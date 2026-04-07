Giải Vô địch futsal Đông Nam Á: Thắng trận thứ hai, tuyển Việt Nam đặt chân vào bán kết 07/04/2026 19:38

(PLO)-Tuyển Việt Nam đá trận thứ hai tiếp tục có chiến thắng và hầu như có vé vào bán kết.

Tuyển Việt Nam vừa đánh bại Đông Timor 7-1 ở lượt trận thứ hai giải Futsal Đông Nam Á, trước đó thầy trò HLV Diego Giustozzi cũng đánh bại Myanmar 4-0.

Với hai trận thắng, Futsal Việt Nam hầu như ghi danh vào bán kết và chờ đá chung kết bảng với Thái Lan lúc 20 giờ ngày 8-3.

Việt Nam vừa có chiến thắng Đông Timor 7-1, nếu Thái Lan thắng Myanmar (20 giờ) thì Việt Nam và chủ nhà Thái Lan vào bán kết. Ảnh:CTP

Futsal Đông Timor chưa bao giờ làm khó được Việt Nam và hôm nay cũng thế. Dù ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên, Đông Timor thể hiện quyết tâm rất cao bằng cách chơi đôi công rất ấn tượng, tuy nhiên họ chỉ duy trì được ít phút.

Hiệp 1 kết thúc khi Việt Nam bốn lần đưa bóng vào lưới đối thủ do công Minh Quang, Thịnh Phát, Đa Hải, Quang Nguyên ghi vào các phút 3, 5, 12 và 20.

Hiệp 2, Công Viên, Công Đại, Thạc Hiếu lần lượt đào sâu cách biệt vào các phút 25, 30 và 37. Không còn gì để mất Đông Timor tổ chức chơi Power Play và họ có được bàn danh dự do công Joel Gernandes ghi phút 38 và chấp nhận thua 1-7. Đông Timor toàn thua hai trận.

Futsal Việt Nam hầu như chắc chắn có vé vào bán kết. Nếu Thái Lan thua Myanmar ở lượt trận thứ nhì này (20 giờ) thì tình hình mới biến động. Tuy nhiên điều này là khó xảy ra.

Ở bảng B, Úc và Indonesia đã giành quyền vào bán kết sau hai lượt trận đầu toàn thắng.

Úc thắng Malaysia 2-1 và Brunei 13-1. Đương kim vô địch Indonesia thắng Brunei 7-0 và thắng Malaysia 1-0. Hai đội này chạm trán ở lượt trận cuối để tranh ngôi nhất bảng lúc 12 giờ 30 ngày 8-4.