VCK U-20 nữ châu Á: U-20 Việt Nam được Ấn Độ và Đài Loan “đẩy” vào tứ kết 08/04/2026 18:17

Cặp đấu Đài Loan - Ấn Độ của lượt trận cuối bảng C giải U-20 nữ châu Á diễn ra thật đẹp cho U-20 Việt Nam. Và cuối cùng Ấn Độ đánh bại Đài Loan 3-1, đồng thời đẩy đội nữ trẻ Việt Nam vào tứ kết với tấm vé vớt.

Trước cuộc chạm trán này thì cả Đài Loan và Ấn Độ toàn thua hai trận đầu và lần lượt có hiệu số bàn thắng/bại -7 và -11. Trận đấu diễn ra rất căng vì đội thắng có được 3 điểm và nuôi hy vọng chiếm 1 trong 2 vé vớt (xếp thứ 3 mỗi bảng) của ba bảng đấu vào tứ kết.

Ấn Độ đánh bại Đài Loan 3-1 và tiếp tục chờ vé vớt, còn U-20 Việt Nam đã vào tứ kết. Ảnh: AFC

Xét về mọi mặt, bóng đá nữ Ấn Độ không thể so bì với Đài Loan ở mọi cấp độ. Trước cuộc chạm trán này, Ấn Độ thủng lưới 11 bàn, không ghi nổi bàn nào, còn Đài Loan để thủng lưới 7 bàn cũng không ghi được bàn nào vào lưới Úc và Nhật Bản.

Thế mà Ấn Độ đầy quyết tâm để cuối cùng “ngựa về ngược” đánh bại Đài Loan 3-1, điều này giúp cho U-20 Việt Nam giành 1 trong 2 suất vé vớt vào tứ kết.

Tứ kết, Việt Nam (3A) sẽ gặp Nhật Bản (1C).

U-20 Việt Nam có 3 điểm, hiệu số bàn thắng/bại -5 (2/7), dễ gì Ấn Độ thắng Đài Loan hơn 6 bàn cách biệt. Ngược lại Đài Loan được đánh giá cao hơn Ấn Độ nhưng lại thua. Đài Loan có hiệu số -7 trước lượt trận cuối cùng. Nếu họ có bàn sớm trước Ấn Độ thì cũng dễ có thêm bàn thứ 2, 3... và lúc đó, Việt Nam phải chờ tiếp cặp đấu Uzbekistan - Jordan của bảng B (20 giờ ngày 8-4).

Nhật Bản thắng Úc 5-2, nhất bảng C, ghi 13 bàn, thủng lưới 2 lần. Ảnh: AFC

Tuy nhiên Ấn Độ thắng Đài Loan 3-1 xếp thứ 3 bảng C khi có 3 điểm và hiệu số bàn thắng/bại là -9 (3/12). Ba bàn thắng của Ấn Độ được ghi vào các phút 26, 32 và 87 lần lượt do công Khumukcham, Sibani (cú đúp). Đài Loan có bàn danh dự phút 90+3 do công Kao Hsin và như thế Việt Nam đã có vé vớt.

Ấn Độ hầu như không còn khả năng tranh vé vớt. Chỉ khi Uzbekistan (0 điểm, hiệu số -8) và Jordan (0 điểm, -9) diễn ra 20 giờ ngày 8-3 ở bảng B) hòa nhau thì lúc đó Ấn Độ mới có tấm vé vớt còn lại.

Trận đấu cùng bảng, Nhật Bản thắng Úc 5-2, nhất bảng C.

U-20 Việt Nam vào tứ kết là rất đáng mừng. Đối thủ của thầy trò HLV Masahiko Okiyama là ứng viên vô địch Nhật Bản, nên rất khó trông đợi điều bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên chạm trán với U-20 Nhật Bản, các cô gái trẻ Việt Nam hãy “cháy” hết mình mà học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.