Kế hoạch 5 bước hoàn hảo của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 08/04/2026 06:59

MU đang đứng trước cơ hội trở lại Champions League mùa tới dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, và đội chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị cho một mùa hè đầy biến động ngoài sân cỏ. MU dường như đã sẵn sàng cho một mùa hè chuyển mình mạnh mẽ khác vào năm 2026. Sau sự ra đi của Ruben Amorim vào tháng Giêng, Quỷ Đỏ sẽ bước vào kỳ chuyển nhượng với một HLV mới.

Michael Carrick đã xoa dịu được cơn bão ở Old Trafford kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Và giờ đây Manchester United đang nắm giữ lợi thế lớn để giành một vị trí trong tốp 4 Premier League và trở lại Champions League. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Manchester United với hai đội dẫn đầu là Arsenal và Manchester City vẫn còn rất lớn và "quỷ đỏ" còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thu hẹp khoảng cách này trong một mùa hè.

Dự kiến ​​đội hình thi đấu của MU có thể sẽ thay đổi rất nhiều khi mùa giải 2026 - 2027 bắt đầu, đồng thời cũng đang chờ quyết định ai sẽ là HLV dẫn dắt họ. Tập đoàn INEOS dưới dự sở hữu của Sir Jim Ratcliffe cũng rất muốn chứng minh rằng họ đang đưa MU đi đúng hướng dưới sự quản lý của mình. Vì vậy, tờ Mirror Football (Anh) đã phác thảo một kế hoạch năm bước để đưa MU nhanh chóng trở lại đỉnh cao.

Đưa ra quyết định về HLV mới sớm

Carrick xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV chính thức của MU và sẽ là một quyết định táo bạo nếu không trao cho ông cơ hội đảm nhiệm công việc chính thức, một khi "quỷ đỏ" giành được suất tham dự Champions League mùa tới. Nhưng MU cũng có những lựa chọn khác cần xem xét, ngay cả khi ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford cho đến nay vẫn chưa liên hệ với bất kỳ ứng cử viên nào khác.

Dù đó có phải là Carrick hay không, quyết định phải được đưa ra sớm. Manchester United không thể lãng phí thời gian quý báu trong mùa hè để cân nhắc về hướng hành động tốt nhất. Rõ ràng là phòng thay đồ của "quỷ đỏ" muốn có Carrick, họ đã thể hiện điều đó rất rõ ràng. Vậy thì hãy cho họ điều họ muốn.

2. Hợp đồng mới cho Bruno Fernandes

Nếu có một quyết định nào dễ dàng đến vậy, thì đây chính là nó. Đúng là Bruno Fernandes đã 31 tuổi và đúng là Manchester United có thể bán đội trưởng của mình với giá rất cao, nhưng không có lý do gì để nghi ngờ về tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

Bruno Fernandes là trái tim của đội Manchester United và có thể nói là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này. Manchester United nắm giữ mọi lợi thế vì hợp đồng của Bruno còn hiệu lực đến năm 2027 với điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Nhưng chúng ta đừng vòng vo nữa… hãy trao cho Bruno một hợp đồng dài hạn mới và đảm bảo anh hiểu rõ tầm quan trọng của mình.

MU vừa gia hạn hợp đồng với Harry Maguire thêm 1 năm, kéo dài đến tháng 6-2027, cùng điều khoản có thể gia hạn thêm 1 năm. Nhân tiện, MU cũng cần gia hạn hợp đồng dài hạn với Kobbie Mainoo. Họ xứng đáng được như vậy, và việc thay thế họ sẽ chỉ gây thêm rắc rối không cần thiết.

3. Giảm chi phí tiền lương và thu hồi một phần kinh phí

Việc này sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng Manchester United nhất định phải làm cho đúng. Được biết, việc trở lại giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ giúp các cầu thủ lấy lại 25% tiền lương đã bị cắt giảm khi họ vắng mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB trước đó.

