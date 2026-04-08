Barcelona cứ gặp Atletico ở Champions League là thua 08/04/2026 11:37

(PLO)- Cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Barcelona tại tứ kết lượt đi Champions League mùa này vào rạng sáng 9-4 gợi lại những ký ức không dễ chịu với đội bóng xứ Catalan.

Trên sân chơi danh giá nhất châu Âu, mỗi lần chạm trán Atletico đều để lại kết cục cay đắng cho Barcelona, bất chấp việc họ thường được đánh giá cao hơn.

Trong lịch sử, hai đội đã gặp nhau hai lần tại Champions League và đáng chú ý là cả hai lần Atletico đều giành quyền đi tiếp. Sự trùng hợp thú vị nằm ở chỗ cả hai cuộc đối đầu này đều diễn ra ở vòng tứ kết, thường rơi vào tháng 4, thời điểm quyết định của mùa giải.

Ở mùa giải 2013-2014, Barca khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trên sân Camp Nou. Tuy nhiên, khi hành quân đến Madrid, họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Atletico. Bàn thắng duy nhất của Koke ở lượt về đã giúp đại diện thủ đô Tây Ban Nha thắng chung cuộc 2-1 và loại Barcelona khỏi giải đấu.

Antoine Griezmann là "hung thần" của Barca. Ảnh: EPA.

Hai năm sau, kịch bản tương tự lại lặp lại. Barcelona tiếp tục có lợi thế sân nhà ở lượt đi và giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Luis Suarez. Thế nhưng, khi bước vào trận lượt về, Atletico đã lật ngược tình thế một cách đầy bản lĩnh. Antoine Griezmann trở thành người hùng với hai bàn thắng, giúp đội nhà thắng 2-0 và một lần nữa khiến Barcelona dừng bước ở tứ kết.

Nỗi ám ảnh chưa dừng lại ở đó. Atletico sau khi vượt qua Barcelona đều tiến thẳng vào chung kết, nhưng trớ trêu thay, đối thủ của họ lại là Real Madrid, kình địch lớn nhất của Barcelona. Và cả hai lần, Real Madrid đều lên ngôi vô địch, khiến thất bại của Barcelona càng trở nên khó nuốt trôi.

Barca rất sợ lặp lại ký ức buồn mỗi lần chạm trán Atletico. Ảnh: EPA.

Ở mùa giải hiện tại, Atletico tiếp tục cho thấy họ không phải đối thủ dễ chịu. Tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, đội bóng của Diego Simeone từng đánh bại Barcelona với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận, trong đó có chiến thắng đậm 4-0 trên sân Wanda Metropolitano.

Với quá khứ đầy duyên nợ như vậy, cuộc tái đấu vào rạng sáng 9-4 (giờ Việt Nam) là cơ hội để Barca xóa bỏ “lời nguyền” trước Atletico, hoặc tiếp tục chìm sâu vào chuỗi ký ức buồn tại Champions League.