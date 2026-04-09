Điều kiện để Arsenal vô địch Premier League mùa này 09/04/2026 12:18

Arsenal của HLV Mikel Arteta vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League trước Manchester City, bất chấp việc họ đã phải chịu những thất bại cay đắng ở hai trận đấu cúp gần đây nhất là chung kết Carabao Cup trước Man City và tứ kết FA Cup trước Southampton.

Sau thất bại bất ngờ trước Southampton, đội bóng đang cạnh tranh suất thăng hạng ở Championship, Arsenal giờ phải tập trung trở lại vào Champions League và Premier League. Pháo thủ đã hành quân đến Lisbon để đối đầu với Sporting CP trong trận lượt đi tứ kết Champions League và thắng 1-0 vào hôm nay 8-4.

Đội quân của Mikel Arteta sẽ trở lại thi đấu tại Premier League vào thứ Bảy tuần này lần đầu tiên kể từ ngày 14-3 khi họ tiếp đón Bournemouth tại sân Emirates. Arsenal vẫn đang nắm chắc vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, mặc dù Manchester City đang bám sát phía sau, sau chiến thắng trước chính đội bóng của Arteta tại trận chung kết Carabao Cup ở Wembley.

Arsenal và Man City đang tạo ra cuộc đua song mã cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, Arsenal chỉ cần 15 điểm nữa, tức là năm trận thắng liên tiếp kể từ bây giờ, để giành chức vô địch Premier League mùa này. Đội bóng phía bắc London đang dẫn đầu bảng, tích lũy được 70 điểm sau 31 trận đấu, trong khi đội xếp thứ hai là Man City có 61 điểm sau 30 trận.

Điều này có nghĩa là Arsenal có thể kết thúc mùa giải với 91 điểm nếu họ thắng tất cả các trận còn lại, trong khi số điểm tối đa mà Man City có thể đạt được là 85. Bước ngoặt quan trọng sẽ đến khi "pháo thủ" làm khách trên sân Etihad của Man City vào ngày 19-4, một trận đấu có thể làm thay đổi đáng kể cục diện giải đấu.

Ngay cả khi Arsenal thua Man City, họ vẫn sẽ nắm giữ ưu thế - khoảng cách sẽ vẫn là sáu điểm, trong khi Man City còn một trận chưa đấu. Tuy nhiên, Man City sẽ có một sự thay đổi đáng kể về động lực, đặc biệt là nếu xét đến những kết quả gần đây.

Ngược lại, nếu Arsenal giành chiến thắng tại sân vận động Etihad, họ có thể sớm đăng quang chức vô địch Premier League vào ngày 9-5 khi hành quân đến sân London để đối đầu với đội bóng cùng thành phố là West Ham.

Để đạt được điều đó, "pháo thủ" cũng cần phải vượt qua Newcastle (sân nhà) và Fulham (sân nhà), đảm bảo giành được tối đa điểm số từ giờ đến trận đấu đó. Nếu Arsenal hòa với Man City, một chiến thắng trên sân nhà trước Burnley sẽ là đủ, với điều kiện thầy trò HLV Mikel Arteta cũng thắng tất cả các trận đấu còn lại trước đó.

Đội bóng của Mikel Arteta cần 15 điểm nữa để vô địch Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mặc dù trận đấu bù của Man City với Crystal Palace (sân nhà) sẽ được lên lịch lại vào cuối mùa giải, nhưng vẫn có khả năng Man City sẽ mất điểm trước trận đấu quan trọng với Arsenal khi họ làm khách trên sân của Chelsea. Ngoài ra, Man City cũng phải đối mặt với những chuyến làm khách khó khăn trước Everton và Bournemouth, đồng thời tiếp đón Aston Villa trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Trong khi đó, lịch thi đấu còn lại của Arsenal có vẻ khá dễ thở khi họ tiếp đón Burnley, đội nhiều khả năng đã xuống hạng, trước khi làm khách trên sân của Crystal Palace vào ngày cuối cùng của mùa giải. Theo phân tích dữ liệu của Opta, cơ hội vô địch Premier League mùa này của Arsenal đạt đến 97,42%.