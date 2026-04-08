Tương lai của Onana tại MU đã được định đoạt 08/04/2026 12:20

(PLO)- Tương lai của Andre Onana tại MU đã được định đoạt khi thủ môn người Cameroon này muốn trở lại Old Trafford.

Andre Onana gia nhập Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn từ MU vào mùa hè năm ngoái và dường như thủ môn người Cameroon không có tương lai tại Old Trafford sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào cuối mùa giải này.

Manchester United vẫn quyết tâm bán Andre Onana đi bất chấp mong muốn vực dậy sự nghiệp tại Old Trafford của thủ môn người Cameroon này. Onana đã gia nhập Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo hợp đồng cho mượn một mùa giải vào mùa hè năm ngoái sau một vài mùa giải khó khăn.

Sau khi thỏa thuận đó hết hạn, Onana sẽ còn hai năm hợp đồng với Manchester United và đã bày tỏ mong muốn trở lại Old Trafford để cạnh tranh với thủ môn số một hiện tại là Senne Lammens. Nhưng dường như ban lãnh đạo "quỷ đỏ" thành Manchester lại có quan điểm khác về tương lai của cựu thủ môn Inter Milan.

MU quyết tâm bán Onana chứ không giữ anh ở lại. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo tờ Mail Online (Anh), MU không có kế hoạch đưa Onana trở lại CLB và muốn bán anh đi để giảm bớt chi phí tiền lương. Người đại diện của Onana sẽ đàm phán với MU trong thời gian tới, nhưng nhiều khả năng một lựa chọn khác - dù là chuyển nhượng vĩnh viễn hay cho mượn - là phương án khả thi nhất. MU vẫn muốn thu hồi phần lớn trong số 47,2 triệu bảng mà họ đã trả cho Inter Milan để chiêu mộ Onana vào năm 2023.

Phó chủ tịch Trabzonspor, Zeyyat Kafkas mới đây đã thừa nhận rằng CLB sẽ không đủ khả năng chi trả mức phí đó để mua đứt Onana. Ông Zeyyat Kafkas nói: “Vì mức giá mà Manchester United đưa ra để mua Andre Onana nằm trong khoảng 45-50 triệu euro, chủ tịch của chúng tôi đã thành thật thông báo với cộng đồng rằng mức giá đó không phù hợp với thực tế của Trabzonspor.

“Tôi không nghĩ thông tin này ảnh hưởng đến Andre Onana chút nào. Bởi vì Onana nghĩ rằng nếu không phải là bóng đá Anh, anh ấy vẫn muốn tiếp tục thi đấu cho một CLB khác ở châu Âu. Gia đình của Onana cũng nghĩ như vậy. Chủ tịch cũng muốn giải thích thực trạng của Trabzonspor. Tuy nhiên, nếu điều kiện thay đổi, tình hình cũng sẽ thay đổi".

HLV trưởng của Trabzonspor Fatih Tekke, cũng thừa nhận thủ môn Onana sẽ tự quyết định tương lai của mình. Tổng cộng, Andre Onana đã ra sân 25 trận cho Trabzonspor mùa này nhưng chỉ giữ sạch lưới được 6 trận.

Onana đã ra sân 25 trận mùa này tại Trabzonspor. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV Fatih Tekke nói: “Andre Onana đang thi đấu cho chúng tôi theo dạng cho mượn. Có những trận Onana chơi không tốt, cũng có rất nhiều trận anh ấy chơi tốt. Tôi rất hài lòng với tinh thần lạc quan của Onana, không chỉ về mặt phong độ mà còn cả về tính cách.

Andre Onana chuyển đến từ một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới và đã trải qua nhiều khó khăn. Nhưng Onana cảm thấy rất thoải mái ở đây. Những lời của chủ tịch phản ánh suy nghĩ của Onana. Nhưng điều này đôi khi có thể thay đổi. Onana rất hạnh phúc ở đây, nhưng anh ấy sẽ tự đưa ra quyết định về tương lai của mình".