Tin tức chuyển nhượng MU: Hoàn tất 2 thương vụ lớn 07/04/2026 12:59

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, hoạt động chuyển nhượng của MU đang nóng lên khi "quỷ đỏ" sắp hoàn tất hai thương vụ mới. Mọi thứ đang được cải thiện cả trong và ngoài sân cỏ đối với đội chủ sân Old Trafford khi các hoạt động chuyển nhượng mùa hè bắt đầu hình thành. Công việc xuất sắc của Michael Carrick trên cương vị HLV tạm quyền đang bắt đầu được đền đáp và có thể đẩy nhanh một vài thương vụ quan trọng.

Đầu năm nay, việc Manchester United có thể lội ngược dòng để giành vé dự Champions League mùa giải tới gần như là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Carrick, "quỷ đỏ" hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League trước trận đấu lượt về gặp Leeds United vào ngày 13-4.

Đội hình của MU đã bay đến Dublin vào thứ Hai (giờ Anh) để bắt đầu một tuần tập luyện chuyên sâu tại Ireland. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Carrick và liệu đội hình của MU có thể tiếp tục phong độ ấn tượng trước kỳ nghỉ vừa qua hay không, khi đã gần ba tuần trôi qua kể từ trận đấu cuối cùng của họ.

Nhưng trong khi MU thiếu các trận đấu chính thức, điều tương tự không thể nói về các hoạt động ngoài sân cỏ của CLB. Tờ Mirror Football (Anh) điểm qua những tin tức mới nhất khi Manchester United thực hiện một số thương vụ rất đáng khích lệ.

Manchester United sắp hoàn tất thương vụ kép

Với những tiến bộ đã đạt được dưới thời Carrick trong những tháng gần đây, việc củng cố đội hình là bước đi cần thiết tiếp theo đối với CLB. Do đó, có thông tin cho rằng cả Harry Maguire và Kobbie Mainoo đều sắp ký gia hạn hợp đồng tại Old Trafford.

Việc MU gia hạn hợp đồng với Mainoo là một diễn biến đặc biệt đáng mừng, nhất là khi tiền vệ này đã bị loại khỏi đội hình dưới thời Ruben Amorim. Nhưng sau Mainoo khi giành lại vị trí chính thức dưới thời Carrick, MU đã tiến hành ký hợp đồng mới với cầu thủ người Anh này, được cho là có thời hạn 5 năm.

Tương lai của Maguire cũng là một vấn đề cấp bách khi hợp đồng của anh sắp hết hạn vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết trên kênh YouTube của mình cuối tuần qua rằng cả hai cầu thủ vừa trở lại tuyển Anh này đều sắp ký hợp đồng mới với Manchester United.

"Manchester United, với việc Harry Maguire và Kobbie Mainoo trở lại từ đội tuyển quốc gia, hiện đã sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ và chính thức hoàn tất cả hai hợp đồng mới cho các cầu thủ này trước thềm World Cup", Romano nói, "Nhiệm vụ là, trước khi mùa giải kết thúc, phải ký kết mọi thứ.

Với Kobbie Mainoo, hợp đồng sẽ có hiệu lực đến năm 2031 và với Harry Maguire sẽ gia hạn thêm một mùa giải đến năm 2027, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm nữa. Cuộc đàm phán với Kobbie Mainoo đã tiến triển rất tốt, còn với Harry Maguire thì gần như đã hoàn tất và anh ấy sẽ sớm ký hợp đồng.

Manchester United dự định sẽ công bố mọi thứ trước khi mùa giải kết thúc. Đây là mong muốn của CLB, hiện đang làm việc với phía cầu thủ, mọi việc đang tiến triển rất tốt".

Mainoo đã hồi sinh dưới thời Carrick và một lần nữa trở lại phong độ đỉnh cao, điều này được thể hiện qua những lời kêu gọi đưa anh vào đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Trong khi đó, Maguire đã tìm lại được sự tự tin và có vẻ đủ khả năng khoác áo MU thêm ít nhất một năm nữa, với những báo cáo cho rằng anh sẽ chấp nhận giảm mạnh lương để ở lại Old Trafford.

De Bruyne đánh giá cao tiềm năng của Hojlund

Về các cầu thủ có khả năng rời MU, việc Rasmus Hojlund chuyển hẳn đến Napoli dường như đã được xác nhận. Giám đốc thể thao của Napoli, Giovanni Manna, thậm chí đã ám chỉ điều này vào tháng 12 năm ngoái sau phong độ ấn tượng của tiền đạo 23 tuổi người Đan Mạch.

Hojlund đã ghi được 14 bàn thắng và có 4 pha kiến ​​tạo trong 37 trận đấu theo dạng cho mượn tại Napoli mùa giải này. Sự ổn định vẫn là điều mà cầu thủ này chưa thể hiện được, mặc dù qua những lời nhận xét từ các quan chức và đồng đội tại Napoli, rõ ràng Hojlund được đánh giá rất cao.

Huyền thoại của Manchester City và hiện đang chơi cho Napoli là Kevin De Bruyne nằm trong số những người ủng hộ tiền đạo này. Và sau khi trở lại đội hình của HLV Antonio Conte sau chấn thương gân kheo, cầu thủ người Bỉ đã đưa ra đánh giá của mình về cầu thủ được Man United cho mượn.

"Rasmus Hojlund có thể trở thành một cầu thủ hàng đầu, anh ấy có những phẩm chất tuyệt vời", De Bruyne nói với tờ Gazzetta dello Sport (Ý), "Hojlund đã trải qua thời gian khó khăn ở Manchester, nhưng giờ đây anh ấy đang làm rất tốt ở đây. Hojlund vẫn còn trẻ, anh ấy có rất nhiều thời gian phía trước".

Theo điều khoản hợp đồng cho mượn, Napoli buộc phải mua đứt Hojlund với giá 38 triệu bảng Anh nếu họ giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Điều này hiện đang rất có khả năng xảy ra, khi Napoli thậm chí vẫn đang cạnh tranh để bảo vệ chức vô địch Serie A.

Mới đây, Hojlund và De Bruyne còn đứng ở hai phe đối lập tại Manchester. Nhưng rõ ràng De Bruyne tin rằng đối thủ cũ của mình có thể đóng góp điều gì đó trong một thương vụ chuyển nhượng mùa hè, điều có thể giúp tăng đáng kể nguồn thu cho Manchester United.