Ronaldo bị cáo buộc gian lận ở giải Saudi Arabia 10/04/2026 12:37

(PLO)- Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của những cáo buộc gian lận tại giải vô địch Saudi Arabia, khi Ivan Toney và các đồng đội đưa ra những lời buộc tội đáng chú ý về những gì trọng tài nói.

Đó là dòng tít trên tờ Daily Mail (Anh). Theo đó, Ivan Toney đã kịch liệt chỉ trích tính liêm chính của công tác trọng tài tại Giải Saudi Pro League của Saudi Arabia sau khi một đồng đội của anh tại Al Ahli cho rằng họ đang cố gắng "trao cúp" cho Cristiano Ronaldo. Toney nằm trong số các cầu thủ Al Ahli lên tiếng chỉ trích các quyết định của trọng tài sau trận hòa 1-1 với Al Fayha hôm thứ Tư.

Kết quả này khiến Al Ahli tụt lại trong cuộc đua vô địch, vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, kém đội Al Nassr của Ronaldo hai điểm. Al Nassr đang dẫn đầu bảng và còn một trận chưa đấu.

Toney, người đã ghi bàn thắng thứ 27 của mùa giải trong trận hòa trên, cho rằng đội của anh đã bị từ chối một số quả phạt đền. Cầu thủ quốc tế người Anh cáo buộc khi anh và các đồng đội ở Al Ahli cố gắng nói chuyện với trọng tài, họ đã được bảo hãy tập trung vào giải AFC Champions League.

Ivan Toney bức xúc vì công tác trọng tài của giải Saudi Pro League. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

"Tôi nghĩ điểm đáng chú ý nhất chính là hai quả phạt đền, điều đó rõ như ban ngày," Toney nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, "Tôi không biết bạn muốn trọng tài làm gì hơn nữa, nếu đối phương chơi bóng bằng hai tay thì bạn có cho phạt đền hay không?

Khi chúng tôi cố gắng nói chuyện với trọng tài, ông ấy bảo chúng tôi "hãy tập trung vào AFC Champions League". Sao trọng tài lại có thể nói như vậy? Chúng tôi đang nói về trận đấu hiện tại mà ông ấy lại bảo chúng tôi tập trung vào giải đấu của AFC.

Nếu các anh muốn tôi nói sâu hơn, tôi có thể nói sâu hơn, điều đó có thể khiến tôi gặp rắc rối nhưng tôi là người thẳng thắn. Có những điểm cần thảo luận rõ ràng với trọng tài, nhưng tâm trí ông ấy đang ở nơi khác. Suốt mùa giải, đó rõ ràng là một quả phạt đền, nhưng đến thời điểm quyết định thì họ lại thay đổi quyết định".

Khi được hỏi ai sẽ được hưởng lợi từ những quyết định này, Toney cười và trả lời: "Chúng ta biết ai rồi, chúng ta đang theo đuổi ai vậy?", có thể là một lời ám chỉ của Toney gửi Ronaldo và Al Nassr, tờ Daily Mail bình luận.

Sau đó, Toney tiếp tục đăng tải các video trên mạng xã hội ghi lại ba pha tranh cãi về quả phạt đền trong trận đấu và khẳng định "rõ ràng là có sự tác động ở đây".

Toney cho biết, "Thật điên rồ khi người ta có thể bỏ lỡ những điều quan trọng như thế này hoặc chọn cách làm ngơ. Rõ ràng là điều gì đang bị tác động ở đây. Tôi cũng không hiểu nổi việc trọng tài bảo chúng tôi tập trung vào một giải đấu khác trong khi VAR đang hoạt động.

Thêm vào đó, việc trọng tài đồng ý rằng bàn thắng đầu tiên là một quả phạt đền ở phút thứ 90+ thì có vẻ cũng không giúp ích được gì. Tôi có lẽ là kẻ xấu vì đã nói ra một vài sự thật và chỉ ra những quyết định đáng ngờ hoặc những pha trọng tài xử lý tồi tệ".

Toney đăng tải những tình huống trọng tài từ chối phạt đền đáng ngờ. ẢNH: IVAN TONEY

Đồng đội của Toney là Galeno cũng góp phần làm tăng thêm tranh cãi khi cáo buộc Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia muốn "trao cúp cho một người".

"Đó là điều họ muốn, họ muốn loại chúng tôi khỏi giải vô địch bằng mọi cách, họ muốn trao cúp cho một người, đó là sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với CLB của chúng tôi," Galeno viết trên mạng xã hội.

Cả hai cầu thủ đều được Al Ahli ủng hộ, đội bóng này đã kêu gọi giải đấu công bố các đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa các trọng tài và cầu thủ của họ trong suốt thời gian diễn ra sự việc. Al Ahli yêu cầu giải thích về các quyết định của trọng tài.

"Al Ahli bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc với những sai sót của trọng tài trong trận đấu với Al Fayha thuộc vòng 29 giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia", theo một tuyên bố của Al Ahli, "Những quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến trận đấu và kết quả cuối cùng, từ đó ảnh hưởng đến vị trí của đội trong cuộc đua giành chức vô địch.

Những sai sót như vậy làm dấy lên những lo ngại chính đáng về quy trình lựa chọn trọng tài và các tiêu chí được áp dụng, đặc biệt là khi xét đến trình độ kỹ thuật và tính cạnh tranh cao của giải Saudi Pro League.

Al Ahli đã phải đối mặt với những quyết định không công bằng của trọng tài, một tình huống không thể chấp nhận được, không có lợi cho sự phát triển của giải đấu cũng như không duy trì nguyên tắc công bằng trong thi đấu, vốn phải là nền tảng của bất kỳ giải đấu thành công nào.

Giải Saudi Pro League đối mặt cáo buộc đang muốn giúp Ronaldo vô địch cùng Al Nassr. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

Công ty quản lý CLB Al Ahli yêu cầu được tiếp cận các bản ghi âm và đoạn hội thoại giữa trọng tài và trọng tài video (VAR), cũng như sự tương tác của họ với các cầu thủ trong suốt trận đấu. Al Ahli cũng yêu cầu giải thích rõ ràng về tất cả các tình huống trọng tài đưa ra quyết định không chính xác.

Tóm lại, Al Ahli tái khẳng định niềm tin vào cam kết của các cơ quan chức năng có liên quan trong việc bảo vệ, đảm bảo tính toàn vẹn của giải Saudi Pro League và thực hiện các bước thiết thực cần thiết, phản ánh vị thế cao mà Giải bóng đá Saudi Arabia đã đạt được".

Đội bóng Al Nassr của Cristiano Ronaldo hiện đang dẫn đầu giải Saudi Pro League với 2 điểm cách biệt khi chỉ còn 7 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải. Nếu AlNassr đăng quang chức vô địch, đó sẽ là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên mà Ronaldo giành được sau bốn mùa giải khoác áo Al Nassr.