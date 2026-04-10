Cải tổ lớn ở Man United 10/04/2026 12:22

(PLO)- Man United đang bước vào giai đoạn bước ngoặt của công cuộc tái thiết, với trọng tâm đặt vào hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Sau một mùa giải nhiều biến động, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford hiểu rằng họ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ để lấy lại vị thế cạnh tranh, đặc biệt khi Man United có nguy cơ chia tay một số trụ cột.

Trong thời điểm thị trường ngày càng khốc liệt, kế hoạch chuyển nhượng của MU buộc phải linh hoạt hơn. Việc hụt một số mục tiêu ưu tiên khiến đội bóng phải quay lại với những phương án từng được theo dõi trước đó.

Một trong những cái tên nổi bật lúc này là Angelo Stiller, tiền vệ đang khoác áo VfB Stuttgart. Cầu thủ 25 tuổi từ lâu đã nằm trong danh sách theo dõi của đội ngũ tuyển trạch Man United, thậm chí từ trước khi anh gia hạn hợp đồng với đội bóng Đức hồi đầu năm 2025.

Casemiro sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này. Ảnh: EPA.

Theo nhiều nguồn tin, Stuttgart sẵn sàng để Stiller ra đi nếu nhận được lời đề nghị vào khoảng 44 triệu bảng. Dù hợp đồng của anh có điều khoản giải phóng, nhưng các chi tiết ràng buộc khiến thương vụ này nhiều khả năng phải trải qua quá trình đàm phán trực tiếp.

Trước đây, Stiller từng ưu tiên ở lại Bundesliga để gia tăng cơ hội khoác áo tuyển quốc gia dưới thời Julian Nagelsmann. Giờ đây, khi vị trí của anh đã ổn định, tiền vệ này được cho là cởi mở hơn với việc ra nước ngoài thi đấu.

Sự quan tâm của Man United dành cho Stiller tăng mạnh sau khi thương vụ chiêu mộ Elliot Anderson gặp bế tắc. Tiền vệ trẻ này được cho là đang nghiêng về phía Manchester City, khiến Quỷ đỏ buộc phải chuyển hướng. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược xây dựng tuyến giữa của đội bóng.

Stiller (phải) là đích ngắm của Quỷ đỏ. Ảnh: EPA.

Với phong cách chơi điềm tĩnh, khả năng đọc trận đấu tốt và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, Stiller được đánh giá là mảnh ghép phù hợp cho hệ thống mới. Trong khi đó, tương lai của Casemiro và Manuel Ugarte vẫn còn bỏ ngỏ, càng khiến nhu cầu bổ sung nhân sự trở nên cấp thiết hơn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là mối liên hệ giữa Stiller và trưởng bộ phận tuyển dụng Christopher Vivell, điều có thể giúp MU chiếm lợi thế. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ Liverpool và Newcastle United đồng nghĩa với việc đội chủ sân Old Trafford không được phép chậm chân.