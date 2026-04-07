Cựu danh thủ Arsenal sắp nhập tịch Malaysia là ai? 07/04/2026 13:29

(PLO)- Liệu Malaysia có cấp quốc tịch cho cựu cầu thủ Arsenal và đội tuyển U-18 Anh đang mắc kẹt ở giải hạng 6?

Đội tuyển Malaysia dường như không hề nao núng trước viễn cảnh nhập tịch các cầu thủ. Đội bóng CÓ biệt danh là "Những chú hổ Mã Lai", lại một lần nữa được cho là đang quan tâm đến cựu cầu thủ trẻ của Arsenal, Josh Robinson.

Theo các nguồn tin, đội tuyển Malaysia đang tiếp tục chương trình nhập tịch cầu thủ. Một số phương tiện truyền thông Malaysia, bao gồm cả Berita Harian, đưa tin Robinson có thể đại diện cho tuyển Malaysia vì anh mang dòng máu Malaysia từ mẹ mình.

Tờ Berita Harian dẫn lời cuộc phỏng vấn của Robinson với Arsenal vào tháng 2 năm 2024, trong đó nêu rõ mẹ của hậu vệ 21 tuổi này mang dòng máu lai giữa Malaysia và Anh. "Tôi lớn lên ở khu Leyton thuộc phía đông London, và gia đình tôi có nguồn gốc là cha tôi người Jamaica và mẹ tôi là người Malaysia và Anh", Narsil viết trên trang web của Arsenal.

Malaysia vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách nhập tịch cầu thủ. ẢNH: NST

Thời gian dài gắn bó với Arsenal

Theo Transfermarkt, Robinson từng học tại đội trẻ của Arsenal từ năm 2021 đến 2025, trước khi chuyển đến Wigan và hiện đang chơi cho Kidderminster. Kidderminster tham gia giải National League North mùa 2025/2026, hay còn gọi là giải hạng sáu của Anh, hiện đang xếp thứ ba với 75 điểm sau 42 trận đấu.

"Josh Robinson, cựu cầu thủ học viện đào tạo trẻ Arsenal, lại một lần nữa được cho là sẽ gia nhập đội tuyển quốc gia Malaysia với tư cách là một cầu thủ mang dòng máu lai", tờ Berita Harian đưa tin .

Có tên trong đội hình dự Champions League

Robinson thất nghiệp một thời gian dài sau khi bị Wigan thanh lý hợp đồng vào tháng 9 năm 2025 và chỉ tìm được CLB mới vào tháng 3 năm 2026 khi gia nhập Kidderminster.

Qua tìm hiểu thêm, người ta phát hiện Robinson từng là thành viên của đội Arsenal. Anh được điền tên vào đội hình Arsenal bốn lần trong chiến dịch Champions League mùa giải 2023 - 2024. Robinson từng đại diện cho Anh ở cấp độ trẻ vào năm 2021 khi được triệu tập vào đội U-18 tham dự các trận giao hữu với U-17 Na Uy và U-18 Nga.