Sốc: Bayern Munich hủy diệt Real ngay tại sào huyệt Bernabeu 08/04/2026 04:27

Trong khuôn khổ trận tứ kết lượt đi Champions League mùa giải 2025-2026, đội khách Bayern Munich đã chơi áp đặt rực lửa, khiến Real Madrid phải run rẩy ngay tại thánh địa của mình. Tỷ số 2-1 nghiêng về phía "Hùm xám" nước Đức có lẽ vẫn chưa phản ánh hết sự áp đảo, bởi nếu chắt chiu hơn, đội khách đã có thể định đoạt sớm chiếc vé đi tiếp.

Ngay từ những phút đầu, Bayern đã chứng minh họ đến Tây Ban Nha để chơi thứ bóng đá tấn công tổng lực. Bàn mở tỷ số là một kiệt tác phối hợp đồng đội. Harry Kane lùi sâu nhận bóng rồi kiến tạo cho Gnabry; tiền vệ này tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương để Luis Diaz băng xuống.

Chân sút người Colombia đã có pha dứt điểm lạnh lùng vào góc xa, khiến cả khán đài Bernabeu câm lặng. Dù trọng tài biên ban đầu phất cờ việt vị nhưng công nghệ đã xác nhận tính hợp lệ của bàn thắng, đưa Bayern Munich vươn lên dẫn trước 1-0 đầy thuyết phục.

Harry Kane ghi bàn thứ 2 vào lưới Real. Ảnh: EPA.

Cơn ác mộng của Real Madrid tiếp diễn ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu. Khi nhiều cổ động viên còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Harry Kane đã lên tiếng. Tận dụng sai lầm của đối phương ở khu vực trung tuyến, các cầu thủ Bayern nhanh chóng đưa bóng đến chân tiền đạo người Anh ngay rìa vòng cấm.

Với bản năng sát thủ thượng thừa, Kane tung cú sút hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Đây là lần thứ tư liên tiếp Kane trực tiếp ghi dấu giày vào bàn thắng khi đối đầu với Real, thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại đấu trường này.

Dưới triều đại của Alvaro Arbeloa, Real Madrid dường như đang mất đi bản sắc "vua đấu cúp". Thống kê cho thấy HLV Arbeloa đã thua tới 6 trận chỉ sau 19 lần cầm quân, một con số báo động khi so sánh với người tiền nhiệm Xabi Alonso. Dù Kylian Mbappe đã kịp thời rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau nỗ lực đột phá của Trent Alexander-Arnold, nhưng đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Sự xuất sắc của Manuel Neuer trong khung thành đã khước từ hàng loạt cơ hội ngon ăn của "Kền kền trắng".

Mbappe và đồng đội thua ngay tại thánh địa Bernabeu. Ảnh: EPA.

Trận đấu này cũng tôn vinh sức mạnh khủng khiếp của hàng công Bayern Munich. Michael Olise tiếp tục chứng minh vị thế "vua kiến tạo" với đường dọn cỗ thứ 6 trong mùa giải. Hiện tại, ba cái tên dẫn đầu danh sách đóng góp bàn thắng (không tính penalty) tại châu Âu đều thuộc biên chế Bayern là Olise, Kane và Diaz.

Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 9 trận toàn hòa và thua của Bayern Munich trước đối thủ khó chịu Real Madrid suốt từ năm 2012, đồng thời đẩy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào thế chân tường. Lịch sử chỉ ra rằng trong 5 lần trước đó để thua lượt đi trên sân nhà, Real Madrid đều bị loại cay đắng.

Với phong độ hủy diệt hiện tại, Bayern Munich đang rộng cửa tiến vào bán kết, trong khi Real cần một phép màu tại Allianz Arena một tuần sau để đảo ngược tình thế.