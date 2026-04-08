MU chiếm ưu thế vụ mua ngôi sao giá 100 triệu bảng nhờ quy định nghiêm ngặt 08/04/2026 07:29

Mọi thứ đang diễn ra khá tốt đẹp cho MU trước thềm cuộc theo đuổi mục tiêu chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng Anh. MU có thể đang chiếm ưu thế hơn Manchester City trong cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson mùa hè này, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Điều đó là do quy tắc chuyển nhượng nổi tiếng của Man City, theo đó những người ra quyết định của đội chủ sân Etihad từ chối tham gia vào các cuộc chiến đấu giá tốn kém, do đó trao thế chủ động cho đối thủ láng giềng thành Manchester.

Đội ngũ tuyển quân của Manchester United dự kiến ​​sẽ nhanh chóng chiêu mộ Anderson khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa vào cuối mùa giải này. Điều đó có thể giúp "quỷ đỏ" đàm phán một thỏa thuận rẻ hơn với Nottingham Forest trước khi màn trình diễn của Anderson tại World Cup 2026 có thể đẩy giá lên cao hơn nữa.

Tiền vệ 23 tuổi người Anh Anderson đã được liên hệ chuyển đến Old Trafford trong nhiều tháng qua. Anderson là một trong nhiều mục tiêu chuyển nhượng ở vị trí tiền vệ mà MU nhắm đến, bên cạnh đó còn có Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Adam Wharton và Carlos Baleba, tất cả đều đang chơi tại Premier League.

Man City nhiều khả năng sẽ không tham gia vào cuộc đấu giá mua Anderson với MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Anderson còn hợp đồng với đội chủ sân City Ground đến năm 2029. Vì Nottingham Forest không vội bán một trong những cầu thủ ngôi sao của mình nếu trụ hạng thành công vào tháng 5, họ có thể đòi một khoản tiền lên tới 80 triệu bảng Anh, thậm chí có thể lên đến 100 triệu bảng Anh nếu có sự quan tâm từ các CLB khác.

Dù Man City cũng rất muốn theo đuổi Anderson, nhưng họ không có tiền lệ tham gia vào các cuộc đấu giá. Do đó, Man United có thể giành chiến thắng trong trường hợp này nếu họ sẵn sàng chi mạnh tay cho tài năng trẻ Anderson, điều hoàn toàn có thể xảy ra khi họ cần tìm người thay thế tiền vệ kỳ cựu Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Việc Manchester City ngần ngại tham gia cuộc chiến đấu giá đã khiến họ bỏ lỡ nhiều cầu thủ vào tay Manchester United trong quá khứ. Cả hai CLB thành Manchester đều muốn ký hợp đồng với Alexis Sanchez, người bất mãn với Arsenal vào tháng 1 năm 2018.

Pep Guardiola đã cố gắng chiêu mộ cựu cầu thủ chạy cánh của Barcelona Sanchez nhưng Man City sau đó thừa nhận họ không thể đáp ứng được mức giá mà đối thủ đưa ra, cuối cùng quyết định rút khỏi thương vụ. Sau đó, Sanchez gia nhập MU trong một thỏa thuận trao đổi cầu thủ, trong đó Henrikh Mkhitaryan chuyển đến Arsenal theo chiều ngược lại.

Tương tự, Man City, đội hai lần liên tiếp vô địch Premier League vào thời điểm mùa hè năm 2019, đã chứng kiến ​​MU đánh bại họ trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Harry Maguire. Vụ chuyển nhượng trị giá 80 triệu bảng Anh của Maguire từ Leicester City sang MU đã và vẫn là kỷ lục chuyển nhượng thế giới dành cho một hậu vệ.

Man City từng không thể mua Maguire vì không thể cạnh tranh về giá với MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City không thể trả một khoản phí lớn như vậy cho Maguire, ông thầy người Tây Ban Nha nói: "Harry Maguire là một cầu thủ xuất sắc, đẳng cấp hàng đầu. Chúng tôi đã quan tâm nhưng không đủ khả năng chi trả".

Việc Man City mất mục tiêu vào tay các CLB khác không chỉ xảy ra với MU. Chủ sở hữu Chelsea, Todd Boehly, tiết lộ ông đã ký hợp đồng với Marc Cucurella với giá 60 triệu bảng vào năm 2022 vì Man City muốn có hậu vệ cánh của Brighton khi đó. Nhà đương kim vô địch Premier League lúc bấy giờ không đủ khả năng chi trả cho cầu thủ người Tây Ban Nha một khi Chelsea tham gia cuộc đua giành chữ ký của anh.

Một năm sau, Man City cạnh tranh quyết liệt với Arsenal để giành chữ ký của Declan Rice. Cuối cùng, Pháo thủ thành London ký hợp đồng với tiền vệ người Anh bằng lời đề nghị thứ ba trị giá 105 triệu bảng Anh, giữa lúc Man City rút lui vào phút chót.