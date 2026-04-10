Tuyển Việt Nam hóa giải Indonesia ở AFF Cup 10/04/2026 12:58

(PLO)- Trước thềm trận bán kết AFF Futsal Championship 2026, HLV Diego Giustozzi đã của tuyển Việt Nam có những chia sẻ đáng chú ý khi thẳng thắn thừa nhận gặp khó trong việc xây dựng chiến thuật để đối phó với Indonesia.

Chiến lược gia người Argentina Diego Giustozzi của tuyển Việt Nam cho thấy sự thận trọng cao độ trước trận đấu quan trọng.

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra tại Nonthaburi Sports Complex vào lúc 17 giờ chiều 10-4. Đây là trận cầu quyết định vé vào chung kết, và áp lực dành cho cả hai đội là rất lớn.

HLV Giustozzi đánh giá Indonesia là tập thể có trình độ cao, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cùng lối chơi được tổ chức bài bản. Ông thừa nhận bản thân phải suy nghĩ rất nhiều để tìm ra phương án phù hợp nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ. Dù vậy, nhà cầm quân từng vô địch World Cup futsal vẫn giữ niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra kết quả tích cực.

Indonesia là đương kim vô địch Đông Nam Á. Ảnh: BLN.

Bên cạnh sự dè chừng, ông Giustozzi cũng dành nhiều lời khen cho đối thủ. Ông cho rằng Indonesia hiện là một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á, với nền tảng được xây dựng tốt từ ban huấn luyện đến hệ thống phát triển.

Việc họ vô địch giải đấu gần nhất càng củng cố vị thế đó. Lối chơi mà Indonesia thể hiện tại giải năm nay được ông mô tả là hấp dẫn và hiệu quả, khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải ngại ngùng.

HLV Giustozzi tự tin giúp học trò hóa giải Indonesia ở bán kết AFF Cup. Ảnh: BLN.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới trong đội hình Indonesia dưới thời HLV Hector Souto. Những cái tên lần đầu góp mặt ở cấp độ đội tuyển như Daniel Yeimo, Andarias Kareth hay Muhammad Sanjaya đã mang đến làn gió mới, giúp đội bóng trở nên khó lường hơn.

HLV Giustozzi khẳng định Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Ông dự đoán đây là cuộc so tài căng thẳng, khi cả hai đội đều sở hữu nền tảng chiến thuật và kỹ thuật tốt.