Điều đó thậm chí bao gồm cả những cầu thủ như Andre Onana, người đã trải qua cả mùa giải cách xa Manchester hàng nghìn dặm. Vì vậy, MU cần phải đối phó bằng cách bán đi những cầu thủ không còn cần thiết. Cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB là Casemiro đã xác nhận sẽ rời Old Trafford khi hết hợp đồng vào cuối mùa này, và Tyrell Malacia cùng Jadon Sancho gần như chắc chắn cũng sẽ ra đi.

Marcus Rashford muốn chuyển hẳn đến Barcelona, ​​điều này chắc chắn sẽ khiến các cuộc đàm phán trở nên khó khăn. Rasmus Hojlund cũng chuẩn bị chính thức chuyển đến Napoli. Onana muốn thử vận ​​may một lần nữa để giành lại chiếc áo số 1 của MU, nhưng nếu "quỷ đỏ" có thể thu hồi được một phần chi phí đã bỏ ra mua thủ môn người Cameroon, đó là một bước đi đáng giá.

Các báo cáo gần đây cho thấy đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe muốn tám cầu thủ rời đội vào mùa hè này, điều này cũng có thể dẫn đến sự ra đi của Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee.

4. Tái thiết tuyến giữa

Nếu năm 2025 MU tập trung vào việc cải tổ hàng công, thì năm 2026 sẽ là năm làm điều tương tự với tuyến giữa. Việc Casemiro quyết định ra đi đồng nghĩa với việc MU làm mới các lựa chọn ở khu vực giữa sân là điều chắc chắn. Mainoo vẫn là một nền tảng, nhưng Ugarte lại chưa thực sự thể hiện được khả năng, điều đó có nghĩa là MU có lẽ cần hai tiền vệ đẳng cấp đá chính.

Những cầu thủ này sẽ không rẻ, nhưng Manchester United cần những người có thể dẫn dắt đội bóng ngay lập tức. Giống như Arsenal đã có được khi chi mạnh tay để chiêu mộ Declan Rice.

Elliot Anderson chính là cầu thủ đó. Manchester United sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ cùng thành phố Manchester City, nhưng một dấu ấn lớn có thể được tạo ra nếu ngôi sao người Anh này rời bỏ màu áo đỏ của Nottingham Forest để khoác lên mình màu áo đỏ của Manchester United.

Carlos Baleba vẫn nằm trong tầm ngắm của MU. Và sau một mùa giải dưới mức kỳ vọng, ngôi sao người Cameroon của Brighton này có thể được MU ký hợp đồng với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá năm ngoái. Joao Gomes của Wolves cũng là một lựa chọn khác, họ có thể chấp nhận giảm giá khi xuống hạng dưới chơi ở Championship.

5. Thêm chiều sâu

Cuối cùng là kế hoạch bán đi một số cầu thủ trong đội hình có phong độ không tốt, Manchester United cần bổ sung chiều sâu đội hình bằng những cầu thủ chất lượng. Manchester United đã thi đấu khởi sắc ở giải Ngoại hạng Anh trong những tháng gần đây, nhưng điều đó đi kèm với hạn chế là lịch thi đấu ngắn hơn đáng kể so với các đối thủ.

MU đã bị loại sớm khỏi cả hai giải đấu cúp quốc nội và không phải tham gia bất kỳ giải đấu châu Âu nào. Mọi chuyện có thể sẽ khác khi họ quay lại thi đấu ba trận một tuần vào mùa tới. Vì vậy, chiều sâu đội hình của đội chủ sân Old Trafford cần phải được cải thiện.

Đây có thể là phần tốn kém nhất trong cả mùa hè của Manchester United và có lẽ sẽ không thực tế nếu chỉ thực hiện trong một kỳ chuyển nhượng. Nhưng không thể bỏ qua điều này nếu Manchester United thực sự muốn cạnh tranh trên nhiều mặt trận mùa tới.