Giữa lằn ranh sinh tử Champions League 10/04/2026 06:39

(PLO)- Lượt đi vòng tứ kết Champions League khép lại với những kịch bản trái ngược, với đội chiếm lợi thế đang mơ mộng về bán kết trong khi kẻ thất thế buộc phải tạo địa chấn ở lượt về.

Sau loạt trận lượt đi tứ kết Champions League, cục diện đang dần lộ diện, nhưng lịch sử luôn nhắc nhở mọi thứ vẫn có thể đảo chiều.

Theo cách nói trong bóng đá, công việc mới chỉ "hoàn thành một nửa" đối với Bayern Munich, Paris Saint-Germain (PSG), Arsenal và Atletico Madrid, tất cả đều đang dẫn trước và bước vào trận lượt về tuần tới. Còn với Real Madrid, Liverpool, Sporting CP và Barcelona, họ "cần phải nỗ lực hết sức" để lọt vào bán kết.

Khi “Hùm xám” gầm vang giữa Bernabeu...

Chiến thắng 2-1 ngay tại sân nhà của Real Madrid đã giúp Bayern Munich nắm lợi thế quan trọng trước trận lượt về. Trận cầu này diễn ra với tốc độ cao và cởi mở hiếm thấy, khi mỗi đội tung ra 20 cú dứt điểm.

Hàng công Bayern đang đạt phong độ cực cao, với Harry Kane và Luis Diaz trực tiếp ghi bàn. Bên cạnh đó, Michael Olise gây ấn tượng mạnh với khả năng khuấy đảo hành lang cánh, khiến hàng thủ Real liên tục rơi vào trạng thái bị động. Việc Bayern có thể ghi nhiều hơn hai bàn ngay tại Madrid khiến họ vừa tiếc nuối, vừa thêm tự tin cho trận tái đấu lượt về tứ kết Champions League.

Harry Kane và đồng đội mạnh mẽ đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu. Ảnh: EPA.

Real Madrid lại bộc lộ nhiều vấn đề. Khả năng kiểm soát bóng thiếu ổn định, các hậu vệ biên thường xuyên mắc lỗi, tạo điều kiện cho đối phương khai thác. Tình hình càng khó khăn khi Aurelien Tchouameni vắng mặt ở lượt về vì án treo giò. Dẫu vậy, đội bóng Hoàng gia vẫn mang trong mình ADN Champions League, thứ từng giúp họ tạo nên vô số màn ngược dòng.

Dự đoán nghiêng về Bayern khi họ sở hữu hỏa lực quá mạnh. Tuy nhiên, nếu Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng, kịch bản bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

Bản lĩnh của Arsenal

Arsenal rời sân khách với chiến thắng Sporting 1-0 trong một trận đấu không quá hấp dẫn về mặt cảm xúc. Khoảnh khắc quyết định đến ở phút bù giờ khi Kai Havertz xử lý tinh tế trước khi ghi bàn.

Bàn thắng quý hơn vàng của Kai Havertz mang về lợi thế rất lớn cho Arsenal. Ảnh: EPA.

Phần lớn thời gian, trận đấu diễn ra chặt chẽ và thiếu đột biến. Cả hai đội tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng, cho thấy sự thận trọng ở mức cao. Dẫu vậy, đây lại là kiểu trận đấu mà Arsenal của HLV Mikel Arteta ưa thích: kỷ luật, chắc chắn và tận dụng tốt sai lầm đối thủ.

Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn khi chấm dứt chuỗi 17 trận thắng sân nhà của Sporting. Đồng thời, nó đẩy đại diện Bồ Đào Nha vào thế phải tấn công ở lượt về, điều không hề dễ khi Arsenal đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất giải đấu.

Kịch bản trận lượt về khá rõ ràng: Sporting buộc phải dâng cao tìm bàn thắng, trong khi Arsenal có thể chủ động kiểm soát thế trận. Nếu không có biến cố lớn, đại diện nước Anh nhiều khả năng sẽ bảo toàn lợi thế để giành vé đi tiếp.

Ác mộng Anfield đang chờ?

PSG áp đảo hoàn toàn Liverpool trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Ảnh: EPA.

Thất bại 0-2 đã khiến Liverpool rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn trước khi trở về sân nhà tiếp đón PSG. Dù tỷ số không quá cách biệt, thế trận ở lượt đi lại cho thấy sự chênh lệch lớn. PSG hoàn toàn áp đảo, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Nếu dứt điểm sắc bén hơn, họ có thể ghi nhiều bàn hơn thế. Trong khi đó, Liverpool gần như không để lại dấu ấn trên mặt trận tấn công, thậm chí không có cú sút trúng đích nào.

Hy vọng của Liverpool nằm ở “thánh địa” Anfield, nơi từng chứng kiến nhiều màn lội ngược dòng kỳ diệu. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của đội bóng cùng sức mạnh từ bộ ba tấn công PSG như Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue khiến nhiệm vụ này trở nên cực kỳ gian nan.

HLV Arne Slot nhiều khả năng sẽ thay đổi cách tiếp cận, buộc đội bóng dâng cao tìm bàn gỡ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc để lộ khoảng trống phía sau, điều PSG rất giỏi khai thác. Dự đoán chung cuộc nghiêng hẳn về PSG. Ngay cả khi Liverpool chơi bùng nổ, việc ghi đủ số bàn cần thiết mà vẫn giữ sạch lưới là thử thách quá lớn.

Atletico Madrid đặt một chân vào bán kết

Chiến thắng 2-0 ngay tại sân của Barcelona đã mang lại lợi thế cực lớn cho Atletico Madrid. Đây là cột mốc đáng nhớ với HLV Diego Simeone khi ông lần đầu ca khúc khải hoàn tại đây sau hai thập kỷ.

Atletico Madrid bay cao trên sân của đối thủ hùng mạnh Barcelona. Ảnh: EPA.

Trận đấu bị ảnh hưởng mạnh bởi chiếc thẻ đỏ của Pau Cubarsi, mở ra cơ hội để Atletico khai thác. Julian Alvarez tận dụng tốt tình huống cố định để ghi bàn, trước khi Alexander Sorloth ấn định tỷ số.

Barcelona vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng sợ, với hơn 120 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Dàn cầu thủ trẻ như Lamine Yamal hay những cái tên giàu kinh nghiệm như Robert Lewandowski hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt.

Dẫu vậy, chơi tại Metropolitano chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Atletico nổi tiếng với lối đá thực dụng và khả năng bảo vệ lợi thế. Barcelona có thể thắng trận lượt về tứ kết Champions League, nhưng để lật ngược cách biệt hai bàn là câu chuyện hoàn toàn khác.

Dự đoán cuối cùng vẫn nghiêng về Atletico Madrid – đội bóng đang nắm quyền kiểm soát số phận của mình.