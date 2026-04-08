MU, Liverpool và Chelsea vui mừng vì có thêm suất tham dự Champions League 08/04/2026 11:49

(PLO)- MU, Liverpool và Chelsea đều được xác nhận có thêm suất tham dự Champions League sau chiến thắng của Arsenal.

Chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Sporting CP vào rạng sáng nay 8-4 ở trận tứ kết lượt đi Champions League đã giúp Premier League giành được suất thứ năm tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới, mang lại lợi thế lớn cho MU, Chelsea và Liverpool.

Chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Sporting CP đã giúp Premier League có thêm một suất tham dự Champions League, với năm đội đứng đầu Ngoại hạng Anh sẽ tự động giành quyền tham dự giải đấu này vào mùa giải 2026 - 2027. Theo đó, bóng đá Anh chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải ở 1 trong 2 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng hệ số của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). UEFA sẽ trao thêm 2 suất dự Champions League cho 2 quốc gia dẫn đầu hệ số UEFA, mỗi quốc gia được 1 suất.

Arsenal của Arteta đã chính thức giúp bóng đá Anh có thêm 1 suất dự Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nếu bảng xếp hạng Premier League không thay đổi đến cuối mùa, điều đó có nghĩa là Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa và Liverpool sẽ chắc suất tham dự Champions League mùa giải tới. Chelsea đang đứng thứ sáu và vẫn còn cơ hội, trong khi Brentford (thứ bảy) và Everton (thứ tám) nằm trong số những đội bóng khác có thể tạo nên cuộc cạnh tranh muộn màng.

Trước chuyến làm khách của Arsenal đến Sporting, chỉ cần một trận hòa nữa là Premier League sẽ chính thức cán đích ở 1 trong 2 vị trí dẫn đầu hệ số UEFA. Với việc Liverpool thi đấu trên sân của Paris Saint-Germain vào rạng sáng mai 9-4 và Aston Villa, Nottingham Forest cùng Crystal Palace đều ra sân vào ngày 10-4, bóng đá Anh dự kiến còn giành được nhiều điểm hơn nữa.

Và Arsenal đã chính thức giành vé dự Champions League mùa tới sau chiến thắng 1-0 trước Sporting ở trận lượt đi tứ kết Champions League, bởi họ chắc chắn sẽ nằm trong tốp 5 Premier League sau khi kết thúc mùa này, bất chấp kết quả các trận còn lại ra sao.

Arsenal hành quân đến sân vận động Jose Alvalade với hy vọng giành lợi thế và đặt một chân vào bán kết giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Mặc dù "pháo thủ" thành London không có màn trình diễn xuất sắc nhất, nhưng đội bóng của HLV Mikel Arteta cuối cùng vẫn giành chiến thắng sít sao nhờ bàn thắng của Kai Havertz ở phút bù giờ.

Havertz ghi bàn duy nhất trận ở phút cuối cùng giúp Arsenal thắng Sporting 1-0 ngay trên sân khách. ẢNH: MIRROR/GETTY

Đường chuyền của Gabriel Martinelli đã tìm thấy Havertz ở vị trí trống trải trong vòng cấm và cầu thủ người Đức đã giữ được bình tĩnh trước khi dứt điểm vào góc dưới khung thành. Kết quả này giúp Arsenal có vị thế vững chắc để giành vé vào bán kết Champions League trước trận lượt về diễn ra vào giữa tuần sau trên sân nhà Emirates.

Nếu Arsenal giành quyền đi tiếp, họ sẽ đối đầu với Barcelona hoặc Atletico Madrid ở vòng bán kết vào cuối tháng này. Kết quả trận còn lại, Real Madrid đã thất bại 1-2 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà Bernabeu.