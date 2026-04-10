Tứ kết U-20 châu Á: U-20 Việt Nam đánh bại đối thủ là có vé đi World Cup 2026 10/04/2026 11:32

Đội tuyển U-20 Việt Nam vào tứ kết và nếu như vượt qua đối thủ sừng sỏ Nhật Bản là giành vé chơi Cúp thế giới.

World Cup U-20 nữ 2026 diễn ra tại Ba Lan, châu Á có 4 suất. Thầy trò HLV Masahiko Okiyama chỉ còn một bước chân nữa là đạt mục tiêu lớn nếu đánh bại U-20 Nhật Bản.

Cuộc chạm trán Việt Nam và Nhật Bản lúc 16 giờ ngày 11-4 trên sân Pathum Thani, là trận tứ kết thứ nhất. Đội bóng trẻ Việt Nam không có gì để mất trong khi U-20 Nhật Bản cực mạnh, không chỉ ứng viên vô địch giải này mà còn là ứng viên vô địch World Cup trẻ nữa.

Thùy Linh ghi bàn duy nhất trận thắng Bangladesh 1-0 góp công lớn đưa Việt Nam vào tứ kết, tranh vé đi World Cup 2026. Ảnh: AFC.

Hai năm về trước tại Colombia, hai đại diện Đông Á là Triều Tiên và Nhật Bản chơi trận chung kết World Cup U-20 nữ và Triều Tiên Thắng 1-0. Nhắc lại để thấy đối thủ của Việt Nam là “thứ thiệt”, có đẳng cấp thế giới.

Thực tế đội trẻ Việt Nam là kèo dưới và dưới rất xa. Thế hệ U-20 nữ lần này có khả năng tận dụng cơ hội rất thiếu ấn tượng. Họ từng đối diện nhiều cơ hội rất ngon ăn, cận thành, trống trải nhưng lại để trôi trước mũi giày, điều này phải cải thiện.

Các cô gái U-20 Úc có thể hình rất cao lớn, nhưng Nhật Bản vẫn thắng 5-2. Ảnh: AFC.

Mặt khác, đội trẻ nữ Việt Nam qua cách dẫn dắt của HLV người Nhật lại chơi thiên về tấn công rất tưng bừng nhưng hở sườn cũng rất nhiều.

Hầu hết quan điểm của những nhà cầm quân bóng đá trẻ của những quốc gia có nền bóng đá phát triển thì hay xây dựng cách chơi này nhằm rèn giũa khả năng tấn công, tổ chức gây áp lực.

U-20 Việt Nam phải tự tin và tận dụng tốt hơn cơ hội. Ảnh: AFC.

Hai trận bảng A Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 và Thái Lan 1-4, họ đều có cách thể hiện này. Trong trận thắng Bangladesh 1-0, họ cũng tấn công mãnh liệt, cơ hội nhiều nhưng chỉ ghi một bàn thắng.

Chạm trán với Nhật Bản sẽ không có không gian và thời gian nhiều cho những cô gái Việt Nam. Trước đó, các cô gái U-20 Úc cao to, vượt trội sức mạnh, chiều cao nhưng vẫn bị Nhật Bản quần thảo tả tơi và đánh bại đến 5-2 ở trận cuối bảng C.

Cho nên Việt Nam cần chơi tập trung cao độ, thực thi đấu pháp hoàn chỉnh, tận dụng cơ hội thật tốt,... rồi điều gì đến sẽ đến. Điều quan trọng là thầy trò HLV Masahiko Okiyama không thua từ tư tưởng và hãy cháy hết mình để học hỏi bằng nỗ lực tột độ.

Năm 2016, có ai dám nghĩ đội tuyển futsal Việt Nam đánh bại Nhật Bản ở tứ kết châu Á đâu. Thế mà thầy trò HLV Bruno Garcia làm được để có vé đi World Cup. Các cô gái trẻ Việt Nam bây giờ cũng có thể làm nên điều kỳ diệu.