Thua đau, Barcelona chính thức kiện trọng tài 10/04/2026 12:37

(PLO)- CLB Barcelona đã chính thức đẩy sự việc lên cao trào khi gửi đơn khiếu nại lên UEFA sau thất bại 0-2 trước đội khách Atletico Madrid ở lượt đi tứ kết UEFA Champions League.

Trận đấu diễn ra rạng sáng 9-4 để lại nhiều tranh cãi, đặc biệt xoay quanh một tình huống mà Barcelona cho rằng họ đã bị tước đi quả phạt đền rõ ràng.

Điểm nóng của trận đấu xuất hiện ở phút 54. Khi bóng vừa được đưa trở lại cuộc chơi sau pha phát bóng của thủ môn Juan Musso, hậu vệ Marc Pubill bị cho là đã dùng tay cản bóng ngay trong vòng cấm. Các cầu thủ Barcelona lập tức phản ứng dữ dội, yêu cầu trọng tài chính Istvan Kovacs thổi phạt đền, đồng thời cho rằng Pubill đáng ra phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng lại khiến đội bóng xứ Catalan phẫn nộ khi trọng tài bỏ qua tình huống, còn tổ VAR do Christian Dingert phụ trách cũng không vào cuộc.

Julian Alvarez ghi bàn vào lưới Barcelona giúp đội nhà Atletico Madrid chiếm lợi thế trước trận tứ kết lượt về Champions League. Ảnh: EPA.

Trong thông báo chính thức, Barcelona khẳng định tổ trọng tài đã vi phạm quy định hiện hành và ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu. CLB yêu cầu UEFA mở cuộc điều tra toàn diện, đồng thời đề nghị được tiếp cận các đoạn hội thoại giữa trọng tài và VAR để làm rõ cách xử lý tình huống.

Đội chủ sân Camp Nou cũng nhấn mạnh đây không phải lần đầu họ chịu thiệt thòi bởi những quyết định gây tranh cãi tại Champions League trong các mùa giải gần đây.

Trước khi tranh cãi bùng nổ, trận đấu đã nghiêng về phía Atletico. Julian Alvarez mở tỷ số khi Barcelona chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Pau Cubarsi. Đến phút 70, Alexander Sorloth ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của HLV Diego Simeone, tạo lợi thế lớn trước trận lượt về tại sân Metropolitano.

Trọng tài Istvan Kovacs bị nghi ngờ thiên vị Atletico. Ảnh: EPA.

Sau trận, HLV Hansi Flick không giấu được sự tức giận. Ông khẳng định tình huống đó xứng đáng là thẻ đỏ hoặc ít nhất là thẻ vàng thứ hai kèm quả phạt đền. Flick cũng đặt dấu hỏi lớn về vai trò của VAR, cho rằng quyết định này là không thể chấp nhận và khiến đội bóng của ông cảm thấy bị đối xử bất công.

Những phát biểu đầy bức xúc của chiến lược gia người Đức càng khiến vụ việc thêm căng thẳng, chắc chắn sẽ còn gây tranh luận dữ dội trong thời gian tới.