Arsenal nhấn chìm Sporting ở phút bù giờ 08/04/2026 04:40

(PLO)- Đêm Lisbon rực lửa đã khép lại với một kịch bản không tưởng khi Arsenal ca khúc khải hoàn nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao.

Dù phải chịu sức ép nghẹt thở từ Sporting Lisbon trong suốt phần lớn thời gian trận tứ kết lượt đi Champions League, bản lĩnh của đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh đã giúp Arsenal nở nụ cười chiến thắng ở những giây bù giờ cuối cùng.

Khi tất cả đang nghĩ về một kết quả hòa không bàn thắng, Gabriel Martinelli, quân bài tẩy được HLV Mikel Arteta tung vào sân từ băng ghế dự bị, đã thực hiện một đường treo bóng đầy ý đồ vào vòng cấm. Kai Havertz cho thấy đẳng cấp thế giới với pha khống chế bóng một chạm rất tinh tế trước khi tung cú dứt điểm chuẩn xác vào góc lưới, ấn định thắng lợi 1-0 quý giá.

Pháo thủ thành London có bàn thắng quý giá để chiếm lợi thế ở trận lượt về. Ảnh: EPA.

Pha phối hợp tuyệt đẹp dẫn đến bàn thắng mở toang cánh cửa vào bán kết cho các Pháo thủ thành London, nơi Barcelona hoặc Atletico Madrid đang chờ đợi.

Tuy nhiên, nếu Havertz là người hùng trên hàng công thì David Raya chính là "vị thần hộ mệnh" nơi khung thành. Thủ môn người Tây Ban Nha có một ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua không tưởng. Từ cú nã đại bác chạm xà ngang của Maxi Araujo cho đến tình huống cản phá kép ngoạn mục trước Geny Catamo ngay trước khi Arsenal ghi bàn, Raya đã chứng minh tại sao anh là chốt chặn tin cậy nhất của HLV Arteta.

Declan Rice và đồng đội đã đặt một chân vào bán kết Champions League mùa này. Ảnh: EPA.

Chiến thắng này mang ý nghĩa cực lớn về mặt tinh thần, giúp Arsenal đập tan những nghi ngờ sau hai thất bại liên tiếp tại Carabao Cup và FA Cup. Dù niềm vui không trọn vẹn khi nhạc trưởng Martin Odegaard phải rời sân sớm vì chấn thương ở phút 70, nhưng lợi thế dẫn bàn trước khi trở về Emirates vào tuần sau là một thành quả xứng đáng.

Các cầu thủ Arsenal sẽ rời Bồ Đào Nha với tâm thế của những kẻ chinh phục, sẵn sàng cho trận lượt về rực lửa tại London.