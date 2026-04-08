Iran gửi yêu cầu lên FIFA về việc tham dự World Cup 2026 08/04/2026 10:59

(PLO)- Iran đang chờ phản hồi từ FIFA về việc chuyển địa điểm thi đấu tại World Cup 2026 của đội tuyển nước này.

Chính phủ Iran sẽ chỉ quyết định về việc đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2026 sau khi nhận được phản hồi từ liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về việc dời địa điểm thi đấu, Bộ trưởng Thể thao nước này, Ahmad Donyamali, cho biết.

Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) đang thúc đẩy việc chuyển ba trận đấu vòng bảng tại World Cup 2026 của tuyển Iran từ Mỹ sang Mexico, vì cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran.

Tháng trước, FFIRI cho biết họ đang thảo luận với FIFA về việc chuyển địa điểm thi đấu, trong khi Bộ Thể thao Iran đã cấm các đội tuyển quốc gia và các CLB thể thao đi đến các quốc gia mà họ coi là thù địch cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, tuần trước, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết Iran sẽ thi đấu tại World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada theo đúng lịch trình.

Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali. ẢNH: NST

"Yêu cầu của chúng tôi gửi tới FIFA về việc chuyển các trận đấu của Iran từ Mỹ sang Mexico vẫn còn hiệu lực, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi", ông Donyamali nói với hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu trong một cuộc phỏng vấn, "Nếu được chấp thuận, việc Iran tham dự World Cup sẽ chắc chắn.

Tuy nhiên, FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi. Với tư cách là Bộ trưởng Thể thao, cùng với Liên đoàn bóng đá Iran, chúng tôi sẽ đảm bảo đội tuyển bóng đá luôn sẵn sàng cho World Cup. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về chính phủ".

Iran dự kiến ​​sẽ thi đấu tất cả các trận đấu thuộc bảng G trên đất Mỹ - gặp New Zealand và Bỉ tại Los Angeles trước khi gặp Ai Cập trong trận đấu cuối cùng tại Seattle. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mặc dù đội tuyển Iran được chào đón đến thi đấu tại Mỹ, nhưng điều đó có thể không phù hợp với "tính mạng và sự an toàn" của họ. Sau đó, ông Trump khẳng định rõ ràng rằng bất kỳ mối đe dọa nào đối với các cầu thủ sẽ không đến từ Mỹ.

"Theo các quy định liên quan của FIFA, an ninh phải được đảm bảo tại quốc gia có liên quan", ông Donyamali nói thêm, "Tuy nhiên, World Cup sắp diễn ra, và việc đảm bảo an ninh trong giai đoạn này là điều đáng nghi ngờ. Trong hoàn cảnh này, khả năng Iran tham gia các trận đấu World Cup tại Mỹ là rất thấp. Tuy nhiên, nếu các đảm bảo an ninh cần thiết được cung cấp, chính phủ chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc Iran tham gia World Cup".

FIFA chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận qua email của Iran. Giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11-6 đến ngày 19-7.