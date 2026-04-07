Mức lương khổng lồ hiện tại của Thierry Henry 07/04/2026 07:29

(PLO)- Mức lương hàng tuần khổng lồ của huyền thoại Arsenal, Thierry Henry đã được tiết lộ, sánh ngang với các ngôi sao Premier League.

Huyền thoại người Pháp của Arsenal Thierry Henry đang kiếm được gần 100.000 bảng Anh mỗi tuần, 12 năm sau khi ông giải nghệ. Công việc bình luận viên, tài trợ, đầu tư, hợp đồng viết sách, các lần xuất hiện trước công chúng và bất động sản khiến thu nhập của cựu sao 48 tuổi của tuyển Pháp này vẫn ở mức tương đương với các cầu thủ của Premier League.

Theo tờ Mirror (Anh) Thierry Henry - cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Arsenal với 228 bàn thắng - đã tự trả cho mình khoản cổ tức 2.774.312 bảng Anh và bổ sung thêm thu nhập từ các nguồn khác với số tiền ước tính 2.160.386 bảng Anh.

Số liệu mới nhất của Cluemere Ltd, công ty mà ngôi sao người Pháp sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của mình, cho thấy công ty này có tổng tài sản là 931.781 bảng Anh, bao gồm 833.290 bảng Anh tiền mặt trong ngân hàng.

Henry là huyền thoại của Arsenal. ẢNH: SUN SPORTS/GETTY

Danh mục bất động sản của Henry bao gồm một biệt thự trị giá 10 triệu bảng Anh ở Hampstead, London (Anh) và một căn penthouse ở New York (Mỹ) trị giá 12 triệu bảng Anh. Henry là một trong những người đồng sở hữu CLB bóng đá Como của Ý, do cựu đồng đội ở Arsenal, Cesc Fabregas, làm HLV.

Mới đây, ở mùa giải 2023 - 2024, Como vẫn còn thi đấu ở giải hạng hai. Nhưng Como đã gây ấn tượng dưới thời Fabregas và đang cạnh tranh suất tham dự Champions League mùa giải tới khi hiện đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A.

Thierry Henry thường xuyên xuất hiện trên kênh Sky Sports với vai trò bình luận viên từ năm 2015 đến năm 2018. Huyền thoại bóng đá Pháp đã rời khỏi kênh truyền hình này để tập trung vào công việc huấn luyện.

Henry với tư cách là bình luận viên bóng đá. ẢNH: SUN SPORTS/GETTY

Cựu tuyển thủ quốc tế người Pháp Henry từng dẫn dắt đội tuyển U-21 và đội tuyển Olympic Pháp, cũng như AS Monaco và Montreal Impact. Henry từng hai lần giữ chức trợ lý HLV cho đội tuyển Bỉ dưới thời Roberto Martinez, người hiện đang là "thuyền trưởng" tuyển Bồ Đào Nha.

Thierry Henry vẫn làm công việc bình luận viên cho CBS Sports và Amazon Prime Video. Ngoài ra, ông cũng đã ký hợp đồng làm việc cho Fox Sports với tư cách bình luận viên tại World Cup 2026 vào mùa hè này tại Mỹ, Mexico và Canada.