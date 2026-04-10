MU có thể phải trả hàng triệu bảng cho Man City 10/04/2026 13:44

MU đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ Shea Charles của Southampton, điều này sẽ kích hoạt điều khoản bán lại 25% có lợi cho CLB cũ của anh là Manchester City. Cả Manchester City và MU đều rất muốn chiêu mộ Elliot Anderson. Điều đó đã tạo nên một cuộc chiến căng thẳng giữa hai ông lớn của Premier League trong mùa hè này.

Tuần này có thông tin cho rằng Chelsea tin chắc họ đã hoàn tất thương vụ. Tuy nhiên, Manchester United vẫn quyết tâm chiêu mộ Shea Charles, người đã nổi lên như một trong những tiền vệ xuất sắc nhất giải Championship (tương đương hạng nhất Anh).

Trong khi đó, Elliot Anderson, 23 tuổi, được cho là muốn chuyển đến Etihad hơn là Old Trafford. Nhưng thương vụ chưa hoàn tất cho đến khi cầu thủ này ký vào bản hợp đồng.

Một cầu thủ khác cũng đang tỏa sáng là cựu tiền vệ của Man City, Shea Charles. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi bàn thắng quyết định giúp Southampton loại Arsenal khỏi FA Cup. Sau khi bắt đầu nghĩ đến khả năng giành cú ăn bốn, người hâm mộ Arsenal hiện đang tập trung hoàn toàn vào Ngoại hạng Anh và Champions League. Điều này diễn ra sau hai thất bại liên tiếp trong trận chung kết League Cup (trước Man City) và FA Cup (trước Southampton).

Charles đã thăng tiến vượt bậc kể từ khi rời Man City vào năm 2023 với mức phí ban đầu là 10,5 triệu bảng Anh, cộng thêm 4,5 triệu bảng Anh phụ phí, khi anh chỉ có một lần ra sân cho đội một của HLV Pep Guardiola. Charles đã khẳng định được vị trí của mình tại đội chủ sân St Mary's mùa giải này sau khi trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Sheffield Wednesday.

Có thông tin cho rằng Manchester United nằm trong số nhiều CLB ở Premier League muốn chiêu mộ Charles vào mùa hè này. Giám đốc bóng đá của Manchester United, Jason Wilcox, từng làm việc tại Southampton khi họ chiêu mộ Charles và một số cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo của Man City.

Nếu MU hoặc bất kỳ CLB nào khác chiêu mộ Charles vào mùa hè này, họ sẽ gián tiếp trao hàng triệu bảng Anh cho Man City. Bên cạnh khoản phí mà Man City đã bỏ túi khi bán tuyển thủ Bắc Ireland, họ còn đưa vào điều khoản bán lại. Theo đó, Man City sẽ nhận được 25% lợi nhuận từ việc Southampton bán lại Charles.

Cuộc cạnh tranh lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ xoay quanh Anderson của Nottingham Forest khi cả hai MU và Man City đều muốn có được một bản hợp đồng bom tấn trên. Nhưng dù kết quả thế nào đi nữa, MU có thể sẽ củng cố thêm nguồn tài chính cho Man City nếu họ theo đuổi Charles.

Southampton đã đánh bại đối thủ cạnh tranh là Wrexham vào thứ Ba vừa qua để tăng cơ hội trở lại Premier League và đang kết thúc mùa giải tại Championship với phong độ ấn tượng trước vòng play-off. Việc thăng hạng có thể giúp Southampton giữ chân Charles, mặc dù điều đó cũng sẽ đẩy giá chuyển nhượng của Charles lên cao đối với bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ anh.