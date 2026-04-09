Maguire từ chối đề nghị khổng lồ chia tay MU 09/04/2026 12:39

Harry Maguire đã ký hợp đồng mới có thời hạn một năm với MU, kèm điều khoản fia hạn thêm 1 năm, nhưng hậu vệ người Anh có thể đã chọn gia nhập đội bóng của một huyền thoại của Quỷ đỏ nếu anh không đạt được thỏa thuận.

Inter Miami của Sir David Beckham đã nhắm đến Harry Maguire như bản hợp đồng bom tấn tiếp theo của họ trước khi trung vệ người Anh ký hợp đồng mới với Manchester United. Maguire, 33 tuổi, đã ký hợp đồng một năm với Quỷ đỏ vào đầu tuần này.

Hợp đồng trước đây của Maguire với MU sẽ hết hạn vào mùa hè này, nhưng hiện tại anh đã cam kết gắn bó với đội chủ sân Old Trafford đến tháng 6 năm 2027, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm. Và trước khi Maguire ​​đồng ý ở lại Old Trafford, hậu vệ người Anh đã nhận được một lời đề nghị hấp dẫn.

Theo tờ The Sun (Anh), Maguire từng nhận được sự quan tâm từ Inter Miami của huyền thoại MU Beckham nhưng đã từ chối một hợp đồng béo bở với nhà vô địch MLS. CLB Napoli của Ý cũng được cho là ứng cử viên tiềm năng chiêu mộ Maguire.

Quyết định từ chối chuyển đến Miami của Maguire được đưa ra sau khi anh tiết lộ rằng Beckham đã gửi cho anh lời khuyên, sau những lời lăng mạ mà anh nhận được trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Scotland năm 2023 .

Khi đó, Harry Maguire nói: "Thực ra tôi đã nói chuyện với David Beckham khoảng ba tuần trước, sau trận đấu. Anh ấy đã liên lạc với tôi, điều đó thật tử tế và tôi thực sự đánh giá cao điều đó".

Maguire nói thêm: "Điều đó có ý nghĩa rất lớn. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn nói rằng David Beckham là người mà tôi ngưỡng mộ và theo dõi từ khi còn nhỏ. Việc Beckham chủ động liên lạc và nhắn tin cho tôi cho thấy anh ấy là người lịch sự như thế nào. Tôi thực sự rất trân trọng điều đó. Thật sự rất cảm động".

Giải thích về quyết định ký hợp đồng mới với Manchester United, Harry Maguire cho biết: “Được khoác áo Manchester United là vinh dự lớn nhất. Đó là trách nhiệm khiến bản thân tôi và gia đình tự hào mỗi ngày. Tôi rất vui mừng được tiếp tục gắn bó với CLB tuyệt vời này ít nhất tám mùa giải và tiếp tục thi đấu trước những người hâm mộ đặc biệt của chúng ta để cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa.

Bạn có thể cảm nhận được tham vọng và tiềm năng của đội hình đầy triển vọng này. Sự quyết tâm của toàn bộ CLB trong việc chiến đấu giành những danh hiệu lớn là điều rõ ràng mà mọi người đều có thể thấy. Tôi tin tưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng ta cùng nhau vẫn còn ở phía trước".

MU đã chiêu mộ Harry Maguire từ Leicester City với giá 80 triệu bảng Anh vào năm 2019 và anh đã có 266 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford, ghi được 17 bàn thắng. Maguire đã thi đấu 20 trận mùa này nhưng bị treo giò trong trận đấu sắp tới với Leeds United tại Premier League sau khi nhận thẻ đỏ trong trận hòa 2-2 với Bournemouth trước kỳ nghỉ quốc tế.