tài năng của cậu ấy thật đáng kinh ngạc," Nolan tiếp tục, “Tôi nghĩ với một số cầu thủ, khi họ đạt đến độ tuổi 14, 15, bạn sẽ biết ngay lập tức. Còn với tôi, tôi nghĩ một khi Shea Lacey có cơ hội, cậu ấy sẽ làm rất tốt".

Nolan không phải là người duy nhất thực sự ấn tượng với khả năng của Lacey. Cựu sao MU Clayton Blackmore từng nhấn mạnh lập luận "nếu bạn đủ giỏi, bạn đủ tuổi", trong khi chính các HLV của MU đã ủng hộ Lacey rõ ràng bằng cách cho anh ra sân ở đội một.

HLV Adam Lawrence của U-21 MU đã ca ngợi “trình độ kỹ thuật đỉnh cao” của Lacey khi cầu thủ chạy cánh này tiếp tục tập luyện cùng đội một bên cạnh những phút thi đấu cho đội trẻ. Lacey đã ghi 8 bàn thắng trong 9 trận đấu tại Premier League 2 mùa này và được HLV Carrick điền tên vào danh sách dự bị trong trận MU thắng Fulham hồi tháng Hai.

Các tài năng trẻ của MU có tương lai rất tươi sáng. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tuy nhiên, chúng ta hãy để Nolan nói lời cuối cùng. Chính hậu vệ này đã từng tập luyện cùng đội một của MU và hiểu rõ việc được lên đội 1 có ý nghĩa với các tài năng trẻ khác từ học viện đào tạo của "quỷ đỏ" như thế nào.

“Việc được vào đội một như Manchester United diễn ra với nhịp độ rất nhanh", Nolan cho biết, “Bạn phải kiểm soát bóng hoàn hảo mọi lúc, nhưng tôi nghĩ ngay cả đối với những cầu thủ trẻ được tập luyện từ năm 14 hoặc 15 tuổi, điều đó sẽ giúp bạn nhận ra họ thực sự giỏi đến mức nào".