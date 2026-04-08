Maguire nói về vinh dự to lớn tại MU 08/04/2026 11:19

(PLO)- Lời tuyên bố ngắn gọn của Harry Maguire đã nói rõ lý do tại sao anh ở lại MU.

Harry Maguire cam kết cống hiến cả sự nghiệp còn lại cho MU sau khi ký hợp đồng mới đến năm 2027, một điều hoàn toàn xứng đáng sau những màn trình diễn xuất sắc trong mùa giải này tại Old Trafford của trung vệ người Anh.

Harry Maguire đã ký hợp đồng mới với Manchester United và khẳng định việc ở lại Old Trafford là "vinh dự lớn nhất". Hậu vệ người Anh đã ký gia hạn hợp đồng 12 tháng, giữ anh ở lại Manchester United đến năm 2027. Hợp đồng có điều khoản gia hạn thêm 12 tháng nữa. Maguire rất muốn ở lại "quỷ đỏ" và tin rằng đội bóng có khả năng cạnh tranh những danh hiệu lớn một lần nữa trong tương lai gần.

Maguire ký gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với MU, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. ẢNH: AMA

Harry Maguire, 33 tuổi, cho biết: "Được khoác áo Manchester United là vinh dự lớn nhất. Đó là trách nhiệm khiến bản thân tôi và gia đình tự hào mỗi ngày. Tôi rất vui mừng được tiếp tục gắn bó với CLB tuyệt vời này ít nhất tám mùa giải và tiếp tục thi đấu trước những người hâm mộ đặc biệt của chúng ta để cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa.

Bạn có thể cảm nhận được tham vọng và tiềm năng của đội hình đầy triển vọng này. Sự quyết tâm của toàn bộ CLB trong việc chiến đấu giành những danh hiệu lớn là điều rõ ràng mà ai cũng thấy, và tôi tin tưởng rằng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng ta cùng nhau vẫn còn ở phía trước".

Trong khi đó, giám đốc bóng đá của Manchester United Jason Wilcox, cho biết: "Harry Maguire thể hiện tinh thần và sự kiên cường cần thiết để thi đấu cho Manchester United. Anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực, mang đến kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo vô giá cho đội hình trẻ trung, đầy tham vọng của chúng tôi. Harry Maguire, cũng như mọi người ở CLB, hoàn toàn quyết tâm giúp Manchester United đạt được thành công thường xuyên và bền vững."

Harry Maguire gia nhập MU từ Leicester City vào năm 2019 với bản hợp đồng kỷ lục dành cho 1 trung vệ trị giá hơn 80 triệu bảng Anh. Trung vệ người Anh đã có 266 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford, đồng thời giành được cả FA Cup và Carabao Cup.