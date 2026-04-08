Mbappe chính thức gia nhập đội ngũ kỷ lục gia Messi, Ronaldo 08/04/2026 14:24

(PLO)- Kylian Mbappe vừa ghi dấu ấn đậm nét tại Champions League khi chính thức góp mặt trong nhóm những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải.

Pha lập công vào lưới Bayern Munich ở lượt đi tứ kết mùa 2025-2026 đã giúp tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe cán mốc 14 bàn, một thành tích mà không nhiều chân sút đạt được.

Dẫu vậy, niềm vui cá nhân của Mbappe lại không thể che lấp nỗi thất vọng của Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2 trước đại diện nước Đức, khiến cục diện trở nên khó khăn trước trận lượt về.

Với 14 bàn thắng, Mbappe đã sánh ngang hàng loạt huyền thoại từng làm nên lịch sử ở Champions League. Danh sách này bao gồm những cái tên lẫy lừng như Jose Altafini, Ruud van Nistelrooy, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy đẳng cấp săn bàn của tiền đạo 27 tuổi trong màu áo Real Madrid.

Ngôi sao người Pháp đã ghi bàn nhưng đội bóng của anh lại gục ngã trước Bayern. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, khi nói đến những cột mốc cao nhất, Cristiano Ronaldo vẫn là chuẩn mực chưa ai chạm tới. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng ghi 17 bàn ở mùa giải 2013-2014, đồng thời có thêm một mùa ghi 16 bàn. Thậm chí, anh còn ba lần kết thúc chiến dịch với ít nhất 14 bàn, một sự thống trị gần như tuyệt đối.

Ngay phía sau Ronaldo là Lewandowski và Benzema, những người từng đạt mốc 15 bàn trong một mùa Champions League. Điều này đồng nghĩa Mbappe vẫn còn khoảng cách cần vượt qua nếu muốn vươn tới đỉnh cao lịch sử.

Dù vậy, cơ hội vẫn chưa khép lại với chân sút người Pháp. Trận lượt về với Bayern Munich vào tuần tới là thời điểm quyết định. Real Madrid buộc phải thắng để níu kéo khả năng tiếp tục hành trình. Đây cũng là cơ hội để Mbappe gia tăng thành tích và tiến gần hơn tới những kỷ lục vĩ đại.

Real Madrid sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về tứ kết Champions League. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, thử thách là không nhỏ. Bayern Munich luôn nổi tiếng với lối chơi kỷ luật và biết kiểm soát trận đấu. Trong khi đó, Real Madrid khó có thể trông chờ vào một mình Mbappé để xoay chuyển tình thế.

Một đêm bùng nổ nữa từ Mbappe có thể thay đổi tất cả. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, kỷ lục cá nhân sẽ lại trở thành điểm sáng hiếm hoi trong một trận đấu đầy tiếc nuối của Real Madrid.