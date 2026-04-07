Công việc tiếp theo của Amorim sau khoản bồi thường 12 triệu bảng 07/04/2026 12:29

(PLO)- Những suy nghĩ của Ruben Amorim về công việc tiếp theo được hé lộ sau khi ông bị MU sa thải và nhận khoản bồi thường 12 triệu bảng Anh.

Ruben Amorim đã thất nghiệp kể từ khi rời MU vào tháng Giêng. Theo các nguồn tin, Ruben Amorim không có kế hoạch trở lại nghiệp huấn luyện dù được liên hệ với cả Benfica và Juventus. HLV người Bồ Đào Nha đã không có CLB nào kể từ khi rời Old Trafford.

Amorim dẫn dắt Manchester United trong hơn 12 tháng, giành được 25 chiến thắng, 15 trận hòa và chịu 23 thất bại trong 63 trận đấu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời đi sau trận hòa 1-1 với Leeds United, nhận được khoản tiền bồi thường 12 triệu bảng Anh nhờ hợp đồng còn hiệu lực đến năm 2027.

MU đã bổ nhiệm Michael Carrick làm người thay thế tạm quyền cho đến hết mùa giải, và "quỷ đỏ" thành Manchester đã giành được 7 chiến thắng và 2 trận hòa trong 10 trận đấu dưới sự dẫn dắt của ông.

Amorim thất bại thảm hại tại Manchester United. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Hiện xuất hiện nhiều đồn đoán về điểm đến tiếp theo của Amorim. Tờ The Sun (Anh) đưa tin Amorim đang được xem xét như một người kế nhiệm tiềm năng cho Jose Mourinho tại Benfica nếu người đồng hương của ông rời CLB của Bồ Đào Nha.

Cả hai cũng được dự đoán sẽ là ứng cử viên cho vị trí HLV đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sau khi hợp đồng của HLV Roberto Martinez hết hạn sau World Cup 2026. Bản báo cáo cho biết thêm Juventus đã tiếp cận người đại diện của Amorim vào tháng Giêng về khả năng chuyển đến đội bóng thành Turin. Tuy nhiên, có vẻ như Luciano Spalletti sắp ký hợp đồng mới.

Có thông tin cho rằng Amorim đang tận hưởng kỳ nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc với bóng đá, khi ông dành kỳ nghỉ lễ Phục Sinh ở Rio de Janeiro, Brazil. Được biết, việc trở lại nghiệp huấn luyện ngay lập tức không phải là ưu tiên hàng đầu của vị HLV người Bồ Đào Nha này.

Gần đây, người ta đã bắt gặp Ruben Amorim chơi padel với giám đốc bóng đá của Man City, Hugo Viana. Cả hai từng là đồng đội tại Braga và Sporting CP, và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Trong khi đó, Manchester United sẽ xây dựng chiến lược về người sẽ dẫn dắt CLB trong mùa giải tới. Có những yêu cầu để Carrick giữ chức HLV trưởng của Manchester United lâu dài sau những ảnh hưởng mà ông thể hiện trong mùa giải này.

Amorim vẫn chưa vội trở lại với công việc huấn luyện. ẢNH: AMA

Carrick đã dẫn dắt MU vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League. Điều này giúp họ có lợi thế lớn để cạnh tranh suất tham dự Champions League mùa giải tới. Manchester United cũng được cho là đã liên hệ với một số ứng cử viên khác, bao gồm Oliver Glasner, Andoni Iraola, Gareth Southgate và Robert De Zerbi. Tuy nhiên, De Zerbi cuối cùng đã gia nhập Tottenham Hotspur.

Julian Nagelsmann cũng được cho là có liên hệ với vị trí HLV của Manchester United. Chiến lược gia người Đức sẽ dẫn dắt đội tuyển Đức tham dự World Cup 2026 mùa hè này tại Mỹ, Mexico và Canada.